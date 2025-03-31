Источник: Анкара ждет результатов от положительных сигналов США по Украине

  • Новость часаТрамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
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    Западные компании все меньше боятся Россию
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
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    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Президент Финляндии обсудил с Трампом строительство ледоколов
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией – невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны, прежде всего, для наших врагов.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    31 марта 2025, 08:30 • Новости дня

    Источник: Анкара ждет результатов от положительных сигналов США по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Анкара получила позитивные сигналы от США относительно прекращения конфликта на Украине и ожидает, что эти сигналы найдут свое подтверждение в конкретных результатах, которые помогут добиться мира.

    Анкара в своих контактах с Вашингтоном получила позитивные сигналы, касающиеся прекращения конфликта на Украине, заявил дипломатический источник в турецкой столице, подчеркнув, что турецкая сторона ожидает, что эти сигналы будут подкреплены конкретными результатами, сообщает РИА «Новости».

    «Есть позитивные сигналы в контактах с американскими коллегами. Как неоднократно заявлял господин президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в мирном процессе не будет проигравшей стороны. Мы ожидаем, что весь этот процесс приведет к конкретным результатам, к прекращению конфликта», – сообщил собеседник агентства.

    Ранее Эрдоган заверил президента России Владимира Путина в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    31 марта 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»

    Трамп заявил о попытке Зеленского «отойти от сделки» по редкоземельным металлам

    Трамп пригрозил Зеленскому «большими проблемами»
    @ Al Drago/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский продолжит попытки «отойти от сделки» по редкоземельным металлам между США и Украиной, его ждут «большие проблемы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Президент США обвинил Зеленского в том, что украинский лидер хочет «отойти от редкоземельной сделки». Если Зеленский решится на это, то его ждут «некоторые проблемы», заявил хозяин Белого дома. «Большие, большие проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, стороны уже достигли соглашения, а теперь Зеленский говорит: «Ну, вы знаете, я хочу пересмотреть условия», – передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов. Украина, по данным Bloomberg, запросила у США пересмотр условий экономической сделки.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    30 марта 2025, 13:17 • Новости дня
    Шведского журналиста арестовали в Турции за терроризм

    Турция обвинила журналиста Йоакима Медина в терроризме и оскорблении Эрдогана

    Шведского журналиста арестовали в Турции за терроризм
    @ REUTERS/Rodi Said

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Турции арестовали шведского журналиста Йоакима Медина по обвинению в терроризме и оскорблении президента Эрдогана, из-за участия в манифестации в Швеции.

    Как пишет Le Monde, власти Турции подтвердили арест шведского журналиста Йоакима Медина в Стамбуле по обвинению в «терроризме» и «оскорблении президента». Медина задержали в аэропорту в четверг, 27 марта, и на следующий день поместили под стражу. Власти утверждают, что он участвовал в протесте сторонников Курдской рабочей партии в Стокгольме.

    Главный редактор газеты Dagens ETC Андреас Густавссон назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что Медина занимался исключительно журналистской деятельностью. В центре борьбы с дезинформацией правительства Турции сообщили, что манифестация, в которой участвовал Медина, прошла в январе 2023 года, в ходе ее была осмеяна фигура президента Эрдогана.

    Медина также обвиняется в содействии контактам между сторонниками Курдской рабочей партии и СМИ. Власти Турции подчеркивают, что его арест не связан с журналистской деятельностью, а с участием в акциях, которые Турция расценила как террористические.

    Контекст дела усложняет вопрос членства Швеции в НАТО. В январе 2023 года в Стокгольме прошла серия протестов против соглашения Швеции и Турции, направленного на снятие возражений Анкары против вступления Швеции в альянс. После двадцати месяцев переговоров Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в насилии в стране оппозицию. Полиция разогнала протест у префектуры в Стамбуле. Число задержанных на протестах в Турции достигло почти 1,9 тыс. человек.

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    30 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы

    Политолог Скачко: Идея Зеленского о космических войсках может впечатлить фон дер Ляйен

    Скачко: Создание космических войск Украины нацелено на деньги Европы
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея о создании украинских космических войск рассчитана на получение европейского финансирования, а не на реальный результат. Неудачу проекта Киев, как всегда, спишет на войну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны Украины объявило о создании управления космической политики.

    «Раньше в Днепропетровске работал завод «Южмаш», делавший ракеты-носители. После развала Советского Союза страна участвовала в техническом сотрудничестве с рядом зарубежных партнеров, например, с Бразилией. Но для того, чтобы поддерживать работу на таком уровне, нужны политическая воля, деньги и ум. У Киева ничего этого не нашлось. Поэтому днепропетровский ракетно-космический кластер еще при президенте Леониде Кучме начал делать кастрюли и сковородки», – отметил политолог Владимир Скачко.

    «У Владимира Зеленского две причины для объявления о подобных инициативах. Во-первых, он рассчитывает на часть из тех 800 млрд евро, которые европейцы непонятно откуда возьмут для укрепления своей обороны. На Банковой надеются убедить Брюссель в том, что украинская космическая программа напрямую соотносится с европейскими интересами безопасности. Можно сказать, попрошайничество Украины выросло до космических масштабов», – пояснил собеседник.

    «Вторая причина – догнать и перегнать Россию во всем, в том числе и в космосе. Киев надеется привлечь европейцев якобы оставшимися на «Южмаше» нереализованными советскими или даже своими разработками. Конечно, после китайцев там ничего не осталось. Но, например, Урсулу фон дер Ляйен Зеленский вполне может впечатлить такой инициативой и получить пару первых траншей. А затем неудачу проекта можно списать на войну», – добавил он.

    Ранее стало известно, что Минобороны Украины создало управление космической политики, которое организует взаимодействие государственных и частных компаний, а также ученых с силами обороны и будет способствовать созданию космических войск. Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

    «У нас есть закон о космической деятельности, который говорит, что Минобороны должно формировать политику в сфере военного космоса. Это не только закупка инновационных решений у инженеров, это не только создание комьюнити для того, чтобы лучшие решения приходили на Украину, а это еще и создание космических войск», – приводит ее слова ТАСС.

    Спикер отметила, что оборонное ведомство намерено стать основным заказчиком на Украине космической техники, продуктов и услуг. А это управление должно объединить государственные и частные институты, ученых космической отрасли для взаимодействия с силами обороны.

    Черногоренко добавила, что до 2030 года Украина планирует иметь национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений о воздушных тревогах и контроля космического пространства.

    Также сообщалось, что лидеры стран ЕС приняли решение выделить 800 млрд евро на оборонные нужды в течение четырех лет с целью усиления обороноспособности Европы к 2030 году. Помимо этого, Еврокомиссия намерена выделить 150 млрд евро в виде кредитов для усиления обороноспособности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому нужна милитаризация Европы.

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    30 марта 2025, 21:18 • Новости дня
    В Киеве мужчина избил женщину за прослушивание русских песен

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве мужчина набросился на женщин, отдыхающих в беседке, за прослушивание русских песен, включая композиции группы «Руки Вверх!» и певца Валерия Меладзе, сообщает украинское издание «Страна».

    Инцидент произошел в одной из зон отдыха Киева, где группа женщин устроила пикник в беседке. ВИздание пишет, сто мужчина подошел к женщинам и стал делать агрессивные замечания за их музыкальный выбор, передает РИА «Новости».

    В какой-то момент конфликт перерос в физическое насилие – мужчина начал трясти одну из женщин и ударил ее по голове. При этом он выражался нецензурной бранью, выражая недовольство тем, что женщины слушают песни на русском языке.

    Музыка, вызвавшая недовольство мужчины, включала в себя популярные композиции группы «Руки Вверх!» и известного певца Валерия Меладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, писатель и историк Андрей Полонский сообщал, что борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру, ввергнув страну и народ в провинциализм и отказ от предыдущих достижений.

    Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.

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    30 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост

    New York Times сообщила о помощи США Украине при атаке на Крымский мост

    NYT рассказала о роли США в атаке ВСУ на Крымский мост
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина нанесла удар ракетами ATACMS по Крымскому мосту в августе 2024 года, пользуясь поддержкой США, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, мост был «самой желанной» целью Киева из примерно 100 объектов, расположенных в Крыму, это «стало навязчивой идеей украинского президента». Для США мост поначалу был «красной линией», но позднее Белый дом разрешил военным и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом атаки.

    Предполагалось, что ракеты ATACMS «ослабят уязвимые места» моста, а морские беспилотники – взорвут опоры. Однако пока велась подготовка беспилотников, российская сторона усилила защиту опор. Киев заявил, что нужно «атаковать только с помощью ATACMS», США отвечали, что такой метод не сработает и нужно либо подготовить дроны, либо отменить удар. В результате «американцы уступили», но удар не достиг поставленных целей.

    «Иногда им (украинцам) нужно попробовать и потерпеть неудачу, чтобы понять, что мы правы», – заявил американский чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Вооруженные силы России отразили групповой удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В Крыму назвали атаки ВСУ на Крымский мост террористическими.

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    30 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о планах США вернуть с Украины 184 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский депутат Александр Дубинский заявил, что США планируют вернуть 184 млрд долларов с Украины за предоставленную помощь, используя доходы от ресурсов страны.

    Дубинский, находящийся под следствием за госизмену, сообщает, что США намерены вернуть средства, предоставленные в рамках помощи Украине, через фонд восстановления. По мнению Дубинского, с 2022 года Вашингтон предоставил Киеву 184–187 млрд долларов, из которых большая часть не зафиксирована как долг, передает РИА «Новости».

    В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, который ведется от имени Дубинского, говорится, что фонд восстановления будет работать с отрицательным балансом, и для его погашения предлагается ввести стимулирующий процент в размере 4%. Это позволит ускорить выплату обязательств Украины.

    Дубинский также пишет, что только 7.8 млрд долларов из последнего пакета помощи на сумму 60 млрд долларов были официально зафиксированы как кредит. Для легализации остальных сумм требуется решение Верховной рады, которое еще не принималось.

    В сообщении депутата подчеркивается, что США, используя офшорную зону в штате Делавэр, создают общий фонд для инвестиций в Украину. По условиям соглашения, Украина будет обязана довести баланс фонда, на сегодняшний день составляющий минус 184 млрд долларов, до нуля, выплачивая 4% от прибыли в качестве обязательного взноса.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    30 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    СМИ сообщили о ликвидации швейцарского наемника в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Двадцатипятилетний швейцарский гражданин, воевавший в интернациональном легионе ВСУ, был ликвидирован в декабре 2024 года в Курской области, сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

    Молодой человек, чье имя не раскрывается, вступил в так называемый «украинский интернациональный легион» в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ликвидированный был южноамериканского происхождения и был усыновлен швейцарской семьей в раннем детстве. После смерти приемной матери в подростковом возрасте он несколько раз попадал в психиатрические учреждения. Источники описывают его как жестокого человека.

    Швейцарская сторона подтвердила его смерть 12 февраля. Несмотря на запрет на участие осужденных в иностранных армиях, ему удалось вступить в ВСУ. В Instagram он делился страхами о том, что может не вернуться после отправки в Курскую область.

    В настоящий момент неизвестно, сколько швейцарцев сражаются на стороне ВСУ. В Швейцарии участие в иностранных армиях запрещено и карается штрафами или тюремным заключением до трех лет.

    Ранее МИД Швейцарии впервые официально подтвердил смерть швейцарского гражданина, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Швейцарии попали под подозрение 13 человек за участие в наемничестве на Украине.

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    30 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    The Economist сообщил о возможных выборах на Украине летом

    The Economist сообщил, что летом на Украине могут пройти выборы президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Текущим летом на Украине могут пройти президентские выборы после отмены военного положения, о чем сообщил The Economist со ссылкой на источники.

    Источники издания сообщили, что для организации выборов необходимо предварительно отменить военное положение. «На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что планы по проведению выборов зависят от прекращения боевых действий и отмены военного положения как первого этапа избирательного процесса. Хотя источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, большинство из них указывают на лето.

    Также стало известно, что Владимир Зеленский планирует снова участвовать в президентских выборах, если они состоятся.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

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    30 марта 2025, 22:27 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал съемочную группу ГТРК «Донецк» в ДНР

    Съемочная группа ГТРК «Донецк» пострадала в результате атаки украинского дрона в Горловке

    Tекст: Антон Антонов

    В Горловке украинский беспилотник атаковал съемочную группу ГТРК «Донецк», водитель и оператор контужены, сообщили «Вести. Донецк».

    Съемочная группа ГТРК «Донецк» подверглась атаке около 15.00 мск. Дрон вооруженных сил Украины пытался поразить автомобиль, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент. Съемочной группе удалось избежать прямого удара. В результате «дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль», передают «Вести. Донецк».

    «Мне повезло больше, я цел. Но вот ребята, водитель – контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь», – приводит слова корреспондента ГТРК «Донецк» Виталия Старущенко РИА «Новости» со ссылкой на канала «Россия 24».

    Старущенко добавил, что «парни сейчас поправляются». «Я себя чувствую нормально, но в принципе будем работать дальше», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов, водитель Александр Сиркели и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак. В среду военный корреспондент Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов и призвала к тщательному и прозрачному расследованию трагедии.

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    31 марта 2025, 00:23 • Новости дня
    Украинца насильно мобилизовали на глазах маленького сына в Хмельницком

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницком украинские полицейские и сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) насильно мобилизовали мужчину на глазах его жены и маленького сына, сообщают украинские СМИ.

    СМИ пояснили, что очередной случай «жесткой мобилизации» попал на видео – полицейские, повалив мужчину на землю, заламывают ему руки, жена пытается отбить супруга, рядом плачет их маленький сын. Здесь же находятся сотрудники военкомата.

    Мужчину задержали, заявив, что он объявлен в розыск. Следует отметить, что на Украине граждан объявляют в розыск, обвиняя в уклонении от мобилизации или воинского учета, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, термин «бусификация», который означает отлов на улицах украинскими военкомами и насильственную отправку на фронт, стал на Украине словом 2024 года. Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами.



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