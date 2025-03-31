Генпрокуратура добилась прекращения дополнительных сборов с авиапассажиров

Генпрокуратура признала незаконными сборы АО «ТКП» с авиапассажиров

Tекст: Вера Басилая

Генеральная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав потребителей при реализации авиабилетов, в ходе которой выяснилось, что с граждан удерживались дополнительные 185 рублей при оформлении проездных документов, сообщается на сайте ведомства.

Выяснилось, что указанная сумма взималась АО «ТКП» за оформление бланков электронных билетов и перечисление денежных средств от агента авиакомпании, на чем организация заработала миллиарды рублей. Судом действия компании признаны незаконными.

Кроме того, по результатам контрольных мероприятий, проведенных Федеральной антимонопольной службой, инициированных Генпрокуратурой, подтвердился факт навязывания платежей билетным агентствам. Контрольный орган выдал предупреждение АО «ТКП» о прекращении таких действий в связи с выявленными признаками нарушений о защите конкуренции.

Ранее кабмин внес поправки в закон, которые запрещают бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.