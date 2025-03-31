Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.7 комментариев
Взносы России в ООН оказались заблокированы из-за санкций
Российские взносы в ООН «зависли» на счетах Газпромбанка из-за санкций США
Российские средства для взносов в ООН из-за санкций США «зависли» на счетах, открытых Секретариатом ООН в Газпромбанке, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.
Логвинов пояснил, что это произошло после включения банка в блокирующие списки минфина США. В результате уплата обязательных и добровольных взносов России в ООН фактически «заблокирована». «Иными словами, деньги зависли на счетах, которые были открыты Секретариатом ООН в Газпромбанке», – приводит его слова ТАСС.
Логвинов указал, что Россия направила «причитающиеся выплаты», «значительные средства были внесены на счет Секретариата ООН для оплаты других наших взносов». Логвинов отметил, что это создает серьезные проблемы для Секретариата ООН и других организаций системы ООН, поскольку они зависят от поступлений взносов членов.
Он подчеркнул, что Москва активно сотрудничает с ооновскими финансистами, чтобы найти решение, которое позволило бы обойти санкции и обеспечить устойчивый канал для перевода средств. Рассматривается возможность открытия новых счетов в других странах, но трудности возникают из-за политики «сверхосторожности» коммерческих банков. Логвинов заверил, что Россия остается приверженной своевременному и полному исполнению своих финансовых обязательств, несмотря на возникшие препятствия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк. В результате США заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста.