  • Новость часаТрамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
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    Попрошайничество Украины достигло космических масштабов
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    Рар объяснил нападки «Зеленых» на «друзей Путина» в Германии
    Губерниев поругался с «квасными патриотами» из-за сменившей гражданство теннисистки Касаткиной
    Лавров выразил обеспокоенность поведением Гутерриша
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском
    Стало известно о бегстве элитного полка ССО Украины из курского Гуево
    Президент Финляндии обсудил с Трампом строительство ледоколов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский В освобожденной Новороссии растут города

    Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии вообще-то парадокс.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

    11 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    31 марта 2025, 06:30 • Новости дня

    Взносы России в ООН оказались заблокированы из-за санкций

    Российские взносы в ООН «зависли» на счетах Газпромбанка из-за санкций США

    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства для взносов в ООН из-за санкций США «зависли» на счетах, открытых Секретариатом ООН в Газпромбанке, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

    Логвинов пояснил, что это произошло после включения банка в блокирующие списки минфина США. В результате уплата обязательных и добровольных взносов России в ООН фактически «заблокирована». «Иными словами, деньги зависли на счетах, которые были открыты Секретариатом ООН в Газпромбанке», – приводит его слова ТАСС.

    Логвинов указал, что Россия направила «причитающиеся выплаты», «значительные средства были внесены на счет Секретариата ООН для оплаты других наших взносов». Логвинов отметил, что это создает серьезные проблемы для Секретариата ООН и других организаций системы ООН, поскольку они зависят от поступлений взносов членов.

    Он подчеркнул, что Москва активно сотрудничает с ооновскими финансистами, чтобы найти решение, которое позволило бы обойти санкции и обеспечить устойчивый канал для перевода средств. Рассматривается возможность открытия новых счетов в других странах, но трудности возникают из-за политики «сверхосторожности» коммерческих банков. Логвинов заверил, что Россия остается приверженной своевременному и полному исполнению своих финансовых обязательств, несмотря на возникшие препятствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2024 года министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк. В результате США заблокировали перевод российского взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста.

    28 марта 2025, 12:14 • Новости дня
    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв

    Политолог Рар: США не вернут Германии золотой резерв

    Рар: Вашингтон не станет возвращать Берлину золотой резерв
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Берлин доверил американской стороне около 37% своего золотого резерва. При стремительном ухудшении отношений между странами хранить этот запас в Соединенных Штатах кажется рискованным. Однако Вашингтон не станет возвращать немцам слитки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Германии призвали вернуть золотой запас из США.

    «Германия обладает вторым по величине золотым запасом в мире после США – это почти 3,4 тыс. тонн, или 270 тыс. слитков по 12,5 кг каждый. В настоящее время его стоимость достигла рекордно высокого уровня. Речь идет примерно о 280 млрд евро», – привел данные немецкий политолог Александр Рар.

    Он отметил, что Берлин доверил американской стороне около 37% своего резерва. «Надежды ФРГ строились на том, что в случае кризиса – войны, стихийного бедствия или экономического потрясения – они смогут обменять золото на доллары. Однако в нынешних условиях такой план кажется рискованным», – считает эксперт.

    Спикер подчеркнул: отношения Германии и США стремительно портятся. «Немецкие власти обвиняют американских коллег в союзничестве с Москвой. Параллельно Берлин готовится, по словам высших представителей, к конфликту с Россией. ФРГ всерьез относится к возможному разрыву отношений со Штатами», – детализировал Рар.

    На этом фоне Вашингтон откажется возвращать немцам золотой резерв – «во всяком случае, под давлением Берлина». «Впрочем, Фридрих Мерц вряд ли выступит с таким требованием. Немецкий федеральный банк продолжает считать США надежным держателем. Однако по этому поводу все же возникают вопросы», – рассуждает собеседник.

    Он напомнил, что слитки хранятся в Федеральном резервном банке США в Нью-Йорке. «Но когда немецкие власти заводят разговор с Вашингтоном о проверке золотого запаса, Белый дом им в этом отказывает. А есть ли слитки вообще?» – иронично задался вопросом политолог.

    При этом он обратил внимание на то, что и в самих Штатах идут «странные дебаты о безопасности государственных золотых резервов». «Дональд Трамп и Илон Маск публично усомнились в том, что золотые резервы США все еще находятся там, где им положено быть: в Форт-Ноксе. Складывается впечатление, что правительство Штатов в настоящее время не располагает даже собственными золотыми запасами», – заключил Рар.

    Ранее в Германии призвали вернуть находящийся в США золотой запас. Президент Европейской ассоциации налогоплательщиков Михаэль Егер выступил с соответствующим предложением на фоне торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном.

    «Бундесбанк и правительство ФРГ должны проявить дальновидность на этом этапе глобального сдвига сил и немедленно вернуть обратно германское золото из США», – считает он. Егер отметил, что сейчас в Берлине и ЕС обсуждается возможность «огромной новой задолженности», поэтому «в случае чрезвычайной ситуации необходим будет немедленный доступ ко всем золотым резервам».

    По его мнению, золотые резервы можно доставить во Франкфурт-на-Майне или хотя бы в Европу. Он считает, что правительство как минимум должно перепроверить золотой запас, хранящийся в США. Некоторые политики в Германии поддержали эту инициативу.

    Германия занимает второе место в мире по запасам золота после США, имея 3375 тонн. Из них около 37% хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Управление Бундесбанка заявило о доверии к Федеральному резервному банку Нью-Йорка в деле хранения золота.

    Напомним, США объявили о введении 25-процентных пошлин на ввоз всех автомобилей. Это болезненный удар для Европы и особенно для Германии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли риски начала торговой войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом.

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    30 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России

    Трамп пригрозил 25-процентными пошлинами на нефть из России при отсутствии соглашения по Украине

    Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на нефть из России
    @ JIM LO SCALZO/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Трамп в интервью NBC News пригрозил введением тарифов на российскую нефть, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине.

    Трамп отметил, что если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, он введет вторичные тарифы на российскую нефть, что сделает невозможным ведение бизнеса с США для стран, покупающих российскую нефть, сообщает NBC News.

    «Если Россия и я не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это была вина России – что может быть и не так – но если я считаю, что это была вина России, то я собираюсь установить вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», – сказал Трамп.

    Трамп также уточнил, что тарифы могут составить от 25% до 50%.

    Кроме того, Трамп сообщил, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал авторитет руководства президента Украины Владимира Зеленского, добавив, что комментарии «попали не по адресу».

    Ранее Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    29 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев заявил о двойной лжи в словах генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины и уважении к Владимиру Зеленскому являются двойной ложью, главу киевского режима не за что уважать, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства, передает ТАСС.

    По словам Медведева, заявление о том, что украинское правительство заслуживает уважения, является «двойной ложью».

    «Зеленский потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», – написал Медведев на английском языке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

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    31 марта 2025, 01:21 • Новости дня
    Политолог объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском

    Tекст: Антон Антонов

    Слова президента России Владимира Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского могли «разозлить» президента США Дональда Трампа, так как дают повод объявить недействительной сделку Вашингтона и Киева по ресурсам из-за отсутствия полномочий у украинских властей, заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    «Сделка под сомнением. Как сообщает очередная журналистка, Трамп сильно расстроен заявлением Путина о нелегитимности властей Украины и необходимости ввести внешнее управление территорией», – пишет Чеснаков в Telegram.

    Чеснаков считает «реакцию бизнесмена» предсказуемой, поскольку под сомнение ставятся и полномочия нынешних украинских властей заключить «сделку по ресурсам» в США.

    Однако, как отмечает Чеснаков, на ситуацию можно взглянуть и «более оптимистично» – американская сторона может использовать заявления Москвы для «давления» на Киев с целью «ускоренного принуждения украинской стороны к заключению этой самой сделки».

    Напомним, Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал авторитет Зеленского.


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    30 марта 2025, 16:22 • Новости дня
    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России

    The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

    NYT раскрыла участие США в военных операциях Украины против России
    @ Andrew Medichini/AP/ТАСС

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России, пишет американская газета The New York Times.

    Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

    Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

    По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

    Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.

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    29 марта 2025, 13:06 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    Китай отказался участвовать в диалоге России и США по стратстабильности
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что Китай не готов присоединиться к переговорам по стратегической стабильности с Россией и США.

    По его словам, Китай не готов присоединиться к возможным переговорам между Россией и США по стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Руденко отметил, что Пекин придерживается позиции, что на данный момент уровень их вооружений не сопоставим с арсеналами США и России.

    Он также добавил, что китайская сторона имеет четко артикулированную позицию относительно участия в вопросах контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

    Согласно мнению Китая, пока уровень их вооруженных сил не позволяет вести подобные переговоры на равных условиях с Вашингтоном и Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность противостоять Америке в любом конфликте, включая торговую войну, если США выберут такой путь

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    29 марта 2025, 13:57 • Новости дня
    Российский Ил-38Н пролетел рядом с авианосцем США

    Появились кадры пролета Ил-38Н ВМФ РФ рядом с авианосцем Carl Vinson ВМС США

    Российский Ил-38Н пролетел рядом с авианосцем США
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский противолодочный самолет Ил-38Н «Новелла» пролетел на сверхмалой высоте рядом с авианосцем Carl Vinson ВМС США, сопровождаемый истребителями F-35C и F/A-18.

    Российский противолодочный самолет Ил-38Н «Новелла» совершил эффектный пролет на сверхмалой высоте рядом с американским авианосцем Carl Vinson ВМС США, передает «РГ. Русское оружие».

    Кадры этого события были сняты американскими моряками и опубликованы в сети. Ил-38Н сопровождали истребители пятого поколения F-35C Lightning II слева и палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Super Hornet справа.

    Самолет Ил-38Н «Новелла», разработанный в СССР в 1970-е годы, предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок, морской разведки, поисково-спасательных операций и установки минных заграждений. Также он может нести тактическое ядерное оружие.

    Снятые кадры продемонстрировали близкое расстояние между Ил-38Н и американскими истребителями, что подчеркнуло профессионализм пилотов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации.

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    29 марта 2025, 14:44 • Новости дня
    В Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев выразил разочарование от переговоров Украины с США, заявив, что они закончились поражением, сравнимым с игрой 5:0.

    По его словам, недавние переговоры Украины с США, прошедшие в Саудовской Аравии, завершились поражением для Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», – подчеркнул Елисеев.

    Он также добавил, что Киев не получил желаемых результатов и более благоприятных условий для своей страны.

    Бывший дипломат выразил сожаление по поводу того, что Украина не смогла укрепить свои позиции на переговорах с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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    28 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    Карасин сообщил о спокойной реакции США на требование по SWIFT
    @ Christian Ohde/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно, сообщил сенатор и член российской делегации Григорий Карасин.

    По его словам, на переговорах между экспертными группами России и США в саудовском Эр-Рияде обсуждались важные вопросы, включая восстановление системы SWIFT для Россельхозбанка, к чему американцы отнеслись спокойно, передает РИА «Новости».

    Карасин подчеркнул, что основной задачей встречи была безопасность судоходства в Черном море и обеспечение возможности использования российскими судами портов для сельскохозяйственного экспорта.

    Он отметил, что обсуждаемые вопросы касались как безопасности, так и финансовых аспектов сотрудничества.

    Сенатор также рассказал, что обсуждение этих тем прошло конструктивно, стороны смогли донести свои позиции. Несмотря на ряд сложных моментов, диалог продолжался в духе взаимопонимания, что, по словам Карасина, является важным шагом в развитии двусторонних отношений между Россией и США.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.

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    30 марта 2025, 01:30 • Новости дня
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    МИД объяснил механизм создания временной администрации при ООН для Украины
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД рассказал о возможности создания временной международной администрации на Украине через ООН, ссылаясь на исторические прецеденты и необходимость согласования условий между сторонами.

    МИД РФ подробно объяснил механизмы, с помощью которых может быть создана временная международная администрация на Украине под эгидой ООН.

    Как сообщает ТАСС, директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие прецеденты имели место в прошлом, например, в Камбодже и Восточном Тиморе.

    Логвинов отметил, что формально ООН не имеет единого механизма для создания таких администраций, но исторический опыт показывает, что передача территорий под временное управление предполагает несколько этапов. Важнейшим из них является достижение соглашения между сторонами конфликта о передаче полномочий ООН, что может происходить напрямую или через посредников.

    Далее, по словам Логвинова, следует обращение к ООН с просьбой о создании временной администрации. Это обращение может исходить от одной или обеих сторон конфликта, либо от посредников, и включает согласованные параметры урегулирования. Совбез ООН затем поручает генсекретарю разработать конкретные модальности администрации, что требует поддержания документов членами Совбеза.

    На завершительном этапе генсекретарь ООН готовит доклад по параметрам временной администрации, который включает штатное расписание и бюджет. Совбез принимает окончательное решение по созданию администрации, согласуя его с постоянными членами.

    Президент России Владимир Путин ранее упоминал о возможности введения временного управления на Украине, ссылаясь на международную практику и прецеденты. Он предложил обсудить эту возможность с международными партнерами, включая США и европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин в телефонных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом не поднимал вопрос о введении внешнего управления на Украине, что подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается последовательной и ясной.

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    30 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск

    NYT: США координировали удары HIMARS и атаки БПЛА Украины по российским целям

    NYT: США координировали почти все удары HIMARS украинских войск
    @ US Army/Spc. Adam L. Mathis

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники.

    Как пишет NYT, секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в германском Висбадене, и каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания, что включало российские подразделения и объекты инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что украинцы были чрезвычайно зависимы от американцев в плане разведывательной информации, а оперативная группа «Дракон» проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS. Военные избегали использования слова «цели», заменяя его на «точки интереса». ВМС США также имели разрешение на координацию операций, проводимых в крымских водах. В 2022 году Центральное разведывательное управление США координировало атаки украинских беспилотников по российским кораблям в порту Севастополя.

    В 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. По словам неназванного руководителя европейской разведки, который дал комментарий изданию, он был «ошеломлен», узнав о глубокой вовлеченности американцев в операции на Украине.

    Ранее администрация Белого дома решила продолжить передавать Киеву разведывательную информацию, имеющую оборонительный характер.

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

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    28 марта 2025, 12:00 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине

    Политолог Бордачев: Внешнее управление Украиной станет предметом переговоров России и США

    Эксперт оценил перспективы введения внешнего управления на Украине
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В международной практике известны примеры с введением внешнего управления под эгидой ООН. В случае с Украиной все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление и провести выборы.

    «Спектр возможных решений украинской проблемы очень широк. Один из вариантов – введение на Украине временного управления под эгидой ООН – накануне озвучил Владимир Путин», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    По его мнению, инициатива вполне рабочая, поскольку в международной практике существуют подобные примеры, например, в частях бывшей Югославии. «В нынешнем случае все зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс и насколько адекватно смогут вести себя те, кто сейчас находится у власти в Киеве», – считает собеседник.

    Политолог уточнил: за последние несколько недель офис Владимира Зеленского неоднократно демонстрировал, что он «слабо контролирует ситуацию, в том числе в своих головах». Говорить о реакции Соединенных Штатов на озвученный президентом России вариант преждевременно, продолжил эксперт.

    «Мы находимся внутри очень сложного многопланового процесса. Стороны ни на что не соглашаются сразу, а ведут диалог, в котором много тонкостей и деталей», – подчеркнул Бордачев, посчитав при этом не удивительным, что в западной прессе на этом фоне появляются различные спекуляции. «Не удивлюсь, если слова неназванного чиновника из Белого дома Reuters и вовсе выдумало. Тем более такое уже случалось», – заключил он.

    Напомним, Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

    По его мнению, это позволило бы провести в стране выборы и «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». С ним Москва могла бы начать переговоры о мирном договоре и подписывать документы, «которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными».

    «Непонятно, с кем подписывать какие документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют, потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Он напомнил, что прецеденты с введением внешнего управления уже были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии. «Это только один из вариантов, я не говорю, что других не существует. Нет, они существуют. Сейчас просто нет возможности все по полочкам раскладывать, а может быть, даже и невозможно все разложить, потому что ситуация быстро меняется», – указал российский лидер.

    Представитель Совета национальной безопасности США, комментируя предложение президента России, заявил Reuters, что система государственного управления на Украине определяется народом и конституцией страны. Агентство не назвало имени своего собеседника.


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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине

    Трамп заявил о наличии «психологического дедлайна» для режима прекращения огня на Украине

    Трамп ответил на вопрос о крайнем сроке для прекращения огня на Украине
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для решения о начале режима прекращения огня на Украине есть «психологический дедлайн», заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп, отвечая на вопрос о том, есть ли крайний срок, когда президент России Владимир Путин должен согласиться на режим прекращения огня, заявил: «Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал заявления в отношении Владимира Зеленского, которые Путин «сказал за последние день или два». «Он считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский) вам или нет», – заявил президент США.

    При этом глава американского государства выразил уверенность, что Путин «не откажется от своего слова». «Вы говорите о Путине, – подчеркнул американский лидер. – Я знаю его уже давно».

    Он отверг предположение о том, что их отношения достигли «низшей точки». При этом президент США сказал, что «не хотел бы вводить вторичные пошлины для России». «Но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», – заявил Трамп.

    Напомним, Трамп заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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    30 марта 2025, 05:53 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила за сутки пять станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Запад» ВС РФ за сутки уничтожила 5 станций Starlink и 24 пункта управления БПЛА.

    Как передает ТАСС, группировка войск «Запад» Вооруженных сил РФ за прошлые сутки успешно уничтожила пять станций спутниковой связи Starlink и двадцать четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Эту информацию предоставил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По словам Бигмы, за сутки группировка также уничтожила восемь минометных расчетов и пятьдесят восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, был поражен барражирующий боеприпас RAM II, находившийся на вооружении ВСУ.

    Эти действия проводились в зоне ответственности группировки «Запад» с целью обезвредить средства связи и управление противника, а также снизить их боевые возможности. Успешные операции подобного рода позволяют поддерживать преимущества российской армии в зоне боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные группировки «Запад» ликвидировали 4 станции Starlink и 30 пунктов управления беспилотниками на Украине в ходе специальной военной операции сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink. Масштабная кибератака на социальную сеть Х совершена с использованием IP-адресов, связанных с Украиной, сообщил владелец соцсети Илон Маск.

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    28 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Гутерриш оценил легитимность киевских властей

    Генсек ООН Гутерриш назвал киевские власти легитимным правительством Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал заявления о возможном введении внешнего управления на Украине под эгидой ООН, передает ТАСС.

    Он считает, что киевские власти являются легитимным правительством Украины, и, по его словам, «это надо уважать».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов. В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.


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