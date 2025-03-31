Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией – невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны, прежде всего, для наших врагов.0 комментариев
Володин сообщил о поддержанном россиянами законопроекте против навязанных услуг
Володин сообщил о поддержанном россиянами законопроекте против навязанных дополнительных услуг
В Госдуме обсудят законопроект, который обеспечит защиту потребителей от навязывания дополнительных товаров и услуг, сообщил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Володин сообщил в своем Telegram-канале , что Госдума обсудит законопроект, направленный на защиту потребителей от навязывания дополнительных товаров и услуг. Володин отметил, что данная инициатива получила поддержку среди россиян.
Среди предложенных мер – запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг до заключения основного договора, исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг , а также требование возвращения денежных средств за предоставленные без согласия потребителя услуги или товары в течение трех дней.
Основная цель законопроекта – защитить потребителей от лишних трат и манипуляций со стороны продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов.
Володин подчеркнул, что планируется рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, чтобы быстрее начать его реализацию.
Ранее Генпрокуратура добилась признания незаконным взимания АО «ТКП» дополнительных 185 рублей с пассажиров при покупке авиабилетов.
До этого кабмин внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.
Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.