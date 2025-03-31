Володин сообщил о поддержанном россиянами законопроекте против навязанных услуг

Володин сообщил о поддержанном россиянами законопроекте против навязанных дополнительных услуг

Tекст: Вера Басилая

Володин сообщил в своем Telegram-канале , что Госдума обсудит законопроект, направленный на защиту потребителей от навязывания дополнительных товаров и услуг. Володин отметил, что данная инициатива получила поддержку среди россиян.

Среди предложенных мер – запрет на навязывание дополнительных товаров и услуг до заключения основного договора, исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг , а также требование возвращения денежных средств за предоставленные без согласия потребителя услуги или товары в течение трех дней.

Основная цель законопроекта – защитить потребителей от лишних трат и манипуляций со стороны продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов.

Володин подчеркнул, что планируется рассмотреть законопроект в приоритетном порядке, чтобы быстрее начать его реализацию.

Ранее Генпрокуратура добилась признания незаконным взимания АО «ТКП» дополнительных 185 рублей с пассажиров при покупке авиабилетов.

До этого кабмин внес поправки в закон, запрещающие бизнесу навязывать автоматическое приобретение дополнительных услуг, таких как страховка.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг взимается штраф до 40 тыс. рублей.