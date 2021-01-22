Вакцина от коронавируса заново разделила мир

Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться?

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус скорее всего не смотрел «Игру престолов». Или, по крайней мере, тот ее эпизод, где Тирион Ланнистер с усмешкой заявил: «Если ты хочешь справедливости, то пришел не в то место». Ведь господин Гебрейесус искренне возмущен тем, что в реальном мире, борющемся с коронавирусом, почему-то нет справедливого – то есть равноправного – распространения вакцины. «Мир находится на пороге моральной катастрофы. И ценой этой катастрофы станут жизни населения беднейших стран мира», – возмущается глава ВОЗ.

Справедливости действительно нет. По состоянию на вторую декаду января в мире вакцинировалось более 40 миллионов человек и более 95% доз вакцин распространялось среди населения только десяти стран. Среди них США (12 млн доз), Китай (10 млн доз), Великобритания (4 миллиона), Израиль (два с лишним миллиона), а также ОАЭ, Италия, Россия, Германия, Испания и Канада.

В целом же вакцинация проходит в пяти десятках стран, из которых 49 относятся к условно богатым. На долю же единственной бедной пришлось 25 доз. «Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а 25 доз», – возмутился Гебрейесус. Речь о Гвинее, которая получила российскую вакцину «Спутник V». Получила в рамках экспериментальной вакцинации – так уж получается, что на полномасштабные закупки вакцин у бедных стран денег нет.

Возьмем для примера ту же Гвинею. Население этой африканской страны составляет 12,7 млн человек. Если взять самую лучшую вакцину по сочетанию цена/качество – российскую «Спутник V» – то ее стоимость составит примерно 20 долларов за две необходимые для каждого человека дозы. Если нужно вакцинировать, предположим, 10 миллионов жителей страны, то это будет 200 миллионов долларов. То есть примерно 10% годового бюджета страны – и это без учета транспортных издержек и расходов на процесс вакцинации. Если брать Pfizer, то стоимость вакцины составит 20% бюджета, потому что данная вакцина вдвое дороже «Спутника».

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Однако даже если бедные страны найдут деньги на покупку вакцины, они вряд ли ее получат. Российская вакцина «Спутник V» используется в первую очередь для вакцинации граждан РФ (причем бесплатной, за счет федерального бюджета). Западные же вакцины сначала тоже распространяются среди своих граждан или стран-союзниц, а потом уже могут пойти тем, кто находится за пределами «золотого миллиарда».

На сегодняшний день распространение западных вакцин таково. Вакциной Moderna прививаются только в богатых странах. 85% произведенных вакцин Pfizer тоже используется лишь в богатых странах, а почти весь остаток закуплен государствами с уровнем дохода выше среднего. И лишь британская Astra Zeneca – дешевая, со сравнительно низкой эффективностью – распространяется более-менее «справедливо», то есть равномерно. Треть – богатым, чуть меньше 30% – с доходом выше среднего, чуть более 15% – тем, у кого доход чуть ниже среднего (в основном это, понятно, ориентированные на Британию страны) и чуть более 20% идет по линии продвигаемой ВОЗ программы COVAX.

Эта программа ставит целью поставить разным странам два миллиарда доз вакцин, половина из которых пойдет небогатым странам – за счет денег, которые будут выделять участники проекта из числа развитых стран. Этакая глобальная благотворительность. По факту же эта программа в лучшем случае позволит вакцинировать примерно 20% населения беднейших государств мира.

Деньги и выборы решили все

Некоторые эксперты настроены еще более скептически – по их мнению, 90% жителей беднейших стран вообще не получат никакой вакцины, по крайней мере, в 2021 году. Первые поставки по линии COVAX даже не начались – они планируются лишь в феврале. Да и темпы поставок находятся под вопросом – ведь для корпораций-производителей приоритетом является не благотворительность, а бизнес. Например, прямые продажи отдельным странам по хорошим ценам. 44 такие сделки были заключены в 2020 году и еще 12 – за первые две с лишним недели нового года.

Взять для примера Израиль. Он заключил сделку с производителем Pfizer. Тель-Авив получает их препарат для массовой вакцинации населения (переплачивая при этом, по некоторым данным, на 50% «за срочность») и в обмен предоставляет «важную исследовательскую информацию», касающуюся дальнейшего состояния здоровья привитых.

С одной стороны, эти и другие меры позволили Израилю стать лидером по числу привитых на душу населения (он вакцинировал уже треть населения страны – для сравнения: находящиеся на втором месте ОАЭ привили лишь чуть более 20%).

С другой – израильские власти готовы наплевать ради этого на безопасность личных данных жителей, которые передаются производителю Pfizer. По мнению Тель-Авива, игра стоит свеч – израильские политики уверяют, что благодаря этой сделке страна не только получит вакцину, но и станет «образцом» для других государств. Палестинцам на Западном берегу, естественно, этой вакцины не достанется – они будут ждать ее на общих основаниях.

Эксперты полагают, что такой вакцинный эгоизм чреват серьезными проблемами. «Недостаток мирового доступа к вакцинам от COVID-19 порождает опасения того, что продолжающееся распространение коронавируса вызовет создание новых версий патогена, с которыми могут не справиться нынешние вакцины и которые приведут к усугублению экономического кризиса», – пишет издание Bloomberg.

Однако тут возникает противоречие между стратегическими вопросами всемирной безопасности и тактическими интересами национальных политиков. Тот же Биньямин Нетаньяху, например, вряд ли придает особое значение какой-то глобальной безопасности и перспективам возвращения мутировавшего в других странах вируса «бумерангом» через год-два. Для него куда важнее выиграть очередные (четвертые по счету за два года) досрочные парламентские выборы, которые пройдут в марте 2021 года. И, разумеется – помочь в первую очередь гражданам своей, а не чужой страны.

Каждый сам за Китай

К счастью для Гебрейесуса, некоторые страны начинают перемещать свои стратегические цели на первое место. Например, к «справедливому» распределению подключатся Соединенные Штаты. Если администрация Дональда Трампа всячески хулила ВОЗ, не участвовала в COVAX и вообще не особо хотела передавать американскую вакцину за рубеж, то при Джозефе Байдене подход изменится. «Мы уверены, что не только сможем обеспечить вакциной каждого американца, но и убедиться в том, что каждый человек в мире, желающий получить вакцину, будет иметь возможность это сделать», – заявил будущий госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тем более что национальный эгоизм уже здесь и сейчас приводит ряд стран к некоторым стратегическим проблемам. И не в виде новых штаммов вируса, а в виде новой активности стратегических противников.

Евросоюз, например, делает все для вакцинации своих граждан, однако не уделяет должное внимание здоровью жителей Западных Балкан, которые стремятся вступить в ЕС – им пообещали лишь 70 миллионов евро на покупку вакцины. В итоге, например, Албания получила менее тысячи доз от «одной из европейских стран». Премьер-министр Албании Эди Рама назвал европейское отношение «нелогичным, аморальным и политически неприемлемым».

Да, с одной стороны, он и другие аналогичные критики (например, из украинского правительства), выражаясь словами американки из «Ширли-мырли», «слишком много кушать – в смысле зажрались». Однако, с другой, Европа сама (в рамках соглашений об ассоциации, «Восточного партнерства» и других программ) замыкала Западные Балканы и западную часть постсоветского пространства на себя, а Брюссель позиционировался как лучший друг и спонсор. Собственно, вот от него и требуют спонсировать. И когда спонсирования нет, то начинается недовольство, снятие шор и попытки оглядеться вокруг. Эксперты предупреждали, что подход «каждый сам за себя» приведет к падению проевропейских настроений на периферии ЕС и откроет двери для распространения чужого влияния в этих странах. Например, российского или китайского.

Собственно, это и произошло. Так, Белград планирует в ближайшие дни получить 250 тысяч доз российской вакцины и уже получил миллион доз китайской. Массовая вакцинация последней уже началось, и Сербию – на фоне резкого углубления сербско-китайского взаимодействия с начала эпидемии коронавируса – уже называют европейским трамплином Пекина.

И действительно, если для России приоритетом все-таки является «домашнее» вакцинирование (поэтому российская вакцина поставляется сейчас не в столь большое количество стран), то Китай активно участвует в COVAX, а также предоставляет свои препараты чуть ли не всем желающим. В целом же китайскую вакцину уже заказало более 40 стран. Да, китайская Sinovac недостаточно надежна – так, например, испытания ее в Бразилии дали лишь 50% эффективности. Зато дешевая. И у большинства стран нет особого выбора – денег на покупку (а точнее, перекупку) западных вакцин нет, COVAX ждать долго, а каждый новый день эпидемии уносит тысячи жизней и миллионы долларов из экономики страны.

В ВОЗ, по всей видимости, надеются, что сочетание геополитики, сострадания и здравого смысла приведет к тому, что распределение вакцины будет более справедливым. «Неправильно, когда молодые, здоровые люди в богатых странах получают вакцину прежде пожилых и медработников в бедных государствах», – уверяет Тедрос Гебрейесус. – Я призываю все страны вместе добиться того, чтобы за первые 100 дней 2021 года началась вакцинация пожилых людей и работников системы здравоохранения во всех странах мира. Каждое государство в этом заинтересовано».

Уйдет ли его призыв в пустоту или все-таки национальные государства будут готовы выделить деньги и обделить своих граждан вакцинами ради жителей стран третьего мира, покажет время. Вот только у кого-то этого времени нет.