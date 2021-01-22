Взгляд
22 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
Разделы

Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
Перейти в раздел…

Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией

В ходе «пятидневной войны» грузинские вооруженные силы были полностью разгромлены Musa Sadulayev/AP/ТАСС
В августе 2008 года Россия не провоцировала Грузию на вторжение в Южную Осетию. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека, дюжину лет разбиравшийся с жалобой Тбилиси на итоги войны. Вердикт разрушает миф Михаила Саакашвили, который до сих пор любит рассказывать, будто Москва напала первой и ему просто пришлось защищаться. Впрочем, часть претензий к России судьи все же поддержали. Подробности...
Перейти в раздел…

Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
Перейти в раздел…

Вакцина от коронавируса заново разделила мир

Самые бедные получат вакцину от коронавируса, скорее всего, самыми последними Ken Ruinard/Reuters
Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Куда бежать из соцсетей

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Быть вне соцсетей – роскошь, позволительная разве что знаменитым писателям или президентам. Да и они там с удовольствием сидят, наслаждаясь силой публичности, управляя общественным мнением. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как Байден повлияет на отношения России с соседями

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Постсоветское пространство останется местом разногласий России и США. Для России регион – пространство реализации национальных интересов, что прямо записано в российских доктринальных документах. Для США – место сдерживания России и Китая. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую свободу, то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
Подробности...

Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
Подробности...

Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
Нужно ли вводить COVID-паспорта для переболевших коронавирусом или сделавших прививку?
  • Нужно

  • Не нужно

  • Еще не определился
Как вы относитесь к решению лишить Минск права проведения ЧМ-2021 по хоккею из-за ситуации в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С неодобрением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле приветствовали предложение США по продлению СНВ-3
    Россия и Венгрия заключили договор на поставку «Спутника V» Трамп нашел утешение после сложения президентских полномочий Google пригрозила Австралии отключением поиска Белоруссия объяснила позицию по выходу из ДОН
    ФСБ предотвратила теракт в Башкирии Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Албании Британцев поразили закаливающиеся на морозе дети в Сибири Названа вероятная причина крушения индонезийского Boeing
    Полиция напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января Китай сформулировал позицию по нападению на другие страны с ядерным оружием Армия получила новейший комплекс артразведки «Пенициллин» Американка заплатила 10 тыс. долларов за операцию на сердце курицы

    угроза разгерметизации


    На МКС нашли трещину

    наступательные вооружения


    Эксперт объяснил готовность Байдена продлить ДСНВ на пять лет

    строительство газопровода


    Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток

    Видео

    война 08.08.08


    Европа разрушила любимую легенду Саакашвили о войне с Россией

    сельхоз техника


    Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

    спорная инициатива


    Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

    выборы-2021


    Коммунистам в Госдуме угрожают объединенные левые

    отношения с США


    Что ждать России от президентства Байдена

    не расслабляться


    Тимофей Бордачёв: Америка переживает подростковый кризис

    белорусский чемпионат


    Андрей Сорокин: Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

    старый прием


    Петр Акопов: Запад пользуется доверчивостью россиян

    на ваш взгляд


    Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?

    Вакцина от коронавируса заново разделила мир

    Самые бедные получат вакцину от коронавируса, скорее всего, самыми последними    22 января 2021, 12:52
    Фото: Ken Ruinard/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян

    Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться?

    Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус скорее всего не смотрел «Игру престолов». Или, по крайней мере, тот ее эпизод, где Тирион Ланнистер с усмешкой заявил: «Если ты хочешь справедливости, то пришел не в то место». Ведь господин Гебрейесус искренне возмущен тем, что в реальном мире, борющемся с коронавирусом, почему-то нет справедливого – то есть равноправного – распространения вакцины. «Мир находится на пороге моральной катастрофы. И ценой этой катастрофы станут жизни населения беднейших стран мира», – возмущается глава ВОЗ.

    Справедливости действительно нет. По состоянию на вторую декаду января в мире вакцинировалось более 40 миллионов человек и более 95% доз вакцин распространялось среди населения только десяти стран. Среди них США (12 млн доз), Китай (10 млн доз), Великобритания (4 миллиона), Израиль (два с лишним миллиона), а также ОАЭ, Италия, Россия, Германия, Испания и Канада.

    В целом же вакцинация проходит в пяти десятках стран, из которых 49 относятся к условно богатым. На долю же единственной бедной пришлось 25 доз. «Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а 25 доз», – возмутился Гебрейесус. Речь о Гвинее, которая получила российскую вакцину «Спутник V». Получила в рамках экспериментальной вакцинации – так уж получается, что на полномасштабные закупки вакцин у бедных стран денег нет.

    Возьмем для примера ту же Гвинею. Население этой африканской страны составляет 12,7 млн человек. Если взять самую лучшую вакцину по сочетанию цена/качество – российскую «Спутник V» – то ее стоимость составит примерно 20 долларов за две необходимые для каждого человека дозы. Если нужно вакцинировать, предположим, 10 миллионов жителей страны, то это будет 200 миллионов долларов. То есть примерно 10% годового бюджета страны – и это без учета транспортных издержек и расходов на процесс вакцинации. Если брать Pfizer, то стоимость вакцины составит 20% бюджета, потому что данная вакцина вдвое дороже «Спутника».

    Однако даже если бедные страны найдут деньги на покупку вакцины, они вряд ли ее получат. Российская вакцина «Спутник V» используется в первую очередь для вакцинации граждан РФ (причем бесплатной, за счет федерального бюджета). Западные же вакцины сначала тоже распространяются среди своих граждан или стран-союзниц, а потом уже могут пойти тем, кто находится за пределами «золотого миллиарда».

    На сегодняшний день распространение западных вакцин таково. Вакциной Moderna прививаются только в богатых странах. 85% произведенных вакцин Pfizer тоже используется лишь в богатых странах, а почти весь остаток закуплен государствами с уровнем дохода выше среднего. И лишь британская Astra Zeneca – дешевая, со сравнительно низкой эффективностью – распространяется более-менее «справедливо», то есть равномерно. Треть – богатым, чуть меньше 30% – с доходом выше среднего, чуть более 15% – тем, у кого доход чуть ниже среднего (в основном это, понятно, ориентированные на Британию страны) и чуть более 20% идет по линии продвигаемой ВОЗ программы COVAX.

    Эта программа ставит целью поставить разным странам два миллиарда доз вакцин, половина из которых пойдет небогатым странам – за счет денег, которые будут выделять участники проекта из числа развитых стран. Этакая глобальная благотворительность. По факту же эта программа в лучшем случае позволит вакцинировать примерно 20% населения беднейших государств мира.

    Деньги и выборы решили все

    Некоторые эксперты настроены еще более скептически – по их мнению, 90% жителей беднейших стран вообще не получат никакой вакцины, по крайней мере, в 2021 году. Первые поставки по линии COVAX даже не начались – они планируются лишь в феврале. Да и темпы поставок находятся под вопросом – ведь для корпораций-производителей приоритетом является не благотворительность, а бизнес. Например, прямые продажи отдельным странам по хорошим ценам. 44 такие сделки были заключены в 2020 году и еще 12 – за первые две с лишним недели нового года.

    Взять для примера Израиль. Он заключил сделку с производителем Pfizer. Тель-Авив получает их препарат для массовой вакцинации населения (переплачивая при этом, по некоторым данным, на 50% «за срочность») и в обмен предоставляет «важную исследовательскую информацию», касающуюся дальнейшего состояния здоровья привитых.

    С одной стороны, эти и другие меры позволили Израилю стать лидером по числу привитых на душу населения (он вакцинировал уже треть населения страны – для сравнения: находящиеся на втором месте ОАЭ привили лишь чуть более 20%).

    С другой – израильские власти готовы наплевать ради этого на безопасность личных данных жителей, которые передаются производителю Pfizer. По мнению Тель-Авива, игра стоит свеч – израильские политики уверяют, что благодаря этой сделке страна не только получит вакцину, но и станет «образцом» для других государств. Палестинцам на Западном берегу, естественно, этой вакцины не достанется – они будут ждать ее на общих основаниях.

    Эксперты полагают, что такой вакцинный эгоизм чреват серьезными проблемами. «Недостаток мирового доступа к вакцинам от COVID-19 порождает опасения того, что продолжающееся распространение коронавируса вызовет создание новых версий патогена, с которыми могут не справиться нынешние вакцины и которые приведут к усугублению экономического кризиса», – пишет издание Bloomberg.

    Однако тут возникает противоречие между стратегическими вопросами всемирной безопасности и тактическими интересами национальных политиков. Тот же Биньямин Нетаньяху, например, вряд ли придает особое значение какой-то глобальной безопасности и перспективам возвращения мутировавшего в других странах вируса «бумерангом» через год-два. Для него куда важнее выиграть очередные (четвертые по счету за два года) досрочные парламентские выборы, которые пройдут в марте 2021 года. И, разумеется – помочь в первую очередь гражданам своей, а не чужой страны.

    Каждый сам за Китай

    К счастью для Гебрейесуса, некоторые страны начинают перемещать свои стратегические цели на первое место. Например, к «справедливому» распределению подключатся Соединенные Штаты. Если администрация Дональда Трампа всячески хулила ВОЗ, не участвовала в COVAX и вообще не особо хотела передавать американскую вакцину за рубеж, то при Джозефе Байдене подход изменится. «Мы уверены, что не только сможем обеспечить вакциной каждого американца, но и убедиться в том, что каждый человек в мире, желающий получить вакцину, будет иметь возможность это сделать», – заявил будущий госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Тем более что национальный эгоизм уже здесь и сейчас приводит ряд стран к некоторым стратегическим проблемам. И не в виде новых штаммов вируса, а в виде новой активности стратегических противников.

    Евросоюз, например, делает все для вакцинации своих граждан, однако не уделяет должное внимание здоровью жителей Западных Балкан, которые стремятся вступить в ЕС – им пообещали лишь 70 миллионов евро на покупку вакцины. В итоге, например, Албания получила менее тысячи доз от «одной из европейских стран». Премьер-министр Албании Эди Рама назвал европейское отношение «нелогичным, аморальным и политически неприемлемым».

    Да, с одной стороны, он и другие аналогичные критики (например, из украинского правительства), выражаясь словами американки из «Ширли-мырли», «слишком много кушать – в смысле зажрались». Однако, с другой, Европа сама (в рамках соглашений об ассоциации, «Восточного партнерства» и других программ) замыкала Западные Балканы и западную часть постсоветского пространства на себя, а Брюссель позиционировался как лучший друг и спонсор. Собственно, вот от него и требуют спонсировать. И когда спонсирования нет, то начинается недовольство, снятие шор и попытки оглядеться вокруг. Эксперты предупреждали, что подход «каждый сам за себя» приведет к падению проевропейских настроений на периферии ЕС и откроет двери для распространения чужого влияния в этих странах. Например, российского или китайского.

    Собственно, это и произошло. Так, Белград планирует в ближайшие дни получить 250 тысяч доз российской вакцины и уже получил миллион доз китайской. Массовая вакцинация последней уже началось, и Сербию – на фоне резкого углубления сербско-китайского взаимодействия с начала эпидемии коронавируса – уже называют европейским трамплином Пекина.

    И действительно, если для России приоритетом все-таки является «домашнее» вакцинирование (поэтому российская вакцина поставляется сейчас не в столь большое количество стран), то Китай активно участвует в COVAX, а также предоставляет свои препараты чуть ли не всем желающим. В целом же китайскую вакцину уже заказало более 40 стран. Да, китайская Sinovac недостаточно надежна – так, например, испытания ее в Бразилии дали лишь 50% эффективности. Зато дешевая. И у большинства стран нет особого выбора – денег на покупку (а точнее, перекупку) западных вакцин нет, COVAX ждать долго, а каждый новый день эпидемии уносит тысячи жизней и миллионы долларов из экономики страны.

    В ВОЗ, по всей видимости, надеются, что сочетание геополитики, сострадания и здравого смысла приведет к тому, что распределение вакцины будет более справедливым. «Неправильно, когда молодые, здоровые люди в богатых странах получают вакцину прежде пожилых и медработников в бедных государствах», – уверяет Тедрос Гебрейесус. – Я призываю все страны вместе добиться того, чтобы за первые 100 дней 2021 года началась вакцинация пожилых людей и работников системы здравоохранения во всех странах мира. Каждое государство в этом заинтересовано».

    Уйдет ли его призыв в пустоту или все-таки национальные государства будут готовы выделить деньги и обделить своих граждан вакцинами ради жителей стран третьего мира, покажет время. Вот только у кого-то этого времени нет.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •