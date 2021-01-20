Псковские медики спасли пациента с поражением 90% легких Постпред России при ЕС не исключил регистрацию «Спутник V» в Европе 20 января 2021, 22:22 Текст: Антон Никитин

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. «Я думаю, что это вполне возможно. Исхожу из того, что объективно у наших вакцин есть очень хорошая стартовая позиция для того, чтобы честно конкурировать с другими вакцинами», – приводит ТАСС ответ дипломата на соответствующий вопрос. Постпред России при ЕС призвал не ограничивать вопрос регистрации вакцин только политическими причинами. «Здесь есть и элементарная конкуренция между производителями, – пояснил Чижов в эфире телеканала «Россия-24». – Но, конечно, не может не вызывать сожаления тот факт, что нынешняя пандемия давала уникальный шанс объединиться в борьбе с общим врагом, но эта возможность была упущена». Ранее в среду Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В этот же день венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало применение «Спутник V». Напомним, 6 января заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Италия собралась подать в суд против Pfizer 20 января 2021, 14:33 Текст: Наталья Ануфриева

Власти Италии собираются подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech, сообщают местные СМИ. Итальянский канал Rai News 24 сообщил со ссылкой на министра по региональным вопросам Франческо Боччу, что Pfizer якобы в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок, что грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации, начатой в Италии 27 декабря 2020 года, передает ТАСС. Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии в Италии Доменико Аркури заявил, что компания уже сократила поставки на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей. Вакцина производства Pfizer/BioNTech не единственная, которой прививают в Италии – туда также налажены поставки препарата от американской компании Moderna. 25 января ожидается более крупная поставка этой вакцины. Ранее Pfizer сообщила о приостановке поставок вакцины от коронавируса в Канаду. ЕС решил не устраивать Венгрии «трибунал» из-за российской вакцины 20 января 2021, 12:58 Текст: Ольга Никитина

Лидеры Европейского союза в ходе видеоконференции в четверг не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщил высокопоставленный представитель ЕС в преддверии онлайн-саммита, который состоится 21 января. «У нас не трибунал. Это ответственность властей Венгрии, решение правительства. Связанные с ним риски и обстоятельства увидим в будущем. Но не нам судить, хорошее это решение или нет», – сказал он, отвечая на вопрос о том, потребует ли саммит пояснений от премьер-министра Венгрии, передает ТАСС. Напомним, в конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ». В Германии сообщали, что производство вакцин от коронавируса в Евросоюзе, в том числе российского препарата «Спутник V», теоретически возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). При этом в ЕК сообщали, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию вакцины в ЕС, однако поддерживает контакты с ЕМА. Объявлено о сохранении иммунитета у привитых «Спутником V» на протяжении девяти месяцев 20 января 2021, 15:49

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Иммунитет у привитых вакциной «Спутник V» сотрудников Центра им. Гамалеи сохраняется на протяжении уже девяти месяцев, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, который руководит группой по созданию препарата. «Можем сказать, что в той части коллектива проиммунизированного, который есть в Центре Гамалеи, иммунитет сохранился у всех уже в течение девяти месяцев. Но официальные данные при наблюдении длительности иммунитета в клиническом исследовании они просто, конечно, еще не поступили», – сказал он. Он добавил, что уровень антител IgG у вакцинированных против коронавируса выше, чем у переболевших. «Но у этого есть довольно понятное объяснение – при инфекции плохо формируются герминальные центры в лимфоузлах и есть проблемы у многих людей. Вообще очень плохо вырабатываются антитела в постинфекционном периоде, поэтому здесь как раз вакцинация обеспечивает гораздо больший уровень антител к S-белку, нежели инфекция», – сказал он, передает ТАСС. Ранее Логунов также сообщил, что клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди детей пройдут в течение 2021 года. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Подтверждена эффективность вакцины «Спутник V» против всех выявленных штаммов COVID 20 января 2021, 16:21 Текст: Елизавета Булкина

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против всех выявленных на сегодняшний день штаммов коронавируса, заявил разработчик препарата. Информацию об этом передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, но посоветовал понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов вируса. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России без учета переболевших и детей – 68,6 млн человек, но эта цифра может уточняться. Больше всего заявок на вакцинацию через портал госуслуг подано в Москве, Самарской и Московской областях. Кустурица назвал «Спутник V» самой лучшей вакциной 19 января 2021, 22:53 Текст: Антон Никитин

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица проявил заинтересованность в вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V», выразив уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая». «Я хочу [привиться вакциной] «Спутник V», потому что это – классическая вакцина. Думаю, что [эта] русская вакцина – самая лучшая», – приводит слова Кустурицы ТАСС. Режиссер отметил, что пока живет вдали от города и без коммуникации с обществом. «У меня такая безопасность, нет еще опасности [заражения коронавирусом]», – сказал Кустурица в интервью телеканалу «Россия-24», добавив, что в случае необходимости сделает прививку. Кустурица родился в 1954 года в Югославии. Как актер, сценарист и режиссер принял участие в создании более 30 фильмов. Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы. В понедельник в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. За первый квартал в России планируется произвести 33 млн доз вакцины «Спутник V». Больше половины украинцев не захотели делать прививку от COVID 20 января 2021, 16:04 Текст: Наталья Ануфриева

Больше половины граждан Украины заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, даже если она будет бесплатной, следует из результатов опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». В исследовании говорится, что «вакцинироваться, даже бесплатно, не готовы 52% респондентов, 43% пошли бы делать прививку, при условии, что она будет бесплатной», передает ТАСС. Кроме того, 39% опрошенных ответили, что сделали бы прививку, если бы вакцину можно было купить в аптеках, 56% сказали, что отказались бы. Отмечается, что число жителей страны, которые не желают вакцинироваться, за последние полтора месяца увеличилось: в декабре 2020 года не планировали делать прививку от коронавируса 40% украинцев, в ноябре на бесплатную прививку согласились бы 55% респондентов. По данным опроса, проведенного летом 2020 года Киевским международным институтом социологии, больше 40% украинцев не хотели делать прививку от коронавируса. Вместе с тем украинцы стали меньше волноваться из-за того, что они или их близкие заразятся коронавирусной инфекцией. Социологи пришли к выводу, что на данный момент боятся заболеть 39% граждан (в ноябре прошлого года – 57%). При этом за близких и родных переживают 78% респондентов (в ноябре – 87%). Опрос проводился 14-16 января среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех областях страны, кроме неподконтрольных Киеву территорий. Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. В СПЧ заявили о необходимости взаимного признания вакцин от COVID между Россией и Европой 20 января 2021, 16:45 Текст: Елизавета Булкина

Должна вестись серьезная работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса между Россией и Европой, чтобы открыть границы между странами, заявил глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. «Очень важно признание нашей вакцины «Спутника», другие вакцины на подходе. Возможно взаимное, совместное признание вакцин. Европа будет признавать наши вакцины, а мы – их вакцины. И здесь нужна особая, серьезная работа, чтобы все-таки рано или поздно границы открыть. Мир не может существовать при закрытых границах. Это влечет за собой очень серьезные потери, в том числе и материального благосостояния», – передает его слова РИА «Новости». Фадеев отметил вероятность того, что для пересечения границ могут понадобиться какие-то документы, и России надо будет договариваться с другими странами, какого рода должны быть эти документы. Сам глава СПЧ уже сделал прививку от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V». «Да (сделал прививку). Только один укол – там же два укола надо сделать – я сделал вот сейчас в новогодние каникулы. Все это очень удобно, хочу сказать. В Москве 70 пунктов (вакцинации) тогда было, сейчас добавили – уже 100 пунктов. Можно записаться через интернет, я записался, приехал. Все это быстро, удобно, вежливый персонал. По крайней мере, в Москве это протекает очень достойно», – рассказал Фадеев. Ранее сообщалось, что Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана. Матвиенко выступила против введения ковид-паспортов 20 января 2021, 14:02

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не намерены вводить «ковидные паспорта». «Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. Конечно, никакие «ковидные паспорта» не нужны», – сказала она, передает РИА «Новости». Кроме того, Матвиенко сообщила, что у нее обнаружили антитела к коронавирусу, поэтому ей пришлось отложить запланированную прививку от COVID-19. «Я планировала сделать вакцину, но перед этим сделала анализ крови – у меня антитела. Если они у меня исчезнут, я обязательно ее сделаю», – сказала она. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тема введения так называемых ковид-паспортов для привившихся от коронавируса обсуждается пока только на уровне экспертов, единой точки зрения по данному вопросу нет. Ранее Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом. Между тем почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус. Большинство россиян выступили против ковид-паспортов 20 января 2021, 10:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Почти 60% россиян выступили против введения ковид-паспортов для переболевших COVID-19 или сделавших прививку, свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob. Идею введения специального документа поддержали 12% опрошенных, еще 29% респондентов не смогли ответить на вопрос, нужен ли такой «паспорт», передает РИА «Новости». Среди людей, сделавших прививку или перенесших коронавирусную инфекцию, противников нововведения больше, чем его сторонников (55% и 18% соответственно). Основными аргументами противников появления документа является сохранение врачебной тайны о наличии антител, а также дискриминационный характер ковид-паспортов. Среди сторонников в основном респонденты, которым необходимо регулярно сдавать анализы на коронавирус. Во вторник Кремль опроверг увязку права выезда за границу с ковид-паспортом. Онищенко назвал введение ковид-паспортов пустой тратой бюджетных денег 20 января 2021, 14:52

Фото: АннаИсакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По результатам опроса портала SuperJob, более половины россиян (59% респондентов) выступили против введения ковид-паспортов для переболевших коронавирусной инфекцией или сделавших прививку. Большинство объясняют такое свое решение сохранением врачебной тайны. «Опыт в борьбе с эпидемиями, который мы имеем, огромен. Для проведения прививки установлена специальная медицинская форма, которая соответствует международным требованиям и узнаваема во всех странах, поскольку сертификаты о проведении прививки заверяла Всемирная организация здравоохранения», – говорит Онищенко. Он объясняет, что справки, подтверждающей прохождение вакцинации, вполне достаточно. «Что касается записи о перенесенном заболевании, то это личное дело каждого гражданина, это нельзя обязать записывать куда-либо. То есть медицинские документы являются личной тайной россиян, и без их ведома ничего нельзя делать. А вот каким препаратом проводилась прививка (серия, тип прививки, дата проведения и т. д.) – да, это можно было бы записывать», – считает врач. Эпидемиолог подчеркивает, что ввод специальных паспортов, на его взгляд, это пустая трата денег из бюджета, в которой нет никакой необходимости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минздрав получил документы на регистрацию третьей российской вакцины от COVID-19 20 января 2021, 09:47

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Алина Назарова

В Минздрав поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «В Минздрав России поступил пакет документов для регистрации третьей российской вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова Российской академии наук», – сказал Мурашко, передает РИА «Новости». Он уточнил, что документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. «Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19», – отметил министр. Мурашко добавил, что более 375 тыс. доз вакцины «Спутник V» введено в гражданский оборот на этой неделе, наращивание поставок вакцины в регионы продолжается. Ранее специалисты рассказали об особенностях трех российских вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V», «ЭпиВакКороны» и вакцины Центра Чумакова, а также сказали, зачем вообще ученым необходимо разрабатывать разные препараты. Малафеева госпитализировали с поражением легких 20 января 2021, 01:30 Текст: Антон Никитин

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев госпитализирован с поражением легких, сообщил помощник экс-голкипера. «Да, Вячеслава действительно госпитализировали. У него всю неделю держалась температура 38 градусов, но состояние ухудшилось, поэтому решили увезти в больницу. Говорят, легкие поражены на 40 и 70%. Пока это все, что могу сказать», – сказал помощник интернет-порталу Sports.ru. «Состояние ухудшилось. К сожалению, УЗИ у Славы показало большое поражение. Одно легкое [поражено] на 40%, другое – на 65-70%. Мы решили не медлить и обратились на госпитализацию», – сообщила жена Малафеева в Instagram. Напомним, в сентябре минувшего года нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) бразилец Неймар сообщил, что переболел коронавирусом. Кроме того, в мае коронавирусом заразились сразу несколько футболистов «Локомотива». В том же месяце коронавирус выявили у нескольких игроков «Спартака». Глава СПЧ оценил идею ковид-паспортов 20 января 2021, 15:43 Текст: Ольга Никитина

Введение ковид-паспортов может дискриминировать тех, кто не получил прививку от коронавируса, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев. «Речь идет фактически о дискриминации тех, кто не получил прививку от коронавируса. Речь идет о поражении части населения в своих правах. И это вызывает беспокойство мое и коллег по Совету по правам человека. Причем очень важно, что поражены в правах будут преимущественно здоровые люди», – приводит его слова РИА «Новости». Фадеев отметил, что тема COVID-паспортов активно обсуждается и в России, и в мире, но до сегодняшнего дня никто не предъявил концепции, зачем их вводить, никто не объясняет, какие будут последствия, какие будут результаты, никто не предоставляет расчетов, что в результате тех или иных действий замедлится распространение эпидемии или снизится смертность. «Если говорить о концепции, то, похоже, между строк можно прочитать, что речь идет о введении самого рода ограничений – по пересечению границ, по перемещению внутри стран, в том числе России, по участию в разного рода общественных мероприятиях, где-то раздаются голоса о возможном ограничении в трудоустройстве», – добавил глава СПЧ. Он отметил, что, если кто-то хочет вводить ковид-паспорта, он должен предъявить доказательства того, что их введение и ограничения, связанные с ними, будут эффективны для людей. «В любом случае, даже если речь идет о поощрении (тех, кто вакцинировался), тем более если речь идет о каких-то ограничениях для здоровых людей, на мой взгляд, здесь идет деление на «правильных» и «неправильных». Сегодня нужно не деление и разобщение людей на разные категории, нам наоборот нужна солидарность российского общества в борьбе с эпидемией», – уточнил он, добавив, что ковид-паспорта вряд ли решат проблему, связанную с пренебрежением некоторыми гражданами опасностью этого заболевания. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала введение «антиковидных паспортов» своевременной и необходимой мерой в борьбе с пандемией. Тем не менее она отметила, что в таком случае возникают вопросы о защите прав граждан, которые не могут привиться по состоянию здоровья. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что тема введения данных паспортов пока обсуждается только на уровне экспертов, и единой точки зрения в данном вопросе нет. В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что российские власти не намерены вводить ковидные паспорта. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил газете ВЗГЛЯД, что ввод специальных паспортов – это пустая трата денег из бюджета, потому что разглашение о перенесении заболевания – личное дело каждого, а для подтверждения вакцинации достаточно справки. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Нидерланды собрались ввести комендантский час из-за COVID-19 20 января 2021, 16:34 Текст: Ольга Никитина

Правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте. По его словам, правительство предлагает ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20.30 по 04.30 по местному времени (22.30 – 06.30 мск). В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в случае крайне необходимости, например, для поездки на работу, возвращения домой с работы или выгула собак, передает РИА «Новости». Мера еще должна быть одобрена национальным парламентом, где нет единства по данному вопросу. Напомним, в декабре в Нидерландах первый человек заболел «британским» штаммом коронавируса, который на 70% заразнее обычного. Число жертв COVID-19 в США превысило 400 тыс. человек 19 января 2021, 23:10

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Число умерших после заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах во вторник превысило 400 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США были инфицированы более 24 млн человек, больше всего заразившихся выявлено в штате Калифорния (свыше 3 случаев), далее следуют Техас (2,1 млн случаев), Флорида (более 1,5 млн), Нью-Йорк (свыше 1,2) и Иллинойс (более 1 млн), передает ТАСС. Накануне кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказал Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. При этом местные департаменты здравоохранения в США вынуждены сокращать число тестов на коронавирус из-за нехватки финансирования или персонала. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.