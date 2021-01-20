Регулятор ЕС подготовит заключение по «Спутнику V»

Европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) подготовит научное заключение по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», соответствующая заявка подана.

«Разработчик подал заявку на получение научной консультации от Европейского агентства лекарственных средств. Процесс научного консультирования - это хорошо налаженный процесс в агентстве, который доступен для всех компаний для облегчения подготовки их программ разработки (лекарственных средств, вакцин)», – сообщили РИА «Новости» в ЕМА.

Там подтвердили, что консультации разработчиков вакцин будут осуществляться на основе последних нормативных и научных рекомендаций. Информация об итогах научного консультирования компаний является конфиденциальной, но сам факт подготовки научного заключения регулятором будет опубликован на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что в феврале Россия подаст формальную заявку на одобрение отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.

Вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована в Аргентине, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.