Спрогнозирован рост эффективности вакцины «Спутник V»

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет расти, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Эффективность вакцины «Спутник V» будет расти, обозначенные 91,4% – это низшая граница», – сказал Дмитриев, подчеркнув, что защитная эффективность вакцины также будет расти, передает ТАСС.

«Эскалация развития иммунного ответа будет увеличиваться. Иммунный ответ будет становиться сильнее к 42-му дню, то есть пик иммунного ответа приходится как раз на 42-й день», – пояснил заместитель директора Центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Логунов заявил, что первый компонент вакцины «Спутник V» получили 26 тыс. добровольцев, почти 20 тыс. из них провакцинированы уже двумя компонентами.

По его словам, случаи заражения COVID-19 в группе привитых вакциной добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях «Спутника V», протекали легко, а в группе тех, кто получил плацебо, были тяжелые и средние, передает РИА «Новости».

«Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие, при этом в группе плацебо также были случаи, и тяжелые, и средние», – добавил Логунов.

Он подчеркнул, что вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелого течения заболевания.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100%. Эффективность вакцины на финальной точке исследований превысила 90%.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания коронавирусом составила 100%. Эффективность вакцины на финальной точке исследований превысила 90%.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.