Стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус Президент Боливии решил вакцинироваться «Спутником V» 15 января 2021, 01:32 Текст: Антон Никитин

Президент Боливии Луис Арсе намерен вакцинироваться российским препаратом от коронавируса «Спутника V», как только придет первая партия, сообщил пресс-секретарь главы государства Хорхе Рихтер. «Президент будет вакцинироваться. Мы рассчитываем, что он получит одну из 6 тыс. доз вакцины, которые прибудут в этом месяце», – приводит ТАСС слова со ссылкой на Agencia Boliviana de Informacion. Как отметил Рихтер, президент Боливии намерен привиться одним из первых «главным образом для того, чтобы показать доверие к процессу вакцинации». По данным пресс-секретаря, прививку также сделает вице-президент Давид Чокеуанка. Министры получат возможность вакцинироваться, когда придет вторая партия препарата, так как остальные дозы из первой будут распределены медработникам. Напомним, 6 января Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V» на основе российских данных клинических исследований. В конце декабря 2020 года власти Боливии подписали контракт на поставку 5,2 млн доз препарата «Спутник V» для вакцинации 2,6 млн человек.

Названы признаки бессимптомно перенесенного коронавируса 14 января 2021, 10:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Дэн Банстон, главный медицинский специалист в Push Doctor, рассказал, по каким признакам можно понять, что уже переболел коронавирусом. Как пишет Express, хотя COVID-19 может никак не проявлять себя сразу после заражения, оно часто вызывает долгосрочные последствия у организма, в том числе у «бессимптомников». По словам врача, если человек на протяжении трех месяцев чувствует себя вымотанным без объективных причин, то это может указывать на перенесенную болезнь. «Возможные симптомы обширны и вряд ли будут проявляться одинаково у каждого человека, но обычно включают усталость и утомляемость, головные боли и боли в мышцах или суставах», – передает РИА «Новости» слова Банстона. Он напомнил, что в этом случае человеку следует удостовериться в том, что у него уже был COVID-19, сдав тест на антитела. При этом он посоветовал не забывать о других заболеваниях, которые также могут быть причиной недомогания. Напомним, в ноябре группа европейских и сингапурских молекулярных биологов обнаружила, что иммунитет людей, переболевших коронавирусом в бессимптомной форме, необычно сильно реагировал на инфекцию. В центре Гамалеи спрогнозировали дату окончания эпидемии COVID-19 в России 14 января 2021, 09:57

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа может полностью прекратиться в России к концу лета 2021 года, предположил доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев. Зуев заявил, что «к лету, особенно к концу лета, у нас все это (пандемия COVID-19) не то чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», передает «Ридус». Он подчеркнул, что в данный момент для здоровых людей наибольшую опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, так как, несмотря на то, что их здоровью вред не наносится, они активно распространяют вирус. По словам Зуева, определяющим фактором в прекращении пандемии станет вакцинация населения. По его подсчетам, к концу августа получится обеспечить коллективный иммунитет у 60-70% россиян. Профессор убежден, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой: «Эффективнее против любой вирусной инфекции, нежели вакцина, человечество еще ничего не придумало. Поэтому и решайте: надо прививаться или нет». Также Зуев выделил три фактора, благодаря которым в России закончится пандемия: во-первых, «за полгода будет увеличено число переболевших», также «возрастет число людей, у которых в организме сформировалась латентная вирусная инфекция, это так называемые бессимптомники, у них тоже сформируется иммунитет», и, наконец, «все пневмотропные вирусы летом чувствуют себя очень плохо, такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов». Ранее ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Мишустин заявил о переломном моменте в ситуации с COVID-19 в России 14 января 2021, 12:14

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, связанного с коронавирусом, дальше ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и за счет масштабной вакцинации. «Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», – сказал Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума, передает РИА «Новости». Он отметил, что правительства многих стран сейчас ищут ответ на вопрос, каким будет мир после победы над новой инфекцией, и этот ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в области экономики, так и многих социальных программ. При этом премьер напомнил, что Россия первой разработала вакцину от коронавируса, это позволяет рассчитывать, что ее экономика восстановится значительно быстрее. Он напомнил, что для этого правительство сформировало необходимую базу, запустило целый ряд дополнительных мер поддержки экономики и людей. «Часть из них будет действовать и в текущем году в рамках реализации общенационального плана. Его цель – вернуть экономику на траекторию устойчивого роста», – отметил глава правительства. По его словам, в рамках такой поддержки в этом году продолжает действовать сниженный в два раза размер страховых взносов для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении выплат, превышающих МРОТ. Также уменьшена ставка по льготным кредитам для такого бизнеса, что позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства, а также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты. «Особый акцент мы сделали на решении социальных задач, на поддержке семей с детьми, людей старших поколений. Они останутся в центре внимания правительства в этом году», – пообещал Мишустин. В среду на совещании с правительством глава государства Владимир Путин поручил на следующей недели перейти к массовой вакцинации от COVID-19 всех российских граждан. Президент также назвал российский препарат лучшим в мире, поскольку никакие другие вакцины такой защиты и степени безопасности не демонстрируют. Названа причина блокировки аккаунта «Спутник V» в Twitter 14 января 2021, 21:58 Текст: Алексей Дегтярев

Аккаунт российской вакцины «Спутник V» блокировали в американской соцсети Twitter из-за возможной попытки взлома, сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter. «Twitter восстановил доступ к аккаунту и объяснил, что ограничил доступ из-за возможного взлома из Вирджинии, США», – сообщается в официальном аккаунте Sputnik V в соцсети Twitter. Напомним, несколько часов назад Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова. Twitter заблокировал страницу «Спутник V» 14 января 2021, 20:52

Фото: JUSTIN LANE/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американская социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». «Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено», – говорится на странице вакцины в Twitter. «Аккаунт «путник V» заблокирован. Мы выясняем причины этого», – заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ТАСС. В официальном Telegram-канале «Спутник V», сообщается, что через Twitter разработчики вакцины делились информацией о препарате, о том, как он работает. «Через Twitter мы предложили AstraZeneca использовать один из компонентов вакцины «Спутник V» и договорились о проведении совместных клинических исследований. Мы просим всех наших подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть нам доступ к учетной записи», ­– говорится в сообщении. 7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. Названо основное отличие «ковидного» кашля от кашля курильщика 14 января 2021, 09:15 Текст: Наталья Ануфриева

«Ковидный» кашель, в некоторой степени схожий с кашлем курильщика, не имеет привязки ко времени, что его и отличает, пояснил врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Карабиненко отметил, что у курильщиков кашель эпизодический, и чаще всего появляется по утрам, а кашель у пациентов с COVID не имеет такой привязки ко времени, передает радио Sputnik. При коронавирусе кашель «надсадный», «когда человек откашляться не может», он сопровождается тяжелым дыханием и изменением голоса, который становится сиплым и охрипшим. Однако ставить диагноз только по этим признакам нельзя. «В словах передать звуковые нотки этого кашля достаточно сложно. Все надо проверять. Если человек кашляет тяжело, то это еще не обязательно сразу ковид. Наличие этого заболевания надо подтвердить лабораторно, а не наличием кашля», – подчеркнул Карабиненко. Ранее ученые назвали неочевидные симптомы коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек 14 января 2021, 22:30 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкие специалисты из Института Пауля Эриха начали проверку после смерти 10 человек, привитых от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer/BioNTech, сообщила руководитель отдела безопасности лекарств и препаратов Института Бригитте Келлер-Станиславски. «У нас до вчерашнего дня было девять случаев, мы теперь должны дождаться данных из Нижней Саксонии (о предположительно еще одном случае), тогда их будет 10. Речь идет об очень тяжелых пациентах, с многочисленными заболеваниями, которые находились на паллиативном лечении (медицинская помощь, направленная на облегчение состояния неизлечимо больных). Я уже сказала, что мы изучаем эти случаи... На основании данных, которые есть на сегодня, мы исходим из того, что они скончались от основных заболеваний с временным совпадением с вакцинацией», – заявила Келлер-Станиславски, передает РИА «Новости». Умершим было от 79 до 93 лет, у них у всех были серьезные заболевания. Им сделали прививку, поскольку они принадлежали к группе повышенного риска тяжелого течения COVID-19. Интервал между вакцинацией и смертью составлял от нескольких часов до четырех дней. Кроме того, в Институте есть сведения о шести случаях анафилактической реакции на вакцину. В целом есть данные о 325 случаях побочных эффектов, которые могут быть связаны с препаратом от коронавируса. Вакцинация препаратом от компаний Pfizer/BioNTech в Германии стартовала 27 декабря. Ранее в Норвегии сообщили о смерти 23 граждан, получивших прививку от коронавируса. Их также прививали препаратом Pfizer/BioNTech. В Норвегии зафиксированы 23 смерти после прививки вакциной Pfizer 14 января 2021, 20:35 Текст: Алексей Дегтярев

В Норвегии скончались уже 23 человека, получивших прививку от коронавируса, специалисты устанавливают возможные причины смерти, сообщило норвежское агентство лекарственных средств. «Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. В настоящее время изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Там пояснили, что каждый случай тщательно изучается. Институт национального здравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями. 27 декабря в Норвегии началась вакцинация препаратом компании Pfizer, сейчас привито больше 25 тыс. человек. Все случаи смерти зафиксированы среди людей старше 80 лет, у них было слабое здоровье, сообщила телекомпания NRK «Эти случаи не вызывают особой тревоги. Совершенно очевидно, что эта вакцина имеет очень небольшой фактор риска, за небольшим исключением, когда речь идет о пациентах старшего возраста с ослабленным здоровьем», – заявил представитель агентства Стейнар Мадсен. Ранее сообщалось, что несколько человек в доме престарелых в германском городе Хаген заразились коронавирусом, несмотря на то, что им была сделана прививка Pfizer. Мясников усомнился в естественном происхождении COVID-19 14 января 2021, 08:43

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса, указав, что еще в начале прошлого года ничего не предвещало такого бурного распространения болезни. «Просматриваю свои публикации 2020 года. … И все думаю: ведь и правда, ничего не предвещало такого бурного распространения болезни. Подавляющее большинство ученых, опираясь на привычные правила распространения эпидемического процесса, в начале года давали очень мало шансов на то, что вот так полыхнет. Максимум пессимисты говорили о повторении гонконгского гриппа 50-х. Правы оказались те, кто говорил, что новая инфекция необычайно непредсказуема. Можно позлорадствовать: вот, ошиблись, недооценили! А можно подумать: почему? Почему все пошло не так? Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира?» – написал Мясников в Telegram. По его словам, до сих пор все эпидемии укладывались в предсказуемую схему распространения, включая и предыдущие вспышки коронавирусных пневмоний. «Я всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. Но чем дальше я за всем наблюдаю, тем меньше у меня уверенности в том, что все идет, согласно законам природы. Вернись я на девять месяцев назад, я бы и тогда повторил все то же, если бы опирался на данные того времени. А вот зная все, что вижу сегодня, я бы тогда сильно задумался бы: почему? И ответа у меня нет и сегодня», – добавил медик. Также Мясников обратил внимание на то, что «артподготовка мировых СМИ шла впереди последующих событий». «Это все, конечно, фантазии, но терзают меня «смутные сомнения», – резюмировал врач. Тем временем директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый. Накануне ВОЗ заявила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на пять миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч. Собянин вернул московских школьников к очному обучению 14 января 2021, 09:10

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

С понедельника, 18 января, учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в московские школы и приступят к обучению в обычном режиме, все остальные ограничения по коронавирусу продлеваются на неделю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек – столько же, сколько и накануне праздников», – говорится в сообщении на сайте Собянина. В то же время мэр отметил, что благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях остаются свободны около 7,6 тыс. коек, что на 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря. В связи с этим власти Москвы приняли ряд решений. Так, с 18 января все учащиеся с 1 по 11 класс вернутся в школы и приступят к обучению в обычном режиме. Собянин также уточнил, что транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте. Мэр добавил, что решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было непростым. «Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В случае выявления даже одного случая инфекции – как и в первом полугодии – весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение», – указал градоначальник. В то же время, добавил Собянин, все остальные ограничения продлеваются на неделю – до 21 января. То есть городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах. Объясняя это решение, мэр указал, что, по мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок. «Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений. Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным. Предприятия и организации должны скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей. А граждане – соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты», – указал Собянин. Он также призвал жителей столицы не откладывать решение о вакцинации. «Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», – резюмировал он. Напомним, с конца декабря в Москве начали снимать ограничения для привитых от COVID-19. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в качестве первого шага «москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, вновь могут пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте». Названы условия появления в России иностранных вакцин от COVID-19 14 января 2021, 15:57 Текст: Алина Назарова

Иностранные вакцины от коронавируса, в том числе компании Pfizer, могут стать доступными для россиян после подтверждения их качества и официальной регистрации, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в кулуарах Гайдаровского форума. «Что касается теории, будут ли здесь у нас импортные вакцины против коронавируса, конечно, наверное, могут быть. Но они могут появиться только после того, как они будут зарегистрированы. Будут зарегистрированы - появятся у нас в стране, то есть никаких препятствий для захода сюда любых лекарственных препаратов, в том числе вакцин, нет никаких», – сказала она, передает ТАСС. Ранее Росздравнадзор заявил, что частные клиники не имеют права использовать вакцины иностранного производства, не прошедшие государственную регистрацию. О переговорах относительно поставок таких препаратов сообщал российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково»). В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений. Россиянам напомнили о запрете на использование незарегистрированных вакцин 14 января 2021, 11:20

Фото: Dado Ruvic/Reuters

Текст: Алина Назарова

Частные клиники не смогут использовать не прошедшие государственную регистрацию вакцины от коронавируса, в том числе американской компании Pfizer, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. «В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен. Запрет распространяется в том числе на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», – указали в пресс-службе Росздравнадзора, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что в настоящее время ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарственных средств на территорию страны осуществляется в соответствии с положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕЭС) лекарственных средств. «В соответствии с указанным положением ввоз незарегистрированных лекарственных средств на территорию ЕЭС осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). В то же время порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден», – рассказали в пресс-службе. Ранее российский филиал израильской клиники Hadassah Medical Moscow (расположен в инновационном центре «Сколково») сообщил о начале переговоров с рядом компаний из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о поставках в Россию иностранных вакцин от коронавирусной инфекции. В то же время сообщалось, что компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию в России вакцины против коронавируса. При этом в компании сказали, что не планируют поставлять свою вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций – поставка возможна только на уровне государственных соглашений. В декабре профильный комитет федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрил использование вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. До этого препарат получил лицензию от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Минздрава США. ВОЗ предсказала более тяжелый год пандемии коронавируса 14 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. «Мы вступаем во второй год (пандемии – прим. ВЗГЛЯД), и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику его (коронавируса) распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», – передает РИА «Новости» слова Райана. Представитель ВОЗ подчеркнул, что данные, поступившие в организацию за последние две недели, указывают на то, что заболеваемость «вновь достигла пика». По мнению Райана, в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, наблюдается «идеальный шторм». Факторами, приведшими к увеличению распространения инфекции, стали морозы, скопление людей внутри помещений, а также циркулирующие новые штаммы коронавируса. Накануне ВОЗ заявила, что число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 миллионов, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тысяч. Группа экспертов ВОЗ прибыла в китайский Ухань 14 января 2021, 07:27

Фото: Fei Maohua/

XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг прибыли в административный центр центральной китайской провинции Хубэй – город Ухань, сообщил телеканал CGTN. «Группа экспертов ВОЗ прибыла в город Ухань в Центральном Китае для установления причин появления коронавируса. Перед началом работы специалисты будут помещены в карантин», – приводит текст сообщения ТАСС. По данным сайта Flightradar24, самолет авиакомпании Scoot из Сингапура с экспертами ВОЗ на борту приземлился в международном аэропорту Уханя в 11.05 (06.05 мск). Напомним, американский телеканал CNN сообщал о наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. На Украине резко выросло число заразившихся коронавирусом 14 января 2021, 11:15 Текст: Елена Мирошниченко

На Украине за прошедшие сутки было зарегистрировано почти 8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 2229 пациентов. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что за сутки в стране выявлено 7925 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 1516 случаев больше, чем было за сутки до этого. Об этом он написал в своем Facebook. Степанов отмечает, что за сутки медики госпитализировали 2229 пациентов. По его словам, наибольшее количество заболевших было выявлено в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Среди заболевших за прошедшие сутки 233 ребенка и 345 медработников. Также с четверга на Украине вступил в силу закон о штрафах для бизнеса за отсутствие масок у клиентов и персонала. За игнорирование закона предусмотрен штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен (от 120 до 180 долларов), сообщает ТАСС. Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».