«Спутник V» зарегистрировали в Парагвае

Министерство здравоохранения Парагвая в рамках ускоренной процедуры зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Парагвай», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По аналогичной процедуре вакцина «Спутник V» ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

«Регистрация вакцины «Спутник V» в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время «Спутник V» получит одобрение в ряде других государств региона и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией», – сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%.