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Эксперт: Ситуация c вакциной поставила Украину на колени перед Западом
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Как только украинский министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства, и он немедленно поменял свою позицию, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Золотарев. По его мнению, тема вакцинации скоро станет очень токсичной для Зеленского.
«Еще в декабре президент Зеленский в интервью The New York Times высказал очень здравую и адекватную мысль. Он сказал: если Запад не передвинет Украину в очереди на получение вакцины с последних мест в первые, Киев будет вынужден искать другие каналы помощи ради спасения своих граждан. Скорее всего, он намекал именно на «Спутник V», – считает руководитель киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Однако затем украинская власть поменяла свою позицию на противоположную, отметил политолог. «Как только министр здравоохранения Максим Степанов лишь заикнулся о возможной закупке «Спутника», тут же последовала реакция из американского посольства, – и министр немедленно и радикально поменял свою публичную позицию», – предположил Золотарев. Он посетовал на крайнюю политизированность вопроса вакцинации на Украине, которая больше усугубляется бюрократизмом и коррупцией в сфере медицинских закупок.
В то время, как в Израиле треть населения уже вакцинирована, в России активно идет вакцинация, на Украине тема вакцинации еще не сдвинулась с мертвой точки, признает киевский эксперт. «Вообще, когда политика так сильно вмешивается в вопросы здравоохранения, жизни и безопасности людей, ничего хорошего не жди. Думаю, что в ближайшее время тема вакцинации станет очень токсичной для Зеленского. Даже если Украина получит какое-то количество американского препарата «Pfizer», такие скромные поставки не обеспечат стране массовую вакцинацию и, наоборот, ударят по рейтингу власти», – уверен он.
«Россию обвиняют за то, что она превратила «Спутник V» в инструмент своей мягкой силы? Так сделайте вакцину лучше! Кто же вам мешает? Но в силу внешней зависимости украинские власти так и будут следовать по предназначенному им кем-то пути. Когда стоишь на коленях, то к этому привыкаешь и уже не видишь в этом ничего унизительного», – заключил Золотарев.
В понедельник украинский президент Владимир Зеленский в интервью американским журналистам пожаловался, что Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой».
«Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», передает ТАСС. «Им непросто будет объяснить это своим гражданам, и я понимаю это. Но они будут давать нам небольшими партиями, – отметил Зеленский. – Так или иначе для нас очень неприятно стоять с протянутой рукой».
Напомним, 13 января Украина официально отказалась от препарата «Спутник V». В тот же день партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины. Тем временем число заболевших COVID-19 на Украине увеличилось.
WSJ: Путин одержал победу в мировой гонке вакцин
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе последнего исследования показала высокий уровень эффективности и безопасности, сделав Москву потенциальным игроком на многомиллиардном рынке вакцин.
Результаты предварительного анализа крупномасштабного клинического исследования, опубликованного во вторник в британском медицинском журнале The Lancet, показали, что вакцина «Спутник V» эффективна на 91,6% в профилактике COVID-19 и обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев. Вакцинация обошлась без серьезных побочных эффектов. Также установлено, что вакцина безопасна для пожилых людей, пишет WSJ.
Издание пишет, что «признание эффективности «Спутника V» означает победу президента России Владимира Путина в глобальной гонке вакцин, обеспечивает вотум доверия к возможностям российской науки и медицины и опровергает часть критики, с которой столкнулась Москва за ускоренную разработку вакцины и отсутствие опубликованных данных испытаний».
Газета обращает внимание, что эффективность «Спутника V» практически равна эффективности вакцины от американской Moderna, американской Pfizer и ее германского партнера BioNTech (91,6% против 95%). В то же время российская вакцина эффективнее, чем разработка британско-шведской компании AstraZeneca, эффективность которой колеблется от 62% до 90%.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Западные СМИ оценили результаты исследования «Спутника V»
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Ведущие зарубежные СМИ обратили внимание на публикацию научным журналом Lancet данных о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V» и ее значении для России и мира.
Так, британская газета Independent признала, что широкое применение вакцины в России «задолго до завершения испытаний» породило скептическое отношение со стороны международного научного сообщества. Газета New York Times предположила, что сомнения возникли из-за того, что «Москва объявила о победе в гонке за вакциной», когда «другие вакцины проходили испытания», передает РИА «Новости».
По мнению Wall Street Journal, опубликованные результаты вызывают доверие к возможностям российской науки и медицины и помогают отразить критику, с которой столкнулась Москва из-за быстрой разработки вакцины.
Как пишет испанская Pais, публикация в Lancet «дала новый импульс» к вакцинации в ответ на изначально скептическое отношение со стороны международного научного сообщества.
Высокую оценку «Спутник V» специалиста по вакцинам из Вистаровского института в Филадельфии Ильдегунд Эртл приводит издание Washington Post: «Хороший профиль безопасности, эффективность более 90% для всех возрастных групп, 100% эффективность против тяжелого течения заболевания или смерти, возможность хранения в холодильнике и низкая стоимость. Что еще нам нужно?»
Как пишет испанское издание Vanguardia, российская вакцина в ближайшие недели может пополнить арсенал ЕС против COVID-19, продемонстрировав безопасность и эффективность в клинических испытаниях с участием почти 20 тыс. человек. Вакцины в ЕС ждет и каталонская газета Periodico: российская вакцина может появиться на территории ЕС, погрязшего в хромающей и проблемной кампании вакцинации населения.
Испанская газета ABC указывает, что ЕС остро нуждается в новых вакцинах: Испания пока вакцинировала лишь чуть более полутора миллионов человек и даже половина из них пока не получила вторую дозу. «Нам нужно действовать быстрее... Но доз в распоряжении Европейского союза, похоже, недостаточно. Следовательно, ключевым моментом может стать одобрение других вакцин, чтобы стало доступно больше доз. Российский антидот «Спутник V» мог бы стать отличным вариантом», – сообщает ABC.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции
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Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что решение об использовании является не политическим, а научным.
«Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины «Спутник V». Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности», – сказал Макрон, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF 1.
По его словам, как только российский производитель представит разрешение, в короткие сроки европейские органы и национальные власти стран ЕС в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. «И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», – подчеркнул французский президент.
Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
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Президент Аргентины попросил Россию обеспечить снабжение Латинской Америки «Спутником V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину от коронавируса «Спутник V» и попросил Россию гарантировать снабжение Аргентины и всей Латинской Америки российским препаратом, сообщила пресс-служба администрации главы государства.
Фернандес подчеркнул, что вакцинация «Спутником V» в Аргентине «демонстрирует отличные результаты и проходит без осложнений». «Президент попросил у своего российского коллеги помощи, чтобы гарантировать снабжение Аргентины и Латинской Америки вакцинами», – передает сообщение президента Аргентины ТАСС.
Глава государства заявил, что готов приехать в Россию. «Во время разговора Путин пригласил президента Фернандеса посетить Россию, и глава государства заверил, что он приедет, поскольку отношения между странами играют для него приоритетную роль», – отмечается в сообщении.
Фернандес также «попросил у Путина, чтобы Россия поддержала предложение Аргентины» по урегулированию задолженности перед Международным валютным фондом.
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.
27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».
Названа цена «Спутника V» для импортеров
Для зарубежных стран цена российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет близка к 10 долларам, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.
«Мы будем продавать ее [вакцину] очень близко к той цене, которая [установлена] сейчас. Мы не получаем значительную выгоду от прибыли, а просто пытаемся окупить наши вложения», – передает его слова ТАСС.
Дмитриев отметил, что разработчики вакцины воспринимают это как вопрос ответственности перед обществом. Для граждан России вакцинация бесплатная.
Ранее глава РФПИ заявил, что Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек.
Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.
В Минздраве заверили в халяльности вакцины «Спутник V»
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Большинство ученых не используют при создании вакцин компоненты свиней. Поэтому можно говорить о халяльности препарата, сказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Так он прокомментировал сообщения о том, что вакцину от коронавируса «Спутник V» намерены проверить на соответствие требованиям Ислама.
Совет богословов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запросил у директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга информацию о составе вакцины «Спутник V» для того чтобы проверить препарат на дозволенность с точки зрения ислама. Таким образом, данная процедура определит халяльна ли данная вакцина.
«Нехаляльная вакцина – эта та, которая содержит нехаляльные компоненты, запрещенные в исламе. Но большинство ученых, как утверждают, не используют компоненты свиней. А, значит, препараты – халяльные и кошерные. И основная масса коллег из исламских организаций писали, касательно всех трех вакцин от коронавируса, зарегистрированных на западе», – говорит Козлов.
Отметим, что халяльными могут быть признаны те препараты, в которых не содержится спирт и другие запрещенные для мусульман вещества, например, кровь и клетки тканей свиней. Также халяльными не могут считаться лекарства, изготовленные на основе клеток животных, умерщвленных не в соответствии с канонами ислама.
Врач подчеркивает, что исламское духовенство не раз говорило о том, что вера в медицину – это одно из основных учений ислама.
«В дополнение ко всему, недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало – представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают, например, от той же коронавирусной инфекции, чем представители белого населения. Именно поэтому критически важно, чтобы к вакцинации присоединились все», – считает собеседник.
Микробиолог также призывает представителей ислама и иудаизма пересмотреть религиозный запрет на компоненты, которые могут использоваться в вакцинах, препаратах и других лекарствах, поскольку от этого зависит жизнь людей.
В начале января китайская вакцина Sinovac получила статус халяльной от Совета улемов Индонезии. При этом испытания ее в Бразилии дали лишь 50% эффективности.
В США отметили успехи российской экономики на фоне пандемии
Российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Как отмечается в материале, причиной успехов России могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1%. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7%.
Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.
По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост – 3%.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями.
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Академик РАН объяснил рост числа смертей от коронавируса в мире
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Количество смертей в мире возросло за последнюю неделю, потому что это результат праздников, во время которых был подъем заболеваемости, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что за минувшую неделю от коронавирусной инфекции в мире скончались более 96 тыс. человек, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Тем не менее за это же время на 13 % снизилась заболеваемость, что является хорошим показателем.
«Умирают те, кто заболел коронавирусом месяц назад, недели три, некоторые даже больше месяца назад. Тогда как раз был подъем заболеваемости. Смертность же наступает не во время подъема заболеваемости, а после, когда появились осложнения и так далее», – говорит Зверев.
Врач подчеркивает, что подъем случаев смертей от коронавируса – это результат праздничных гуляний, которые как раз были месяц назад. Особенно много людей заражались в Рождество, потому что было массовое скопление народа.
«А теперь, естественно, поскольку число заразившихся падает, количество смертей будет падать. А в среднем процент смертности останется прежним», – заключил вирусолог.
Предыдущий антирекорд по летальности от заболевания был установлен с 18 по 24 января текущего года. Тогда в мире зафиксировали 95 тыс. летальных исходов.
Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией
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Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, а также о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.
Соответствующее решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении на сайте кабмина.
«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск и по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта», – говорится в сообщении.
С 8 февраля также будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва – Бишкек с одного рейса в неделю до трех рейсов в неделю.
Кроме того, Россия с 15 февраля возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Будут выполняться по два рейса в неделю между Москвой и Баку, по четыре – между Москвой и Ереваном.
В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Также Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром.
Мясников призвал к отмене масочного режима
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Главврач московской горбольницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса.
По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность. «Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ – мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет. Тем более, мы носим маски неправильно: на подбородке, в кармане, смятую, все время поправляем. Ты либо трусы надень, либо крест сними», – сказал Мясников в эфире НСН.
Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии. «Коронавирус – это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует», – объяснил Мясников.
По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья, но если перчатки не менять, то они станут источником не COVID-19.
Вместо ношения масок и перчаток Мясников посоветовал капать в нос капли с интерфероном. «Мы не знаем, помогает это или нет, но зарубежные исследования говорят, что помогает. В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна. Тем более, если речь идет о группе риска: пожилых людях или беременных», – заключил специалист.
Ранее Мясников ответил на самые частые вопросы о прививке против новой коронавирусной инфекции, затронув темы выбора вакцины, а также вакцинации при онкологии и после выздоровления от COVID-19.
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Представитель ВОЗ в Евросоюзе оценил новые данные о «Спутнике V»
Руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что приветствует результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции.
«Безопасные и эффективные вакцины – важнейший инструмент в борьбе с COVID-19. Я приветствую результаты промежуточного анализа данных третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник V», – заявил Клюге в соцсетях, передает РИА «Новости».
Во вторник авторитетный научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». Эти данные подтверждают высокую эффективность препарата и его безопасность.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март.
Грузинские рестораторы объявили о самовольном открытии
Грузинские рестораны откроются в субботу, несмотря на запрет работать из-за пандемии коронавируса, заявил учредитель Ассоциации рестораторов страны Шота Бурджанадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Рестораторы жалуются на крушение бизнеса – они могут работать только на вынос. На днях около 200 ресторанов в знак протеста в течение суток не торговали на вынос. Рестораторы провели акцию протеста у здания правительства Грузии в Тбилиси. Однако власти разрешили с 1 февраля открыть только те рестораны и кафе в Аджарии, которые работают на открытом воздухе.
За самовольную работу в период пандемии на юридические лица накладывается штраф в 2 тыс. лари – это примерно 600 долларов, а потом им грозит и закрытие, если они не подчинятся требованиям властей.
Ранее учредитель Федерации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил о «смерти туризма» в стране в связи с пандемией коронавируса.
В РФПИ пообещали обеспечить «Спутником V» 700 млн человек в 2021 году
Россия в 2021 году сможет предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V» 700 млн человек, заявил RT генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», – передает слова Дмитриева ТАСС.
По словам гендиректора РФПИ, страны, планирующие приобрести «Спутник V», смогут получить препарат в мае или июне. Дмитриев отметил, что фонд работает сейчас с другими производителями вакцин, в частности с компанией AstraZeneca для того, чтобы повысить эффективность ее препарата. По мнению главы РФПИ, весной Россия выйдет на максимальные производственные мощности за рубежом. Также он считает, что в США и Европе вакцинация завершится к сентябрю этого года, а многие другие страны продолжат прививать население и в следующем году.
Ранее Дмитриев заявил о скорой регистрации вакцины «Спутник V» в Индии.
На данный момент российский препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
Некоторым странам Евросоюза не хватает вакцин от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему десятки самых богатых и развитых стран испытывают острый дефицит вакцины собственной разработки.
Режим ЧП в Латвии из-за пандемии продлили до 6 апреля
Власти Латвии на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению во вторник приняли решение продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией нового коронавируса до 6 апреля, сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.
«[В ходе заседания] была достигнута договоренность о продлении [режима] чрезвычайного положения в Латвии до 6 апреля», – приводит слова Кариньша ТАСС. Он также сообщил, что правительство концептуально согласилось изменить меры безопасности, чтобы они были более эффективными и понятными. Кроме того, кабинет министров принял решение относительно ограничений в отдельных сферах, в том числе в торговле и образовании.
В сфере торговли планируется перейти к модели «безопасной торговли», которая обеспечит более жесткий контроль количества покупателей в магазинах, а у полиции будет возможность принять решение о закрытии магазина, если будут выявлены нарушения безопасности. Кроме того, планируется постепенно отказаться от списков доступных в магазинах во время режима ЧП товаров. В сфере образования планируется вернуться к безопасным очным занятиям. «Сначала к очной учебе могут вернуться ученики первого и второго классов, соблюдая комбинированные требования эпидемиологической безопасности, включая ношение масок», – подчеркнул Кариньш.
Режим чрезвычайного положения в Латвии был введен с 9 ноября до 6 декабря 2020 года, затем его продлили до 11 января, позднее – до 7 февраля.
Напомним, в конце декабря Минздрав Латвии пообещал «полный ужас» в больницах в ближайшие недели, на новогодние праздники в республике ввели комендантский час. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему некогда благополучная Прибалтика так тяжело переносит пандемию?
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Мексика разрешила экстренное использование «Спутника V»
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Мексиканская Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (исп. Coferpis) выдала разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.
«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром. им. Гамалеи, – приводит слова замминистра ТАСС. – Таким образом, появилась возможность для ее импорта и использования».
Накануне министр здравоохранения Мексики Хорхе Алькосер подписал контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». 25 января президент России Владимир Путин и глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили вопросы организации поставок вакцины «Спутник V», а также подготовку в РФ профильных мексиканских специалистов-медиков. В РФПИ пообещали в 2021 году обеспечить «Спутником V» 700 млн человек. К февралю 2021 года препарат зарегистрировали в России, Белоруссии, Аргентине, Алжире, Армении, Боливии, Венгрии, Венесуэле, Иране, ОАЭ, Палестине, Парагвае, Республике Гвинея, Сербии, Тунисе, Туркмении. В РФПИ также заявили о скорой регистрации «Спутник V» в Индии.
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