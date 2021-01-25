Когда большинство граждан России получат ковид-прививку

Глобальная вакцинация против COVID-19 приобретает ясные очертания – уже появились страны-лидеры, имеются и отстающие. Как на этом мировом фоне выглядит Россия, какие объемы вакцин производятся и будут производиться в нашей стране – и когда, наконец, большинство населения России получит надежную защиту от коронавируса?

Интерактивную информацию о вакцинации в мировом масштабе можно теперь получить с сайта новостного агентства Bloomberg, которое старается обновлять информацию о прогрессе вакцинации в мире непосредственно из своих новостных лент. Стоит подчеркнуть, что эта информация хотя и предельно оперативная, но все-таки предварительная и неточная. Официальные и детальные отчеты для ВОЗ участвующие в вакцинации страны готовят по отдельной процедуре и публикуют со значительным временным лагом.

800 тысяч вакцинированных

Но и в таких условиях из интерактивной карты Bloomberg можно почерпнуть немало интересного. В частности то, что лидером гонки вакцинации в относительных цифрах сегодня является крошечный Израиль. Хотя там привили всего 3,2 млн людей, но в пересчете это дает самую высокую цифру – 35 привитых на 100 человек населения.

В абсолютных же цифрах три лидирующих места занимают США, Китай и Великобритания – там по состоянию на сегодня привито 18, 15 и 5,4 млн людей соответственно. Хотя относительные цифры в этих странах выглядят, конечно, поскромнее. В США это 5,6 вакцинированных на 100 человек общего населения, в Великобритании – 8,1 на 100 человек, а вот в Китае, за счет его громадного населения, лишь 1,1 на 100 человек.

На фоне этих лидеров мировой вакцинной гонки показатели России выглядят достаточно скромно: в нашей стране уже привито нарастающим итогом около 0,8 млн человек, что дает 0,55 вакцинированных на 100 россиян. По относительному показателю Россия пока что отстает от большинства западноевропейских стран, где уже перешагнули психологически важную отметку в одного вакцинированного на 100 человек населения. Хотя в некоторых западноевропейских странах (например, в Нидерландах и Швейцарии) относительные показатели находятся на российском уровне.

Так что, вакцинная гонка Россией проиграна, и российские граждане остались беззащитны перед инфекцией? Нет, дела обстоят вовсе не так, хотя работы предстоит немало.

Полмиллиона доз на складах

Согласно информации НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, по состоянию на конец 2020 года на российских складах совокупно находилось около 0,5 млн готовых к использованию доз вакцины. Подчеркнем, такая цифра присутствовала даже после отправки 300 тысяч доз «Спутника V» в Аргентину, которая тоже начала использование российской вакцины.

Таким образом, производство вакцины в России все же шло и идет с опережением от процедуры вакцинации. Узким местом до последнего времени была именно доставка вакцины на места и ее непосредственное применение – индивидуальные уколы в поликлиниках по всей России. Таковых по состоянию на конец декабря во всей стране делали всего лишь 30 тысяч в неделю – больше просто не успевали. Гораздо больше, чем в конце ноября, на старте «гражданской» кампании вакцинации, когда за неделю прививали буквально несколько тысяч по всей стране, но по-прежнему – совершенно недостаточно.

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Нетрудно посчитать, что с такой динамикой все население России можно будет провакцинировать чуть ли не к 2025 году. Поэтому сейчас основным вопросом становится наращивание усилий именно в «концевом» звене, которое отвечает за само осуществление прививки на местах.

Причем пенять на какие-то особые условия доставки или хранения вакцины не стоит: уже сейчас «Спутник V» гораздо проще в транспортировке и хранении, нежели вакцина от компании Pfizer – ему требуется лишь –18 Сº, вместо –70 Сº, которые требуются для его конкурента. А в ближайшее время требования к транспортировке будут значительно облегчены: как показали исследования, «Спутник V» годен даже при его длительном хранении в условиях обычного бытового холодильника, при температурах +2 Сº...+4 Сº.

Судя по всему, реальны и планы по наращиванию производства – сегодня уже четыре крупнейших российских фармацевтических предприятия, а именно компании «Генериум», «Биокад», «Биннофарм» и «Р-Фарм», в «четыре руки» занимаются производством вакцины «Спутник V». Совокупно эти компании, с учетом существующих и уже вводящихся в эксплуатацию мощностей, смогут обеспечить производство 5-6 млн доз вакцины ежемесячно. Так что производство вакцины от нового коронавируса можно осуществить за два года.

Кроме того, стоит понимать, что «Спутник V» – это лишь первая зарегистрированная в России вакцина.

В ближайшее время для гражданского применения станет доступна вторая зарегистрированная российская вакцина – «ЭпиВакКорона», которую разработали в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора. Этой вакцины к концу декабря произвели 50 тысяч доз, а в январе производство должны минимум удвоить.

В феврале, как ожидается, должна пройти регистрация третьей противоковидной вакцины, которую сделали ученые ФНЦ имени Чумакова РАН, и сразу же начнется ее промышленное производство. С этой вакциной проблем перехода к объемному производству возникнуть не должно – научный центр обладает собственной мощной производственной базой, и его руководство заявляло, что будет выпускать 10 млн доз препарата в год.

Ну и, наконец, есть планы создания совершенно нового производства вакцин в России. На базе инновационного центра «Сколково», Сбербанк и уже упомянутый «Р-Фарм» строят специализированный завод с производственной мощностью до 10 млн доз вакцины в месяц, который сможет полностью закрыть потребность России в вакцине.

Небольшой вывод

Итак, в наихудшем варианте развития событий большая часть российских граждан сможет получить вакцину от COVID-19 уже к середине 2022 года. А в наилучшем варианте, с учетом запуска новых мощностей по производству вакцины и регистрации новых вакцин – уже к концу 2021 года.

Это означает, что нынешнюю зимне-весеннюю волну нам придется переживать, как и первый приход коронавируса, исключительно профилактикой и консервативным лечением. Впрочем, такая же ситуация по факту наблюдается даже в большинстве западных стран.

Кроме Израиля никто из них даже близко не подошел на сегодняшний день к формированию коллективного иммунного ответа с помощью вакцинации.

Кроме того, как показал первый месяц широкомасштабной вакцинации в России, пока что узкое место – отнюдь не производство или транспортировка вакцины, а ее применение на местах. Процедура прививки должна стать максимально простой и доступной – и только тогда мы сможем говорить о миллионах привитых и о формировании надежного коллективного иммунитета.

Так что, до третьей, осенней волны коронавируса у нас есть как минимум около 10 месяцев. И в наших общих интересах – использовать это время максимально эффективно.