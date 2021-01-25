В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение

Протекание коронавируса у больных может отличаться в зависимости от принадлежности к этнической группе, об этом свидетельствует исследование Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust.

Всего было проанализировано 1 тыс. 737 случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты были старше 16 лет и поступили в пять разных больниц в период с 1 января по 13 мая 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал BMJ Open, где было опубликовано исследование.

Среди изученных случаев было 538 больных из Азии, 340 чернокожих и 707 белых людей. К 30 дню болезни умерло 511 пациентов, что составило 29% от общего числа.

Уточняется, что выходцы из этнических меньшинств были моложе, при этом выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а темнокожие пациенты в 1,8 раз чаще, в сравнении с белокожими, поступали в отделение интенсивной терапии.

Что касается вероятности смерти, у людей азиатского происхождения была в 1,49 раза выше, чем у пациентов со светлым цветом кожи, а у чернокожих в 1,3 раза выше.

Также вероятность попасть на ИВЛ у выходцев из Азии и темнокожих пациентов была выше на 50-80%.

Поясняется, что исследование свидетельствует о непропорциональном влиянии коронавируса на представителей разных этнических групп.

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