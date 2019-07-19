Пушков ответил желающей говорить с Россией с позиции силы Урсуле фон дер Ляйен

«Россия без помощи ЕС развивает двусторонние отношения с теми, кто этого желает. А таких желающих достаточно много», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал высказывания новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости сохранять санкции в отношении России и в то же время предлагать ей диалог.

«Высказанные фон дер Ляйен идеи не новы, она с ними выступала в течение нескольких последних лет, – отметил член Совета Федерации, бывший руководитель российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. – Но я хочу обратить внимание, что в этой доктрине «давление с позиции силы и диалог» фон дер Ляйен пытается сочетать несочетаемое. Эта формула применялась Евросоюзом на протяжении последних пяти лет. Результаты известны, они нулевые».

«С нашей позиции силы мы должны поддерживать санкции и в то же время предлагать диалог», – заявила руководитель Еврокомиссии в интервью итальянской газете La Repubblica. По словам фон дер Ляйен, Кремль «не прощает никакой слабости».

Фон дер Ляйен, еще будучи на посту главы минобороны Германии, говорила о необходимости вести диалог с Москвой с позиции силы. «Президент Путин не воспринимает никакой слабости. Признание или снисхождение не сделают его более дружественным», – поясняла она свою позицию в апреле прошлого года.

Продуктивного диалога не получается в условиях санкций. А санкции не дают того результата, на который рассчитывали в Евросоюзе. И в итоге отношения России и Евросоюза практически заморожены, напомнил сенатор Алексей Пушков.

«Тем не менее развитие отношений продолжает идти по двусторонней линии. Причем, как это ни парадоксально, с той страной, которую фон дер Ляйен представляет в Евросоюзе – с Германией. Вот только что глава МИД России Сергей Лавров находился с визитом в Бонне, принимал участие в открытии форума «Петербургский диалог» и провел очень продуктивные переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом», – констатировал Алексей Пушков.

Сложилось ощущение, пояснил сенатор, что МИД ФРГ проводит несколько другую линию по сравнению с Евросоюзом.

Даже если об этом не заявляют во всеуслышание, там чувствуется гораздо большая ставка на диалог, чем на давление с позиции силы. Потому что давление на Россию непродуктивно. И в этом уже смогли убедиться во всех европейских столицах, подчеркнул собеседник.

«К чему это все может привести? К тому, что Евросоюз, как структура, окажется на обочине взаимодействия стран Европы с Россией.

С целым рядом государств у нас развиваются двусторонние отношения, несмотря на санкционный режим. Конечно, санкции не облегчают развитие таких отношений, но они и не перекрывают это развитие», – сказал Алексей Пушков.

Недавно состоялся визит Владимира Путина в Италию, сейчас достаточно продуктивно прошли переговоры Лаврова с Маасом, в ходе которых было подтверждено, что у России много точек соприкосновения с Германией. И по «Северному потоку – 2», чтобы там не говорили в Еврокомиссии, и по иранской проблеме, и по ряду других вопросов, поделился собеседник.

Кроме того, стабильные двусторонние отношения у России с Финляндией – регулярные встречи между двумя президентами, активный межпарламентский диалог, диалог на уровне правительств. Налаживаются отношения с Францией. Было несколько встреч Владимира Путина и Эммануэля Макрона, французский президент принял предложение Путина приехать через год на празднование 75-летия Победы. Этой осенью, возможно, состоится визит Владимира Путина во Францию, отметил Алексей Пушков.

«То есть Россия без помощи Евросоюза развивает двусторонние отношения с теми, кто этого желает. А таких желающих достаточно много. Я бы еще добавил к перечисленным странам Венгрию, Австрию, Словению и ряд других государств. И, на мой взгляд, доктрина «диалог с позиции силы», это тупиковое направление для Евросоюза, – резюмировал сенатор. – Ну раз там так настаивают, то пусть убедятся, что перспектив у такого подхода нет. В этой схеме – разговор с позиции силы, который обычно ведут с враждебными государствами, и диалог – собственно для диалога места не остается. Все сводится к доктрине воздействия на Россию. А Россия такое воздействие не принимает. В чем, мне кажется, уже вполне могли убедиться за последние годы в Европейском союзе».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, избранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об опасности «Северного потока – 2» для Европы.