«Братья Италии» стали помехой на пути к власти друзей России

В канун внеочередных выборов в итальянский парламент Джузеппе Конте – недавний премьер, а ныне лидер одной из партий-фавориток – призвал решить украинский вопрос мирным путем. Ранее он говорил о вредоносности антироссийских санкций для экономики Италии. С этим склонны согласиться и миллионы простых жителей Апеннин. Какова вероятность, что парламент сформируют если не «друзья Путина», то по крайней мере прагматики?

Джузеппе Конте – бывший премьер-министр Италии (возглавлявший правительство до февраля прошлого года), а ныне лидер партии «Движение «5 звезд» – высказался за решение украинского вопроса переговорным и дипломатическим путем. В переговорах заинтересованы все стороны, в том числе и Владимир Путин, «и мы должны руководствоваться этим», подчеркнул Конте в интервью, опубликованном в газете La Stampa.

«Проблема, что эта перспектива, как кажется, по непонятным причинам была отброшена, и даже внутри ЕС я не вижу реального убеждения в том, что только диалог – верное направление», – цитирует ТАСС бывшего премьера Италии. По мнению Конте, нынешний и.о. главы правительства Марио Драги слишком преданно следует линии, которую Европе навязывает Вашингтон, вместо того, чтобы «направлять североатлантическую стратегию на переговорное решение». Италия должна играть центральную роль в дипломатических усилиях внутри НАТО, уверен экс-премьер. Конте раскритиковал и Владимира Зеленского, который «принимает логику военной эскалации».

«Очень рискованно думать, что власть Путина падет или, что он может быть побежден военными методами», – подчеркнул лидер «5 звезд», при этом добавив: «Нам нужна политическая победа, которая будет учитывать интересы украинцев и гарантировать стабильный мир». Напомним, что недавний глава кабинета министров неоднократно высказывался против поставок вооружений Украине.

«Показательно, что заявление Конте прозвучало на фоне визита в Киев министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини, который представляет левые силы. Зеленскому министр пообещал новую финансовую и военную поддержку», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. Впрочем, добавил собеседник, не исключено, что и визит Гуэрини, и призыв Конте были лишь предвыборной игрой.

Дело в том, что интервью, в котором экс-премьер Конте обозначил свою позицию, прозвучало в канун парламентских выборов, намеченных на 25 сентября. Как отмечает ТАСС, партия Конте –«Движение «5 звезд», которое составляет основу правящих коалиций на протяжении последнего срока работы последнего созыва парламента, может стать третьей партией по числу голосов. Глава МИД Гуэрини представляет Демократическую партию, к которой относится и и.о. премьера Драги – и у которой есть неплохие шансы сохранить присутствие в парламенте.

Выборы пройдут на фоне ухудшения экономической ситуации. За последнее время жители страны сократили потребление продуктов питания из-за роста цен, сообщила в пятницу газета II Sole 24 Ore со ссылкой на данные опроса компании NielsenIQ. Больше всего подорожало растительное масло (кроме оливкового) – на 81% по сравнению с прошлым годом. Существует явный разрыв между инфляцией в 8,4%, зарегистрированной Национальным институтом статистики, и реальной инфляцией потребительской корзины. Все эти обстоятельства и побуждают простых итальянцев задуматься о правоте действий правительства.

На эту тему

Соцопросы показывают, что порядка 30% итальянцев считают: санкции надо отменить, поскольку они вредят итальянской экономике и уровню жизни. Однако, как указывает ТАСС, в политическом истеблишменте, который в основном заверяет в своей лояльности генеральной линии НАТО, антисанкционная позиция редка. Как бы то ни было, темы антироссийской кампании и поставок оружия Украине оказались в центре внимания итальянской политики, где все больше очков набирают популисты и евроскептики.

Судя по данным опроса, который провели соцслужбы Quorum/YouTrend для новостного канала Sky Tg24, голоса тех, кто намерен прийти на выборы, разделились по территориальному признаку. «Движение «5 звезд» лидирует на юге страны (за партию Конте здесь готовы проголосовать 24%). На севере примерно с такой же долей голосов лидирует другая популистская сила – националистическая и евроскептическая партия правого толка «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони. Демократическая партия – на юге на третьем месте (после «Братьев Италии»), на севере эта леволиберальная сила – на втором. В выборах участвует и партия «Вперед, Италия» во главе с ветераном римской политики Сильвио Берлускони – в опросах она фигурирует на пятом-шестом местах.

Итоги выборов могут способствовать расширению российского влияния в стране, отмечает в статье на сайте Международного центра защиты и безопасности Джонас Хейнс, специалист факультета европейских и глобальных исследований Университета Падуи. «У Италии есть экономический интерес к сотрудничеству с Россией. Связи с Россией, как правило, крепче на промышленно более развитом севере страны. Из 434 итальянских компаний, связанных с Россией, 143 расположены в Ломбардии и еще 79 – в Венето. Эта ситуация также объясняет существование ассоциации «Ломбардия-Россия», которая уже некоторое время выступает в качестве прикрытия интересов России в Италии», – отмечает эксперт. Хейнс напоминает, что «Ломбардия-Россия» с 2014 года призывает к смягчению санкций против России.

На ваш взгляд Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию? Британия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Польша

Португалия

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

Другая (указать в комментариях)



Условно пророссийские настроения в итальянской политике принято связывать с партией «Лига» и ее бессменным лидером – экс-главой МВД и бывшим вице-премьером Маттео Сальвини. Европейская пресса создала партии репутацию «друзей Путина», и в самом деле, в 2014 году у однопартийцев Сальвини была парламентская инициатива с таким названием. Из первого названия партии, «Лига Севера», собственно, следует, какая часть Италии составляет ее опору: Ломбардия, Венето и другие северные, промышленно развитые регионы. По опросам, партия Сальвини на севере занимает третье место (13,5%) и пятое место на юге (около 11%).

«Лига Севера» входит в правоцентристскую коалицию с «Братьями Италии» и партией Берлускони. «Союзники председателя партии «Братья Италии» Джорджии Мелони по коалиции - Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони – открыто выступают против поставок оружия на Украину и называют Крым российской территорией», – подчеркивает Джонас Хейнс. Действительно, и Мелони, и Сальвини считали евроскептиками, и уличали в близких контактах с главным «диссидентом» Евросоюза – венгерским премьером Виктором Орбаном.

Но, как отмечала в начале сентября The Guardian, между лидерами «Лиги» и «Братьев» обнаружились серьезные разногласия по российскому вопросу. Мелони, которая по итогам выборов может занять пост премьера, сменила позицию на диаметрально противоположную – сейчас она поддерживает антироссийские меры и поставки вооружений Киеву, а Сальвини последовательно выступает против санкций, подчеркивая, что они «ставят Европу и Италию на колени», указывало британское издание. Разногласия ставят под вопрос само единство правой коалиции.

При этом «Лига» Сальвини теряет очки, указывает Guardian: летом 2019 года за эту партию готовы были проголосовать 40%, а сейчас опросы дают ей в среднем 12%. Британская газета связывает это с неудачной попыткой Сальвини провести три года назад досрочные выборы, благодаря которым он мог бы занять премьерский пост.

Непростые времена – фактически раскол переживает и «Движение «5 звезд», которым руководит Конте, отмечает политолог Олег Барабанов. «Основная часть партии еще с весны выступала за отказ от поставок оружия Киеву и, наоборот, призывала правительство использовать свои традиционные связи с Москвой для миротворческих усилий. Они призывали, чтобы Рим работал «по модели Эрдогана». Это и привело к расколу партии. Меньшинство во главе с действующим министром иностранных дел Луиджи Ди Майо отказалось следовать таким призывам и заявило о солидарности с Украиной. Ди Майо создал свое движение», – пояснил собеседник.

Однако, по мнению политолога, на выборах «сторонники Ди Майо вряд ли наберут много голосов. Однако «Движение 5 звезд» вполне возможно получит серьезную поддержку со стороны избирателей».

«Что касается большинства на выборах, то по предварительным опросам, скорее всего, его получит коалиция правоцентристских партий, – сообщил профессор Барабанов. –

Две из них – партия Берлускони «Вперед, Италия!» и «Лига Севера» – занимают традиционно умеренную позицию по России, выступают за диалог с Москвой. Третья же партия «Братья Италии» высказывалась за поддержку решений Евросоюза по Украине».

Именно у «Братьев Италии» наиболее неоднозначная репутация в правом триумвирате. Как отмечает ТАСС, за партией Джорджии Мелони тянется шлейф «фашистского прошлого». «Братьев» уличают в том, что они стали наследниками «Итальянского социального движения» (ИСД) – довольно многочисленной, и на первом этапе откровенно неофашистской силы, существовавшей с 1946 по 1995 годы. На деле все несколько сложнее. Мелони и ее соратники – выходцы из «Народа Свободы», партии Берлускони 2007-13 годов, которая образовалась путем слияния «Вперед, Италия!» и консервативного «Национального альянса». А вот «Альянс» уже прямо наследует ИСД. Неудивительно, что во всех этих партиях состояла и от них баллотировалась Алессандра Муссолини – внучка дуче. Более актуально, что в 1992-95 в «Молодежном фронте» при ИСД состояла Джорджия Мелони. Правда, на тот момент лидер «Итальянского социального движения» Джанфранко Фини уже открестился от наследия Муссолини, и называл себя консервативным республиканцем. Но, с точки зрения левых сил, фашистский шлейф присутствует.

При этом сильной стороной Мелони считается то, что она протеже бывшего главы минобороны Гвидо Крозетто, в чьем послужном списке не было сомнительных связей с ИСД, и имеются контакты с военно-промышленным комплексом. Можно предположить, что, в случае прихода к власти, Мелони – в отличие от других правых и популистов, от Берлускони и Конте до Сальвини – будет лоббировать оружейные поставки Киеву.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что при новом правительстве возможны перемены, но лишь в нюансах – и не столько в отношении России как таковой, сколько в приоритетах. «Правые традиционно считают, что Италия должна сосредоточиться прежде всего на своих внутренних делах и при всей важности российско-украинского конфликта, он не должен затеснять приоритеты политики кабинета», – сказал Кортунов. Политолог затруднился сказать, будет ли Рим меньше помогать Киеву, «потому что разные участники потенциальной коалиции занимают разные позиции».

Зампред сенатского комитета по международным делам, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов убежден, что от Рима вообще «мало что зависит в Европейском союзе и тем более в НАТО». «Италия, как Германия, и целый ряд других стран находится под тотальным американским контролем. Даже если после выборов произойдут изменения в правительстве, ожидать существенных сдвигов в отношениях с Москвой не стоит», – считает Климов.

По словам сенатора, он довольно хорошо знает итальянскую политическую публику. «Многие из них говорят сегодня одно, а завтра – другое. Когда они им выгодно, они вроде как за Москву, а через два дня – наоборот. Я без розовых очков смотрю на предстоящие выборы, хотя в Италии действительно есть искренние друзья России. С некоторыми из них я знаком лично, но сегодня они надежно отделены американцами от любых рычагов власти – экономических, информационных и тем более военно-технических или политических», – посетовал Климов.

Пока же можно констатировать, что итальянские политики демонстрируют недовольство повышенным вниманием Брюсселя к выборам в стране. В пятницу Сальвини обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в угрозах и цензуре, сообщает ТАСС. Так лидер «Лиги» прокомментировал высказывание главы ЕК о том, что, если после выборов в Италии «ситуация будет сложной, есть инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД