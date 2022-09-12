Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

Взгляд
12 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:11  |  vz.ru
Разделы

Европа испугалась потолка цен на газ из России

Европа судорожно ищет способ сбить цены на газ REUTERS/David W Cerny
Еврокомиссия продолжает действовать в интересах США, а не ЕС. Она на полном серьезе заставляет Европу обсуждать идею введения потолка цен на газ наподобие потолка цен на нефть. ЕК прикрывается святой целью – сбить цены на газ. Однако если убрать российский газ, то эффект будет явно противоположный. В ответ несколько стран предложили ввести потолок цен не только для России, а для всех поставщиков.  Подробности...
Перейти в раздел…

США не зря испугались военного союза России и КНДР

По численности армия КНДР – четвертая армия мира, если считать запас – вторая KCNA/REUTERS
В Америке прозревают страшное: поставки снарядов, ракет и средств артиллерии в РФ из Северной Кореи, лидер которой Ким Чен Ын ранее признал независимость республик Донбасса. Представители России сам факт такой сделки категорически опровергают. Не исключено, однако, что она возможна в будущем: в пользу покупки оружия у КНДР есть как минимум пять доводов. Подробности...
Перейти в раздел…

Крепость Калининград. Что строят в особом регионе России

Калининградскую область в последние месяцы принято называть осажденной крепостью Виталий Невар/ТАСС
Трудности с транзитом, напряженная обстановка вокруг границ – первое, что можно увидеть в новостях, когда речь заходит о Калининградской области. За тем, как в действительности живет регион, наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

В Латвию пришла месть за снос памятника советским освободителям

Памятника Освободителям Риги больше нет. Как и дешевого электричества в Латвии REUTERS/Ints Kalnins
МВД Латвии, еще недавно потратившее миллионы евро на снос памятника Освободителям Риги, теперь публично жалуется. Оказывается, у ведомства нет денег, чтобы оплатить счета за электричество. Энергетический кризис накрыл не только граждан, но и само латвийское государство. «Я впервые в жизни плакала из-за счета», – признается руководитель государственного предприятия.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Кремль более не доверяет западным подписям и считает какие-то сущностные переговоры бессмысленными. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не добьется победы в специальной военной операции – или же не добьется существенного перелома. Подробности...

11 сентября 2001 года однополярный мир рухнул

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, публицист
Если распад СССР в 1991 году – крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, то крушение башен-близнецов десять лет спустя – крупнейшая геополитическая катастрофа уже нынешнего, XXI века. Она открыла наш век и определила его вектор. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Антипсихиатрия взломала сумасшедший дом

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодня антипсихиатрия – почти пройденный этап истории психиатрии, сделавшийся, однако, важным фактором ее гуманизации. Психиатрия стала более открытой и менее категоричной. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Русская память о Елизавете II

С «зерновой сделкой» пора кончать

Внучка бандеровца во главе НАТО

Перейти в раздел…

Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...

Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
Подробности...

Умерла королева Великобритании Елизавета II

В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
  • Армения

  • Белоруссия

  • Казахстан

  • Киргизия

  • Таджикистан
Как изменятся отношения Москвы и Лондона после избрания Лиз Трасс новым британским премьером?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
Какая из европейских стран вызывает у вас наименьшую симпатию?
  • Британия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Польша

  • Португалия

  • Финляндия

  • Франция

  • Чехия

  • Швеция

  • Другая (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Показана уничтоженная на криворожско-николаевском направлении техника ВСУ
    Силы ДНР подавили попытку контрнаступления ВСУ под Песками Зеленский отказался вести переговоры с Россией В Китае удивились способности России противостоять всему Западу В США увидели выгоду от рецессии в Европе
    Киев перечислил оставшиеся без света области Украины В ЛНР прокомментировали кресты вермахта на украинской технике «Тонущей» Британии предрекли мрачные перспективы из-за Трасс Власти Нидерландов захотели приучить население мыться за пять минут
    Показана уничтоженная на криворожско-николаевском направлении техника ВСУ ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и Крыма В Японии раскрыли суть «лицемерной» политики Запада Политолог предложил ударить «Кинжалом» по Блинкену и Зеленскому в Киеве

    Главная тема


    В Латвию пришла месть за снос памятника советским освободителям

    выборы в России


    Памфилова: Нам есть чему поучиться у Донбасса

    «вопреки своим интересам»


    Спикер парламента Венгрии назвал ЕС проигравшим в украинском конфликте

    военная стратегия


    Соловьев о спецоперации на Украине: Пора уже жестить!

    Видео

    эпоха Елизаветы II


    Смерть последнего настоящего монарха Европы коснется многих

    российский ответ


    Как сорвать накачивание Украины оружием

    противостояние санкциям


    Почему Запад не смог обрушить экономику России

    военная помощь Запада


    Как армия России может обмануть высокоточные снаряды Excalibur

    отечественные самолеты


    Российский авиапром бросил вызов успеху СССР

    европейский страх


    Глеб Простаков: ЕС превратит борьбу с энергетическим доминированием России в остросюжетный сериал

    стальная воля


    Ирина Алкснис: Именно сейчас Россия может сказать свое слово в мире

    мучительная правда


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Вернувшиеся из Германии видят Россию по-новому

    на ваш взгляд


    Какая из стран ОДКБ является самым надежным союзником России?
    Геворг Мирзаян

    Почему Берлускони и Меркель не могут посредничать на переговорах России с Западом

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		12 сентября 2022, 08:56

    Полку кандидатов в посредники прибыло. На днях бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что он вместе с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель может поучаствовать в дипломатическом решении украинского конфликта. «Я думаю, что Меркель – со мной или без меня – может выступить посредником на переговорах с Путиным. Вместе с ней я могу попытаться его переубедить», – заявил сеньор Берлускони.

    Конечно, отчасти предложение Берлускони может быть связано с кампанией перед выборами в парламент, которая сейчас активно проходит в Италии. Эксперты ожидают, что именно правые и ультраправые силы (к которым относится и партия Берлускони «Вперед, Италия») получат на выборах большинство. Соответственно, нужно «засветиться» и мобилизовать электорат для того, чтобы собрать максимально возможное количество голосов и занять достойное место в будущей правой коалиции. Однако, в то же время, предложение Сильвио Берлускони, вероятно, продиктовано очевидным запросом европейских элит на роль посредника в переговорах с Путиным.

    Все больше и больше экспертов (причем как в ЕС, так и в США) говорят о том, что Западу придется договариваться с Россией. Причем договариваться именно на российских условиях. Локальная неудача под Изюмом и Балаклеей не меняет стратегической ситуации – а она в том, что у России сохраняется колоссальное преимущество над Украиной в области мобилизационного ресурса, финансов, промышленного производства. И, самое главное, понимании в Кремле того факта, что это война ва-банк: либо Россия ее выигрывает, либо России не будет. Об этом понимании уже давно писали западные СМИ, и позиционировали это как один из главных факторов того, почему не стоит ждать какой-то капитуляции России в украинском вопросе. Нужны переговоры.

    А для переговоров нужны посредники. Люди, которые будут осуществлять челночную дипломатию между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем (с ритуальными залетами в Киев) и всю коммуникацию (в том числе и технического характера) между сторонами до тех пор, пока стороны не будут готовы к саммиту. То есть до того момента, пока не будут подписаны и обговорены до последней запятой все условия соглашения, которое стороны должны будут торжественно подписать, сделав при этом вид, что они вот только-только этот документ согласовали.

    Что касается персоналий, то посредник должен отвечать нескольким критериям. К нему должно быть доверие с обеих сторон, он должен быть респектабельным, нейтральным, а также безопасным. Последнее означает, что статусные очки, которые наберет посредник за счет своего посредничества, не являются угрозой ни для одной из сторон.

    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

    Многие потенциальные кандидаты на роль посредника не соответствуют какому-то из этих критериев. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отваливается потому, что к нему нет доверия со стороны Москвы. Иного и не могло быть после того, как Макрон записал секретные переговоры с Путиным и слил их журналистам.

    Отваливаются и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, и президент Турции Реджеп Эрдоган. Оба являются противниками Брюсселя, и возвышение обоих за счет посредничества в переговорах не нужно Еврокомиссии. Вообще куда безопаснее, чтобы эту роль выполняли отставные, но респектабельные политики.

    И вот тут как раз всплывают Ангела Меркель и Сильвио Берлускони. Их времена во власти прошли (пусть Дон Сильвио и участвует в выборах, однако править он вряд ли сможет). Оба старались не отсвечивать на ястребином фронте во время идущей спецоперации. Тот же Берлускони, в отличие от ряда других европейских политиков (того же Эммануэля Макрона) не оскорблял Путина и (в отличие от главы европейской дипломатии Жозепа Борреля) не оскорблял Россию – лишь в апреле «выразил сожаление» действиями Москвы на Украине.

    Что касается нейтралитета, то да, Сильвио Берлускони считается близким к Путину – но та же Меркель близка к европейской элите, поэтому они вполне могут работать в тандеме, уравновешивая друг друга. При этом и Берлускони, и Меркель умеют разговаривать с Путиным и вести себя вежливо. Умеют «переубеждать», что в переводе с европейского языка на русский означает «искать компромисс».

    Конечно же, у предложенного бывшим итальянским премьер-министром тандема нашлись противники. «Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость. Такого точно нет ни у Берлускони, ни у Меркель», – заявил советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Однако в этом вопросе мнения Киева мало кто спрашивает – переговоры будут вестись между Западом и Россией.

    Однако сейчас любые переговоры вряд ли к чему-то приведут. Не потому, что Берлускони и Меркель не подходят как переговорщики, а потому, что Запад и Россия сейчас к сущностным переговорам не готовы. США и ЕС не готовы потому, что боятся политических последствий от «капитуляции» перед Москвой, а Москва не готова потому, что не верит Западу.

    Даже несмотря на наличие посредника, между сторонами должен существовать определенный уровень доверия. А его, судя по выступлению Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, нет. Если в конце 2021 – начале 2022 года Россия считала, что подпись Запада под соглашением чего-то стоит (именно поэтому и предлагала США и НАТО подписать так называемые «гарантии безопасности», включая обязательство нерасширения НАТО на восток и отказ от военного сотрудничества со странами постсоветского пространства), то сейчас, в том числе после «наглого обмана» Западом в рамках заключённой зерновой сделки, мнение изменилось. Эмоциональные сентенции Путина по этому вопросу показывают, что Кремль более не доверяет западным подписям и считает какие-то сущностные переговоры бессмысленными. По крайней мере, до тех пор, пока Россия не добьется победы в специальной военной операции – или же не добьется существенного перелома.

    И до тех пор Берлускони, Меркель и другие кандидаты в посредники будут пылиться на полке. Потом, возможно, их время придет.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •