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В Кремле оценили слова Берлускони о Путине
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Главное для России – не сталкиваться с мировым дефицитом выдающихся лидеров, о котором говорил бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Для нас главное – самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя!» – сказал Песков, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле со словами бывшего итальянского премьера о нехватке выдающихся лидеров в мире.
Ранее Берлускони заявил, что считает главу российского государства Владимира Путина единственным из оставшихся в мире выдающихся лидеров.
«Вся итальянская политика испытывает сложности (из-за отсутствия настоящих лидеров), скажу больше – вся мировая политика. Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и Шольц формирует новое правительство. Но я его хорошо знаю, и заверяю вас, что он политик скромных способностей. Слишком скромных, чтобы вести такую великую страну, как Германия, после 16 лет Ангелы Меркель», – отметил Берлускони, передает РенТВ со ссылкой на газету La Stampa.
В среду Путин поговорил по телефону с Берлускони и поздравил его с 85-летием. «Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: «Влади, ты меня знаешь и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это – правда», – рассказал Берлускони.
Эрдоган назвал Путина «дорогим другом»
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Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в среду в Сочи, заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, которого назвал своим дорогим другом.
«Мой дорогой друг, я очень рад провести с вами встречу лицом к лицу. Действительно, пандемия коронавируса разлучила многих друзей. Число умерших от COVID-19 в мире превышает 4,7 млн человек. Несмотря на все меры, которые мы принимаем, наша борьба продолжается в тяжелых условиях», – подчеркнул Эрдоган, передает ТАСС.
Он также заявил, что Турция благодарна России за вклад в борьбу с лесными пожарами, которые охватили республику минувшим летом. «Прежде всего я хочу выразить вам свою благодарность в связи с пожарами в нашей стране. Спасибо за ваш вклад в борьбу с лесными пожарами. К сожалению, в ходе нее героически погибли ваши и наши граждане. В ходе телефонных переговоров мы об этом говорили, но я бы хотел вновь выразить слова соболезнования. Друзья действительно познаются в беде», – отметил Эрдоган.
Кроме того, Эрдоган заявил, что первый блок АЭС «Аккую» могут открыть в 2022 году, передает РИА «Новости». «Я также хочу отметить, да, я посетил «Аккую». Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции», – сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что «идет активная работа» по строительству АЭС.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Строительство первого энергоблока АЭС с участием Росатома началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте нынешнего года.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану
Президент России Владимир Путин примет решение о своем участии в чрезвычайном саммите G20 по Афганистану после того, как будут уточнены все детали, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Решение будет принято президентом после уточнения всех деталей», – заявил Песков, передает ТАСС.
В среду премьер-министр Италии Марио Драги объявил, что чрезвычайный саммит «Группы двадцати», посвященный ситуации в Афганистане, состоится 12 октября. Как корреспондент ТАСС уточнил в пресс-службе правительственного дворца Киджи, встреча пройдет в формате видеоконференции.
Напомним, замглавы МИД России Сергей Вершинин представлял Россию на министерской встрече G20 по ситуации в Афганистане на полях Генассамблеи ООН. В конце октября в Риме состоится итоговый саммит G20.
Путин посоветовал Эрдогану ревакцинироваться «Спутником V»
Президент России Владимир Путин рассказал лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что не заболел коронавирусом после контакта с инфицированным, и рекомендовал турецкому коллеге при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским «Спутником V».
Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной. По его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на коронавирус, сам глава государства не заболел. «Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, то «Спутником», – посоветовал Путин Эрдогану.
«Я уже это сделал, третью дозу», – ответил президент Турции, передает ТАСС.
«Тогда в следующий раз», – с улыбкой парировал Путин.
Он также отметил, что у него по-прежнему высокие титры антител к коронавирусу. «У меня титры высокие, слава Богу, пронесло (не заболел)», – сказал Путин, уточнив, что у него титры находятся в диапазоне 15-16.
В свою очередь Эрдоган сообщил, что у него титры в районе тысячи, на что президент России ответил, что это разные методики подсчета, передает РИА «Новости».
Ранее Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи
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В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана, сообщает канцелярия турецкого лидера.
«Переговоры нашего президента и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи начались», – сообщили в администрации Эрдогана, передает ТАСС.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Эрдогана его сопровождает глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Также в состав делегации входит глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын, передает РИА «Новости».
Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на «важные решения» в ходе переговоров «один на один» с Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Сообщалось, что повестка на переговорах между Путиным и Эрдоганом будет самой обширной, от двусторонних отношений до Сирии и других региональных конфликтов.
Песков назвал чушью заявления о намеренном кашле Путина на встрече с Трампом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чушью заявления о том, что Владимир Путин якобы намеренно кашлял в 2019 году на встрече в Осаке с Дональдом Трампом, зная, что тот боится микробов.
«Это полная чушь», – сказал РИА «Новости» Песков.
Так он прокомментировал слова бывшего пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм, которая привела в своей книге слова экс-советника бывшего президента США по России Фионы Хилл, сказанные ей про встречу двух президентов в Осаке в 2019 году. Хилл предположила, что Путин, несколько раз кашлявший на переговорах, якобы «пытался спровоцировать известную боязнь микробов Трампа».
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершилась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Переговоры президентов в Сочи завершились», – приводит ТАСС сообщение администрации Эрдогана.
Беседа российского и турецкого лидеров проходила в закрытом для прессы режиме и продлилась 2 часа 45 минут. После переговоров Путин вышел проводить Эрдогана на крыльцо сочинской резиденции, где они поговорили о случаях заражения коронавирусом в окружении главы российского государства. По словам Путина, он не заразился коронавирусом благодаря высокому титру антител.
«У меня титры высокие, мне, слава Богу, повезло», – сказал он.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером.
Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Кремль: Путин и Эрдоган не будут обсуждать Крым
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи не будут обсуждать Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «эта тема обычно не обсуждается», и «в плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего», передает ТАСС.
«Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле», – заключил он.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, воссоединение которого с Россией Анкара не признает.
Президент Турции также отметил необходимость прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар.
Перед этим МИД Турции заявил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридической силы для Анкары, так как страна не признает присоединение полуострова к России.
Песков тогда заявил, что Кремль сожалеет в связи с непризнанием Анкарой итогов выборов в Госдуму в Крыму и надеется, что позиция Турции по полуострову изменится. В Совфеде заявили, что позиция Турции о выборах в Крыму должна рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России.
Между тем в турецких СМИ предположили, что заявление Эрдогана об «аннексированном» Крыме связано с желанием угодить Соединенным Штатам.
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Путин: Россия опережает другие страны в области космонавтики на 6-7 лет
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Россия преуспевает в области космонавтики, опережает другие страны на шесть-семь лет, нужно не упустить эти преимущества, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции.
По словам Путина, международная конкуренция на рынке космических запусков растет, чтобы преуспеть в этой борьбе, нужно сохранять свои преимущества.
«Россия занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков, в прошлом году успешно стартовали все 17 ракет-носителей, за минувшие месяцы – все 15, но программа еще не завершена, она продолжается, на марше. Вместе с тем международная конкуренция в этом сегменте растет... и чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники как в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту», – приводит РИА «Новости» слова Путина.
«За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов, Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на шесть-семь лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество», – подчеркнул президент.
Кроме того, президент не исключил возможное продление работы МКС после 2024 года, призвав посмотреть «за горизонт текущего десятилетия» и после окончания службы Международной космической станции.
«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая Арктическую зону», – добавил он.
Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции.
Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.
2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.
Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.
Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку»
Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи поблагодарил его за позицию по строительству «Турецкого потока».
«В полном объеме запущен и работает «Турецкий поток» – газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны. В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно», – сказал глава российского государства.
Президент также указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его, передает ТАСС.
Кроме того, Путин отметил успешное сотрудничество России с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии. «На международной арене мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты по согласованию позиций по Ливии», – сказал он.
По словам главы государства, ведомства России и Турции научились находить компромиссы, выгодные обеим странам. «Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих стран», – сказал Путин.
Он также отметил активную и продуктивную работу центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – считает российский лидер.
Завершая приветственное слово, Путин отметил, что вопросов для обсуждения «очень много», и подчеркнул, что рад видеть Эрдогана в России. «По телефону всего не обсудишь, добро пожаловать», – резюмировал президент.
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Путин сообщил о 30 заболевших коронавирусом в его окружении
Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек. Причиной, по словам российского лидера, стала поздняя ревакцинация.
«У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались», – сказал Путин, передает ТАСС.
Так, по словам главы государства, среди заболевших оказался адъютант, с которым он работал с утра до вечера. «Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», – сказал Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, провожая его на крыльце своей резиденции.
В свою очередь Эрдоган рассказал российскому лидеру, что уже ревакцинировался от коронавируса, передает РИА «Новости».
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Путин и Эрдоган в среду провели переговоры в Сочи. Это была первая очная встреча российского лидера с момента его ухода на карантин.
Кремль анонсировал выход Путина из режима самоизоляции
Президент Владимир Путин, который в среду личную проведет встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, де-факто выходит из режима самоизоляции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности. что касается выхода из режима (самоизоляции) - де-факто, да. Де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», – передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос, означает ли встреча с Эрдоганом, что Путин вышел из самоизоляции.
По его словам, Путин и Эрдоган во время переговоров в Сочи сначала поговорят один на один, затем последует рабочий завтрак.
Напомним, 14 сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, то есть две недели уже истекли. Президент рассказал, что титр антител к COVID-19 у него остаются высокими, он выразил надежду, что вакцина «Спутник V» покажет «реально в жизни» свою высокую эффективность.
Путин поздравил Берлускони с юбилеем
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил бывшего председателя Совета министров Италии, главу партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони с 85-летием, передает пресс-служба Кремля.
Путин отметил большой личный вклад Берлускони в развитие российско-итальянских отношений, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее глава государства также направил Сильвио Берлускони поздравительную телеграмму по случаю Дня рождения.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане.
В июле 2019 года Владимир Путин посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.
Позднее Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным.
Эрдоган: Мир на Ближнем Востоке зависит от отношений России и Турции
Мир на Ближнем Востоке зависит от взаимоотношений России и Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским президентов Владимиром Путиным в Сочи.
«Укрепление российско-турецких отношений принесет большую пользу. Наши совместные шаги в Сирии имеют большое значение. Мир в этом регионе зависит от российско-турецких отношений», – уверен Эрдоган, передает ТАСС.
В то же время президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Турции способствует примирению в Карабахе. «Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, и это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение», – сказал он, передает РИА «Новости».
Ранее в среду в Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайип Эрдогана. Путин на переговорах поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока» и указал, что Россия и Турция не только компенсировали потери товарооборота из-за пандемии коронавируса, но и нарастили его. Эрдоган в свою очередь заявил, что рад возможности лично встретиться с российским лидером.
Путин и Эрдоган обсудят двусторонние отношения и региональные проблемы – ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Для Путина это будет первая публичная очная встреча после того, как он ушел на карантин.
Путин назвал возможным продление срока службы МКС после 2024 года
Российские специалисты работают над своим орбитальным проектом, несмотря на возможное продление срока службы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли.
«В соответствии с действующими соглашениями полет МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия, учитывая новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения наших огромных территорий, включая арктическую зону», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент добавил, что российские специалисты прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции, также попросил доложить «как продвигается проект».
Ранее стало известно, что Роскосмос выделил деньги на проект новой орбитальной станции.
Напомним, Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать собственную орбитальную служебную станцию.
2 сентября гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что начать развертывание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) планируется через пять-шесть лет.
Руководитель НАСА Билл Нельсон отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Россией по МКС после 2030 года.
Кремль анонсировал совещание Путина по космической отрасли
Президент Владимир Путин в среду проведет совещание, на котором обсудит вопросы развития космической отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ближе к вечеру президент проведет совещание по вопросам развития космической отрасли. Объемное, содержательное, будут обсуждаться такие вопросы, как перспективы пилотируемой космонавтики, создание и перспективы использования ракетно-космического комплекса «Морской старт», работа по созданию космического ракетного комплекса «Ангара», в целом вопрос о том, как строится космодром «Восточный», как обеспечивается ритмичное и аргументированное финансирование для этой стройки», – передает ТАСС слова Пескова.
Также будут обсуждаться и другие аспекты, связанные с развитием космической отрасли, добавил представитель Кремля.
По словам Пескова, Путин в среду также планирует по телефону поздравить с днем рождения бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.
«Сегодня президент по телефону поздравляет Сильвио Берлускони с 85-летием, президент планировал это сделать, сегодня день рождения у Берлускони», – сказал Песков.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане.
Напомним, в июле 2019 года президент России Владимир Путин посетил Италию с официальным визитом. Около часа он в формате один на один беседовал с папой Римским Франциском, затем провел переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте, а также встретился с Сильвио Берлускони.
Позднее Берлускони рассказал о дружеской встрече с Путиным.