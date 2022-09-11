В Италии назвали введение потолка цен только на российский газ бессмысленным

Вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно, Европа сейчас получает гораздо меньше топлива, чем до спецоперации на Украине, заявил итальянский министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани в интервью La Repubblica.

По словам чиновника, переговоры между странами Евросоюза идут полным ходом, однако полного единодушия по вопросу «потолка цен» добиться невозможно, так как государства в разной степени зависят от поставок газа, в основном из России. Три страны одобряют подобную меру, пять выступили против или заняли нейтральную позицию, передает РИА «Новости».

«Комиссии был выдан соответствующий мандат. Вариант, за который однозначно высказались 15 стран. Большего достичь невозможно. Комиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае до сентября. <...> Каждый министр высказал свое мнение, и если некоторые заявления были однозначно «за», то другие выражали сомнения, а третьи, особенно те, кто представлял страны, наиболее зависимые от российского газа, были однозначно «против», – заявил Чинголани.

Министр обратил внимание на то, что возможное соглашение по ограничению цен на топливо должно коснуться всех поставщиков газа.

«Вводить ограничения только на российский газ бессмысленно. Сейчас в Европу поступает очень мало, по сравнению с тем, что было до конфликта. И в любом случае сигнал должен быть дан всем производителям», – пояснил Чинголани.

По мнению министра, «потолок цен» на газ может зависеть от цен на другие виды топлива. Среди возможных вариантов – привязка цены к сжиженному природному газу или нефти марки Brent.

«Среди 27 стран есть те, кто платит за российский газ гораздо меньше, чем остальные. Наконец, в Европе есть те, кто многое выигрывает от этой ситуации. Я просто смотрю на то, как изменились торговые балансы 27 членов ЕС за последние месяцы», – заявил он.

9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.

Многие страны Европы не побоялись выступить против идеи ЕК. В частности, министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявил об отказе поддержать эту инициативу, потому что у страны сохраняется зависимость от поставок газа из России. Такой же позиции придерживается Венгрия, Франция, Италия и Чехия. Последняя считает, что дискуссию о потолке вообще надо исключить из повестки. Поддержку ЕК оказывает, конечно, Польша и, вероятно, ряд других европейских стран, которые уже отказались от закупки российского газа.

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