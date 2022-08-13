Джина Лоллобриджида выдвинула свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент

Итальянская актриса 95-летняя Джина Лоллобриджида баллотируется в верхнюю палату (Сенат) парламента страны на выборах в сентябре, сообщила газета «Репубблика».

По данным издания, 95-летняя Лоллобриджида выдвигается от политического образования «Суверенная и народная Италия». Как пишет издание, Лоллобриджида проходит вне списка, ее выдвижению способствовал адвокат актрисы, бывший прокурор Антонио Ингройя, связанный с указанным политическим объединением. В нем надеются преодолеть трехпроцентный барьер, необходимый для прохождения в законодательный орган, передает ТАСС.

Как отмечает газета, после одобренной нынешним созывом парламента реформы численность законодателей уменьшилась примерно на треть (в нижней палате – с 600 до 400 депутатов, в верхней – с 315 до 200 сенаторов). Выборы пройдут 25 сентября.

Джина Лоллобриджида, около 30 лет назад покинувшая кино, уже однажды выдвигалась в 1999 году на выборах в Европарламент, однако не прошла в законодательный орган, набрав всего 10 тыс. голосов.

В последние годы имя актрисы в светской хронике больше связано со скандальными историями о притязаниях на ее имущество. В частности, она судится по этому поводу со своим внуком Димитрием.

Родственники настаивают, что Лоллобриджида не в состоянии самостоятельно управлять имуществом и постоянно подвергается вымогательствам со стороны приближенных лиц.