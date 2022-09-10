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Соловьев показал «смертельные» шутки в Италии
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Телеведущий Владимир Соловьев показал, как итальянские предприниматели горько шутят по поводу заоблачных счетов за электричество и отопление.
«Креатив от итальянских предпринимателей. В витринах магазинов в Риме стали появляться «повешенные» надувные куклы с табличкой на груди «Счет на коммуналку пришел», – рассказал Соловьев в своем Telegram-канале.
Ранее лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини потребовал, чтобы Евросоюз возместил расходы граждан, которые появились из-за антироссийских санкций.
В свою очередь итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti предупредила, что запасов газа в стране может не хватить на всех. В ассоциации заявили, что через 45 дней «наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
Генсек НАТО: Боевые действия на Украине входят в критическую фазу
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Грядущая зима усложнит конфликт на Украине, а боевые действия уже входят в критическую фазу, написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в статье для газеты The Financial Times.
«Боевые действия на Украине входят в критическую фазу. Скоро зима, и будет тяжело – тяжело украинскому народу и вооруженным силам, ... тяжело тем из нас, кто их поддерживает», – написал генсек Североатлантического альянса, сообщает Газета.ru.
Он отметил, что «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания, так как жители и бизнес ощутят на себе рост цен на энергоносители и стоимости жизни.
В июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили, что альянс «находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЕС испугались ответа России на ограничения цен на газ
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Ряд стран Европейского союза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратит поставки, пишет Financial Times.
По данным газеты, не менее 10 стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву». Среди таких стран называются Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.
Ранее турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в статье для Sabah написал, что Евросоюз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России действует 11 тыс. санкций, но попытки ослабить русских не увенчались успехом, антироссийские санкции оказались неэффективны, последствия же от них угрожают экономике Европы.
В среду президент России Владимир Путин перечислил несколько сценариев для Запада в связи с повышением цен на энергию: либо субсидировать высокие цены, но это не изменит поведение потребителей, либо сокращать потребление, что опасно с социальной точки зрения. Он также отметил, что лучше придерживаться контрактных обязательств, соответствующих правил и цивилизованных отношений. Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе. Говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики, Путин напомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост».
Ранее президент Сербии Александр Вучич после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти, если будет введен потолок цен на энергоресурсы.
Во вторник Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе. Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.
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Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию
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«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.
«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Надо понимать, что в Прибалтике довольно большие проблемы с топливом. На фоне того, как активно остальная Европа закачивает в подземные хранилища газ, именно в Латвии хранилище заполнено меньше чем наполовину. И это при том, что оно единственное на весь регион», – заметил собеседник.
«Эстонцы потребляют не очень много ресурсов, поэтому они не переживают. А вот Латвия и Литва заинтересованы в максимальной заполненности хранилища до начала холодов. А учитывая, что зачастую наш газ через Эстонию направляют в Финляндию, пострадать от дефицита энергоресурсов может и Хельсинки», – рассказал эксперт.
«То есть, с одной стороны, мы видим острую политическую напряженность в отношениях между Россией и Латвией, а с другой – Рига осознает весь спектр потенциальных проблем и вынуждена возвращаться к закупке нашего сырья», – заключил Юшков.
Ранее латвийский оператор Conexus Baltic Grid сообщил, что российский газ снова начал поступать в страну по магистральному газопроводу Валдай – Псков – Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 млн кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа, передает РИА «Новости».
Согласно информации на сайте Entsog, поставки газа через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз – в конце июля.
Глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у Газпрома, а у другого поставщика, и не за рубли, а за евро. Между тем Газпром объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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В Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии
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Польша собирается потребовать у Чехии 368 гектаров территории, сообщила газета Rzeczpospolita.
«С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – цитирует газета письмо депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши.
Издание поясняет, что речь идет о компенсации за неблагоприятный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 50-х годах, передает РИА «Новости».
Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара. «Разница в ущерб нашей страны составляет 368,44 гектара, то есть 3,6844 квадратных километра», – пишет он.
По словам депутата, в свое время власти Чешской Республики обязались подготовить перечень территорий, которые будут переданы Польской Республике. Перечень был составлен в 2014 году, однако потом Чехия от него отказалась.
Издание пишет, что Варшава не забыла про этот вопрос, который «неоднократно поднимался в ходе межправительственных консультаций», в том числе в июне этого года, переговоров министров иностранных дел, встреч на других уровнях.
Между тем замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что «польская сторона будет последовательно добиваться того, чтобы этот вопрос стал предметом дальнейших переговоров с чешской стороной, чтобы добиться согласования земельного перечня, а затем договориться о международном соглашении, которое послужило бы правовой основой для передачи земли Польской Республике».
Он заявил, что эта обязанность «не оспаривается властями этого государства, поэтому непонятным является отсутствие конкретных действий чешской стороны».
Ранее сообщалось, что Польша оценила ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
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Путин пригрозил оставить ЕС без газа, нефти и угля: Мерзни, волчий хвост
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Президент Владимир Путин вспомнил сказку «О лисе и волке» и процитировал строчку «мерзни, мерзни, волчий хвост», говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.
«Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – цитирует его ТАСС.
Путин заверил, что Россия будет полностью выполнять свои контракты, но не станет поставлять ни газ, ни нефть, ни уголь в ущерб себе.
«Есть контрактные обязательства, контракты на поставку. А если будут приниматься какие-то политические решения, противоречащие контрактам, – мы их просто выполнять не будем. Мы вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим, ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь», – сказал он.
По словам российского лидера, сейчас наблюдаются две модели поведения со стороны европейских покупателей энергоресурсов: субсидирование высоких цен либо сокращение потребления. Первая модель неэффективна, поскольку не меняет поведения потребителей, а вторая верна с точки зрения экономики, но опасна с социальной.
Ранее стало известно, что 7 сентября в ЕС будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая подразумевает административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
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«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
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Компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины, следует из пресс-релиза украинской компании.
«Нафтогаз» требует от Газпрома денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», – приводит сообщение ТАСС.
Напомним, глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в 2021 году заявлял, что «Нафтогаз» собрался обратиться в Евросоюз и в международный арбитраж, если Газпром не обеспечит транзит голубого топлива из Центральной Азии.
Ранее экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков призвал Киев начать воровать газ, который Россия поставляет в Европу через территорию Украины, чтобы самостоятельно продавать голубое топливо в ЕС. Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что временные перебои с поставками газа по «Северному потоку» можно компенсировать с помощью транзита через Украину и Польшу.
Позже глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы своих граждан, но и свои национальные богатства.
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Британские СМИ: Ультиматум Путина подействовал на ЕС
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Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет Том Рис в статье для британской газеты The Telegraph.
«Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По мнению Риса, на прошедшем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Обозреватель добавляет, что в настоящее время Европа переживает острый кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители и их дефицитом.
«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме», – резюмировалось в статье.
Напомним, министры финансов стран G7 подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Financial Times предупреждала, что введение потолка цен на российскую нефть может усугубить энергетический кризис и нанести удар по западным странам, вызвать панику на рынках.
Президент Владимир Путин заявлял, что Запад находится не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Российский лидер призвал европейские страны одуматься.
Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
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«Глава государства стремится транслировать в массы уверенность России в собственной правоте. И в первую очередь в его заявлениях мы видим ряд сигналов нашим партнерам», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя выступление российского президента на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
«Россия дает понять, что с ней можно по-прежнему сотрудничать и не опасаться инвестиций. Путин продемонстрировал – ситуация находится под контролем», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Собеседник также отметил, что часть месседжей была направлена на внутреннюю аудиторию. «Не будем отрицать, что сегодня существует некоторый алармизм, который активно подогревается Западом. Это связано с опасениями, что якобы буквально в течение нескольких месяцев Россия начнет по-настоящему чувствовать давление всего массива введенных санкций. Люди переживают, как бы это не сказалось на качестве жизни и работе экономической и социальной инфраструктуры. Слова президента были призваны противостоять такого рода настроениям», – пояснил он.
«И еще часть его пассажей была своего рода заочной полемикой с западными лидерами. Думаю, есть все основания полагать, что его речь будет изучена, а точка зрения – услышана», – предположил эксперт. «Ну и кроме того, становится ясно, что Украина, хотя и является очень обсуждаемой проблемой, но это не единственный вопрос, который должен всех волновать. Именно поэтому президент фактически обошел стороной эту тему», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем стоит обратить внимание на риторику в отношении Великобритании. У Москвы и Лондона на протяжении последних нескольких лет довольно напряженные отношения – это угроза создания AUKUS, который формально направлен против Китая, но наверняка затронет и Россию, давняя история со Скрипалями, сокрытие в Лондоне беглых российских олигархов... Поводов для разногласий у нас достаточно. Поддержка Британией Украины стала спусковым крючком для резких заявлений президента в адрес лидеров этого государства», – заключил Кортунов.
Ранее Владимир Путин, выступая в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил: Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, но укрепила свой суверенитет. Он также отметил, что Россия не начинала военные действия на Украине, а пытается их закончить, они идут там с 2014 года.
«Хочу еще раз подчеркнуть, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Начались военные действия в 2014 году после государственного переворота на Украине тех, кто не хотел нормального мирного развития и стремился к подавлению своего собственного народа», – сказал он.
Президент добавил, что сегодняшняя киевская власть имеет неонацистский след. Он рассказал, что «(европейские партнеры) отвечают: «Ну ладно, такие (как на Украине) неонацисты и у вас есть, и у нас есть». Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев. Вот в чем разница. А на Украине делают именно это».
Кроме того, президент сообщил о преодолении самой сложной ситуации в экономике России и добавил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. С другой стороны, по словам Путина, Запад «кинул» Россию в вопросах реализации «зерновой сделки».
«Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь», – сказал он.
Путин подчеркнул, что «то, что мы видим, – это очередной наглый обман. И дело не в нас, это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые остро нуждаются в продовольствии, это просто надувательство, хамское и наглое отношение к тем партнерам, ради которых якобы это все и делалось». Он добавил, что Россия будет настаивать, чтобы вывоз зерна с Украины и продовольствия России был направлен на улучшение ситуации на мировых рынках и снижение цен.
«Я надеюсь, что все-таки ситуация, в конце концов, как-то поменяется, мы, во всяком случае со своей стороны, будем настаивать на том, чтобы все это мероприятие с вывозом зерна [с Украины] и нашего продовольствия было направлено, прежде всего, на позитивное влияние на мировые продовольственные рынки, чтобы цена пошла вниз», – подчеркнул глава государства. По мнению Путина, Запад «надул и кинул» беднейшие страны с вывозом зерна с Украины.
Также президент России оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
Также Путин считает «странной дипломатической установкой» высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости «победить Россию на поле боя». Путин добавил, что «если бы он (Боррель) был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно».
По мнению Путина, Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части». Кроме того, глава России полагает, что Боррель сам поддерживал бы фашизм, если бы жил в годы Гражданской войны в Испании.
«Если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную сакраментальную фразу – «над всей Испанией безоблачное небо»... Как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко. Он бы взял в руки оружие, и на чьей был бы стороне: на стороне демократически избранного левого правительства того времени или на стороне путчиста? На мой взгляд, он был на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины... и тогда он был бы на стороне фашистов наверняка, вот, кто на стороне фашистов», – сказал Путин.
Также Путин раскритиковал процедуру избрания премьера Британии. По мнению президента, в Британии действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Правящие элиты там имеют свои установки, мы знаем позицию тори по этим вопросам, в том числе по отношению к России. Это их дело – как выстраивать отношения с Российской Федерацией. Наше дело – защищать свои собственные интересы. И мы будем делать это последовательно, пусть никто в этом не сомневается», – подчеркнул Путин.
«Народ Великобритании не участвует в данном случае в смене правительства», – указал президент. По его словам, в Великобритании действует «далекая от демократических принципов процедура избрания главы правительства». «Она происходит в рамках победившей на предыдущих парламентских выборах партии», – пояснил Путин.
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Названы причины приостановки банкротства оператора «Северного потока – 2»
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«И Европа, и Газпром негласно понимают, что не надо доводить процедуру банкротства оператора до конца. Это никак не скажется на России, но Европа понесет огромные убытки», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток – 2», приостановлена до января 2023 года.
«У европейцев есть сразу два основания не форсировать и даже откладывать процедуру банкротства оператора «Северного потока – 2». Во-первых, это было бы серьезным повышением ставок в конфликте с Россией. Тогда можно было бы говорить уже не только о сжигании мостов, но и о приближении окончательных похорон «Северного потока – 2», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«В ЕС, вероятно, все еще рассчитывают каким-то образом воспользоваться трубопроводом в случае сильнейших холодов и нехватки энергоресурсов. Но для этого должны нормализоваться политические отношения, по крайней мере, их предстоит поднять со дна. Европа понимает, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы наносить бессмысленные уколы оппоненту», – предположил собеседник.
«Вторая причина – экономическая. Пять европейских компаний давали почти по одному млрд долларов кредитов Nord Stream 2 AG. И он должен был начать отдавать их по мере старта прокачки топлива по трубе. Газпром платил бы своей же «дочке» за транзит по морской части, а та уже отдавала бы долги», – объяснил эксперт.
«Если сейчас заморозить эту историю, то порядка пяти млрд долларов будут потеряны. Причем в случае запуска банкротства «Северного потока – 2» эти деньги уже не вернутся. Корпорациям банкротство оператора невыгодно. Россия же исходит из принципа – «раз необязательно банкротиться, то и не будем», – заключил Юшков.
Ранее стало известно о том, что процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG приостановлена еще на четыре месяца, до января 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.
Как следует из заявления, суд в швейцарском Цуге по просьбе компании продлил Nord Stream 2 AG временный мораторий на выплату кредитов еще на четыре месяца – на период с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. В качестве временного административного управляющего по-прежнему остается компания Transliq AG.
Напомним, 1 марта стало известно, что швейцарскому оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG пришлось расторгнуть контракты с персоналом. В компании задумались о возможности объявления банкротства из-за введенных санкций. Однако позже финансовый инвестор Nord Stream 2 опроверг сообщения о планах банкротства компании.
23 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден отдал распоряжение администрации США ввести санкции в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей руководства компании.
Строительство «Северного потока – 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года.
В то же время президент России Владимир Путин накануне оценил требования жителей Германии включить «Северный поток – 2». «В Германии, мы видим, сейчас демонстрации ходят с требованием включить «Северный поток – 2». Мы разделяем эти требования потребителей в Германии», – сказал он. Путин отметил, что Россия готова «сделать это завтра». «Но не мы же санкции ввели», – сказал Путин. Он напомнил, что санкции ввели под давлением США, и сказал, что они обусловлены тем, что «американцы сами хотят продавать – втридорога».
По словам президента России, Польша и Украина самостоятельно закрыли газопровод. «Северный поток» сейчас практически закрыт. Все говорят: Россия использует энергетическое оружие. Чушь очередная и бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнерам, сколько заявку ставят, столько мы исполняем. Мы же не в воздух куда-то поставляем, а по заявкам», – сказал Путин.
«Что произошло: две нитки газопровода (проходят) по Украине – Украина взяла и по своей инициативе отключила одну нитку под надуманным предлогом отсутствия контроля за ней. Сами закрыли. Вторая трубопроводная система «Ямал – Европа» (проходит) через Польшу – Польша взяла и поставила под санкции этот газопровод. Мы, что ли, это сделали? Поляки закрыли», – подчеркнул президент.
При этом Путин исключил поставки за рубеж, если они противоречат интересам России, и «если ЕС не нужны преимущества по дешевому газу из России, тогда для этого есть другие страны». «Но если нам кто-то попытается что-то навязать – хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются... И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать: «мерзни, мерзни, волчий хвост», – добавил он.
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Посещение шенгенской зоны россиянам разрешили ограничивать только одной страной
Новый визовый режим, которые вступает в силу с 12 сентября, предусматривает возможность выдачи визы гражданину России для посещения конкретной страны, следует из опубликованных инструкций Еврокомиссии.
«В случае, если такая виза все-таки будет выдана, ее действие может быть ограничено территорией конкретного государства и не распространятся на все шенгенское пространство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что ЕС разрешит въезд из России по туристическим визам только по семейным обстоятельствам и журналистам. Она заявила, что страны Евросоюза должны иметь возможность пересматривать решения по уже выданным шенгенским визам для россиян.
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Суд по делу о масштабных хищениях керосина у НАТО начался в Бельгии
В Бельгии проходит судебный процесс по делу международной преступной группировки, которая в 2018-2019 годах сумела организовать масштабные хищения керосина, предназначавшегося для расположенного в Монсе штаба Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщают бельгийские СМИ.
По данным следствия, хищения осуществлялись опасным способом – злоумышленники сделали врезку в подземный трубопровод, питавший объект НАТО. Они прорыли тоннель длинной 270 метров от трубопровода до специально снятого склада, куда украденное топливо поступало по трубе. Затем топливо грузили в автоцистерны и доставляли клиентам в разных европейских странах, передает РИА «Новости».
Следователи утверждают, что злоумышленники могли похитить два млн литров топлива. Бельгия оценивает ущерб в 2 млн 457 тысяч евро, сообщает бельгийский телеканал RTBF.
Раскрыть преступление удалось летом 2019 года после поступившей жалобы от бельгийской трубопроводной компании на снижение давления в трубопроводе. В прокуратуре указывают, что деятельность подозреваемых представляла опасность для местного населения.
Всего по делу проходят семь человек. Организаторами преступной схемы обвинение считает россиянина и итальянца, которых судят заочно. Им грозит, соответственно, восемь и пять лет тюрьмы, а также штрафы в 40 и 25 тыс. евро.
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Вучич: Следующая зима в Европе будет полярной
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Предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая –полярной, заявил в Белграде президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
«Что касается заявления президента [РФ Владимира] Путина, которое я немного смотрел сегодня в прямом эфире. Я бы это определил так: эта зима для всех нас будет очень холодной, а следующая зима будет полярной для всей Европы. Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», – передает слова сербского лидера ТАСС.
Также Вучич добавил, что не понимает, каким образом Евросоюз планирует ограничить цену на российский газ. «Я знаю, что сейчас модно ругать ЕС. Я видел эти пять мер ЕС, пятую не совсем понял: как это они введут потолок цены на газ?» – сказал Вучич.
Ранее в ходе этой конференции президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее.
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Грузинский суд оправдал поиздевавшегося над россиянином и литовцем таксиста
Суд присяжных в Грузии оправдал водителя такси, который требовал с граждан России и Литвы деньги сверх тарифа, а затем вывез пассажиров за пределы города и угрожал отпустить только в случае выплаты ему 500 лари (примерно 180 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Водитель такси компании «Яндекс» в апреле посадил двух пассажиров из России и Литвы в аэропорту Тбилиси и проследовал в отель. Они должны были заплатить ему 23 лари (8 долларов), но он потребовал 195 (70 долларов). После того как пассажиры отказались выполнить его требование, таксист вывез их за пределы города и заявил, что не откроет двери, пока не получит 500 лари.
Пассажирам удалось все же выскочить по дороге из автомобиля и сбежать. Они обратились в полицию. Водитель скрылся, но затем был задержан стражами порядка. Обвинение настаивало на заключении в тюрьму, однако суд присяжных отпустил водителя, защита которого утверждала, что причина инцидента между таксистом и пассажирами в том, что тот включил украинские песни в машине.
Прокуратура назвала это «ложью и введением общественности в заблуждение».
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Захарова обвинила Запад в нежелании выполнять свою часть зерновой сделки
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Евросоюз не хочет выполнять свою часть пакетной сделки по зерну, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что угроза голода в Африке не соответствует действительности. «По его словам, имеются лишь некоторые проблемы, вызванные действиями России на Украине, а отнюдь не еэсовскими санкциями», – передает ее слова ТАСС.
По словам дипломата, эти заявления политика противоречат его недавним утверждениям об усугубляющейся ситуации с обеспечением продовольствием Африки.
«А причина в том, что Евросоюзу не хочется делать свою домашнюю работу по выполнению пакетной зерновой сделки. Они первую часть только рассматривали в качестве обязательной, а вторую, видимо, считают факультативной», – отметила Захарова.
Ранее Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины.
Напомним, 22 июля в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН. В сентябре Украина потребовала от Турции закрыть Босфор для российских сухогрузов.
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Медведев призвал навсегда занести Борреля «в списки нерукопожатных»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель должен быть внесен в списки нерукопожатных за слова о «фашистской России», заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Я бы не стал возвращаться к этому омерзительному заявлению недалекого комиссара ЕС, но вынужден специально подчеркнуть, что такие вещи забывать нельзя никому и никогда. Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных существ без права помилования», – написал он в своем Telegram-канале.
В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него «конкретных действий против России», перешел с английского на родной испанский язык. Переводчик-синхронист передал слова Борреля по-английски следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова главы внешнеполитической службы ЕС о России как о «фашистском государстве» являются недопустимыми и омерзительными.
Российская сторона запросила в офисе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской» России, однако пока не получила ее, сообщил во вторник российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Если заявление Борреля, которое процитировали мировые СМИ, подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», цитировал ТАСС Лаврова.
Президент России Владимир Путин заявил, что Боррель «мелет языком, он большой специалист по этой части».
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