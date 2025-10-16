Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнёра. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном – Чили, Панама, Парагвай. Между ними – широкая группа «балансирующих» держав – Бразилия, Мексика, и другие.0 комментариев
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из аэропорта Домодедово
Транспортная прокуратура не допустила перевода крупной суммы от аэропорта Домодедово в пользу прежнего собственника по договору займа, заключенному в 2024 году, сообщили в Генпрокуратуре.
Транспортная прокуратура выявила попытку вывода денежных средств из группы компаний аэропорта Домодедово бывшему владельцу. Сумма займа, который должен был получить экс-бенефициар, составляла примерно 18,5 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Был установлен факт заключения договора займа с семью производственными предприятиями аэропорта, назначенными поручителями по этому соглашению.
Напомним, суд взыскал в доход государства 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего с 2024 года активами аэропорта Домодедово. После этого Росимущество стало единственным владельцем ООО «ДМЕ холдинг».
Также суд предоставил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово и его документации, включая финансовую и техническую информацию.