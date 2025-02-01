В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Суд разрешил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово
Арбитражный суд Московской области предоставил Росавиации доступ к управлению аэропортом Домодедово и его документации, включая финансовую и техническую информацию, следует из определения суда.
Арбитражный суд Московской области разрешил Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) доступ к деятельности юридического лица аэропорта «Домодедово», передает РИА «Новости».
«Обязать обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации, программным решениям и аппаратным комплексам, управленческому процессу для исключения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности граждан, бесперебойного функционирования воздушного транспорта и законных интересов Российской Федерации», – сказано в определении.
Согласно решению суда, Росавиация теперь может отменять управленческие решения, которые могут нарушить бесперебойную и безопасную заправку самолетов. Агентство также получило право принимать любые меры для обеспечения безопасности воздушных судов.
В дополнение к этому суд запретил нынешнему руководству аэропорта принимать решения, направленные на отчуждение активов компаний группы «Домодедово», открытие новых счетов или остановку деятельности. Такие меры необходимы для предотвращения дестабилизации услуг воздушного транспорта и защиты прав работников.
Ранее суд наложил арест на все имущество группы, а также на акции и доли в юрлицах, принадлежащие бенефициарам группы Дмитрию Каменщику и Валерию Когану.
Генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово.