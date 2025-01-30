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Суд наложил арест на имущество группы «Домодедово»
Суд арестовал имущество группы «Домодедово» по иску Генпрокуратуры о недействительных сделках
Арбитражный суд Московской области арестовал имущество и акции группы «Домодедово» в рамках дела по иску Генпрокуратуры РФ, касающегося недействительности сделок с активами.
Иск подан Генпрокуратурой РФ против Дмитрия Каменщика, Валерия Когана и 30 компаний группы, среди которых как российские, так и иностранные компании, передает РИА «Новости».
Генпрокуратура РФ просит признать недействительными девять сделок с активами группы, совершенных с 2016 года, и взыскать в доход государства доли в ООО «ДМЕ Холдинг», владеющем активами аэропорта с 2024 года. Суд запретил Каменщику и Когану распоряжаться имуществом, в том числе отдавать приказы о его отчуждении или выведении за пределы юрисдикции России.
Суд также обязал обеспечить сохранность имущества ООО «ДМЕ Холдинг» и запретил приостановку деятельности компаний, дестабилизацию услуг воздушного транспорта и сделки с земельными участками, соседствующими с аэропортом. Ограничения касаются и вывода денежных средств, за исключением операций, обеспечивающих непрерывность хозяйственной деятельности.
Федеральной налоговой службе России запрещено регистрировать сделки с акциями и долями компаний группы и изменять ЕГРЮЛ, кроме случаев, инициированных Росимуществом. Предварительные слушания по делу назначены на 28 февраля.
Ранее сообщалось, что генпрокуратура потребовала взыскать в доход России 100% долей ООО «ДМЕ холдинг», которое владеет группой операционных компаний аэропорта Домодедово.