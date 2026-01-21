В Харькове прогремели взрывы

Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

Tекст: Вера Басилая

По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

