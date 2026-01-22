Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.3 комментария
День войск авиации ПВО отмечают в России
В России в четверг, 22 января, отмечают День войск авиации противовоздушной обороны.
Праздник был официально установлен приказом главнокомандующего войсками ПВО 25 октября 1996 года, пишет «Парламентская газета».
22 января 1942 года приказом Народного Комитета обороны СССР корпуса, дивизии, полки истребительной авиации, а также 56 батальонов аэродромного обслуживания были полностью подчинены командующему войсками ПВО. Это стало основой формирования авиации ПВО как отдельного рода войск противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».
Авиация ПВО в разные годы переходила из состава Войск ПВО в Военно-воздушные силы и обратно. В 1998 году произошло объединение ВВС и Войск ПВО, после чего авиация ПВО как отдельный род войск прекратила существование.