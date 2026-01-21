Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете

Tекст: Антон Антонов

Украинские СМИ отметили, что несоответствие «может указывать на предварительную обработку фото для создания иллюзии затемнения».

«Маленькая подсказка для пиарщиков ОП. Если уж хотите сделать фото типа без света, то желательно все же его выключить во всем кабинете и проверить нет ли на экране вида с камеры на фотографа», – заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «Микита (заместитель главы ОП) сидит в соседнем кабинете со светом». «Кто это придумывает – гений», – заявил нардеп.

Тем временем советник главы офиса Виктория Страхова рассказала, что отопление в здании отключено и использование обогревателей запрещено. По ее словам, температура в ее кабинете составляет примерно 13 градусов, а в коридорах еще холоднее. Она подчеркнула, что в офисе распространяется просьба не использовать электрообогреватели, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с водоснабжением и энергетикой в Киеве достигла критической точки. Около 60% города остаются без электроснабжения, а в 4 тыс. домов не функционирует отопление, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.