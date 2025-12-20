Путин поздравил сотрудников спецслужб с Днем работника органов госбезопасности

Tекст: Антон Антонов

«Сердечно поздравляю вас с Днем работника органов безопасности», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

В своем обращении он подчеркнул роль «профессионалов, мужественных и сильных людей», которые «оберегают суверенитет и конституционный строй страны, защищают ее национальные интересы, отстаивают права и свободы граждан». Путин также отметил, что они работают не только в России, но и за рубежом.

Глава государства подчеркнул преемственность поколений, а также особую роль ветеранов, чья верность Отечеству должна служить нравственным ориентиром. Путин напомнил о вкладe спецслужб в победу в Великой Отечественной войне, а также их заслуги в «поединках холодной войны».

«Мы будем помнить и тех наших боевых товарищей, которые на переломном рубеже ХХ и ХХI веков отдали свои жизни, сделали все, чтобы отстоять суверенитет и территориальную целостность, само будущее России, отразить агрессию международного терроризма», – сказал он.

Президент указал, что сейчас сотрудники ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ «достойно продолжают дело своих предшественников».

Особо он поблагодарил сотрудников, которые работают «в условиях специальной военной операции».

Путин выразил уверенность, что каждый сотрудник будет оперативно выполнять поставленные задачи, прилагая все силы, используя все знания и опыт на благо страны. В завершение президент поздравил сотрудников с профессиональным праздником и наступающим 2026 годом, пожелав «крепкого здоровья и новых успехов им и их близким».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День работника органов госбезопасности.