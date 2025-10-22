Эксперты МВД объяснили, как отличить бота в интернете

В МВД назвали признаки отличия ботов от людей при онлайн-общении

Tекст: Мария Иванова

В МВД России рассказали, как отличить бота в интернете, передает Telegram-канал УБК.

В ведомстве отметили, что бот в переписке быстро отвечает, не сомневается, не уточняет детали и чаще всего использует лозунги. Он пишет в одном стиле, общается одинаково, а также не проявляет эмоций или делает это предельно выверено.

Отмечается, что благодаря развитию генеративных ИИ-систем и современному оборудованию управлять «фабриками комментариев» может любой пользователь с продвинутым компьютером. Такие аккаунты способны непрерывно вести диалог с тысячами пользователей, не сбиваясь и не уставая, всегда сохраняя заданную «идеологическую линию».

В МВД подчеркнули, что чаще всего ботов используют мошенники для накрутки отзывов и повышения доверия к фейковым сайтам, маркетологи – для создания искусственного ажиотажа вокруг товаров, а политтехнологи – для управления общественным мнением. Один из признаков бота – отсутствие личного опыта: на вопросы о жизни такой профиль отвечает шаблонно или не реагирует вовсе.

Главным критерием отличия бота от человека эксперты называют несовершенство: живой пользователь может ошибиться, устать, изменить точку зрения или проявить эмоции. Это и отличает реальных людей от идеальных, но «пустых» ИИ-комментаторов, заключили в МВД.

