В Роскачестве объяснили способы разоблачения голосовых и видео-клонов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил, что мошенники все чаще используют искусственный интеллект для создания реалистичных голосовых копий родных людей, передает ТАСС. Эксперты отмечают, что для подделки достаточно короткой записи голоса, которую злоумышленники могут получить из аудиосообщений в мессенджерах или видео в интернете.

Руководитель Центра Сергей Кузьменко заявил: «Технологии достигли такого уровня, когда по голосу или видео в реальном времени уже сложно отличить имитацию от реального человека. В особой зоне риска пожилые люди и подростки. Проведите беседу с близкими, придумайте кодовое слово для своих, чтобы точно знать, когда звонят чужие. Один личный вопрос, встроенный в диалог, – и мошенник, использующий ИИ, будет разоблачен».

Если возникают сомнения, специалисты советуют сразу прекратить разговор и самостоятельно перезвонить человеку на его номер. Даже если звонок поступает с правильного номера, подделку можно выявить по неестественным шумам, однообразному фону или отсутствию эмоциональных оттенков в голосе. Часто мошенники торопят собеседника, пытаются запугать и требуют следовать четким инструкциям, особенно если речь идет о переводе денег или сообщении кодов.

По информации Роскачества, большинство россиян не способны отличить сгенерированные нейросетями изображения от настоящих. Однако эксперты рекомендуют обращать внимание на странную мимику, несоответствие эмоций словам, размытость и пикселизацию вокруг губ и глаз, а также на плохую синхронизацию звука и движения губ. Еще одним тревожным сигналом становится отказ собеседника от личной встречи или запрет на перезвон.

