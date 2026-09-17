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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    17 сентября 2026, 09:45 • Новости дня

    Ученые зафиксировали рекордное падение солнечной активности

    На Солнце впервые с 2021 года на четверо суток прекратились вспышки

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые с декабря 2021 года на Солнце зафиксировали аномально длительный перерыв в активности, продолжающийся четверо суток подряд.

    Ученые зафиксировали антирекорд солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    Впервые за почти пять лет на звезде в течение четырех суток не произошло ни одной вспышки обычного класса C и выше.

    В последний раз подобная пауза наблюдалась с 7 по 11 декабря 2021 года, когда перерыв составил пять суток. Если 17 сентября активность не возобновится, этот антирекорд будет побит.

    Эксперты отмечают, что текущий 25-й солнечный цикл уже является аномальным. Его фаза роста почти в два раза превысила прогнозы. По словам специалистов, Солнце катится вниз заметно быстрее прогноза, и текущий цикл вполне может оказаться девятилетним. Быстрая фаза спада цикла обычно предшествует особенно сильным последующим циклам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нынешняя осень началась в условиях относительного спокойствия на светиле.

    В середине сентября ученые допустили возникновение мощных взрывов на фоне низкой активности звезды.

    В конце августа специалисты зафиксировали резкое снижение количества солнечных вспышек.

    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    @ Иван Тимошенко/roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

    Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланированы на 19 сентября в 16.46 мск, передает ТАСС.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС корабль доставит около 2,4 тонны грузов. На борту находятся 842 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы станции. Также экипаж получит 1 275 кг питания, включая свежие продукты, 357 кг санитарного оборудования, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости.

    Накануне старта глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к Международной космической станции.

    В августе этот космический аппарат успешно прошел испытания на герметичность в специальной вакуумной камере.

    Для экипажа корабль доставит сибирские кедровые орешки и различные сладости.

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    16 сентября 2026, 17:08 • Новости дня
    Ракета вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с грузом для МКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35» после запуска с космодрома Байконур успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б».

    Ракета вывела на орбиту аппарат массой около 7,4 тонны, который сейчас направляется к Международной космической станции, передает ТАСС. Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента МКС запланированы на 19 сентября.

    В рамках 95-й миссии снабжения «Прогресс» доставит около 2,4 тонны грузов. Среди них 842 килограмма топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода

    Кроме того, на станцию отправлены питание для космонавтов, свежие продукты, средства гигиены и медикаменты. Корабль также везет оборудование и расходные материалы для ряда научных экспериментов, включая «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Вампир» и «Ураган».

    Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах запуска корабля «Прогресс МС-35» на этой неделе.

    Ранее члены экипажа станции Петр Дубров и Анна Кикина приступили к тренировкам по управлению антропоморфным роботом «Теледроид».

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    17 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    НАСА обнаружило появляющийся «раз в столетие» лунный кратер

    Tекст: Катерина Туманова

    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) в ходе обычной проверки качества данных обнаружило крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе.

    Исследователь Роберт Вагнер случайно выявил огромную воронку диаметром более 200 метров, образовавшуюся после недавнего столкновения космического объекта с лунной поверхностью, сообщили в НАСА.

    Специалист компании Intuitive Machines заметил необычно большое яркое пятно с темным гало при изучении карты спутника Земли, пишет журнал Science Advances.

    «Я просто остановился, бросил все дела и начал разбираться, что это за место», – рассказал Вагнер о своей находке.

    Углубление получило официальное название МакГетчин в честь выдающегося лунного ученого Тома МакГетчина. Оно образовалось в период с 11 апреля по 22 мая 2024 года в результате падения крупного астероида. Ширина воронки достигает 222 метров, а глубина составляет 43 метра.

    Столкновения подобного масштаба происходят на Луне примерно раз в столетие. За 17 лет работы аппарата LRO специалисты выявили тысячи новых ударных кратеров и 100 тыс. изменений поверхности. Большинство из них имеют ширину около девяти метров и создаются камнями размером 104 см.

    Благодаря тепловому прибору Diviner исследователи провели дополнительные наблюдения за местом удара. Выяснилось, что в радиусе 6,4 км вокруг кратера ночная температура почти на девять градусов Цельсия ниже, чем в прилегающих окрестностях.

    Охлаждение происходит из-за того, что ударная волна вспучивает реголит вокруг кратера, делая его менее плотным и менее способным удерживать тепло.

    Ученые отмечают, что огромные размеры этого «холодного пятна» поразительны, поскольку показывают, что удары могут изменять поверхность Луны далеко за пределами кратера.

    Эти физические изменения могут, например, повлиять на взаимодействие колес лунохода с поверхностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разгонный блок ракеты SpaceX в начале августа упал на Луну. Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне. Китайские ученые создали подробнейшую геологическую карту Луны.


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    16 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московской области

    Гидрометцентр: Заморозки ожидаются в Московской области в ночь на четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на четверг на территории Московской области ожидается падение температуры до отрицательных значений, при этом днем сохранится по-летнему теплая погода, сообщили в Гидрометцентре.

    Предстоящей ночью в столичном регионе прогнозируется резкое похолодание, передает РИА «Новости». По данным Гидрометцентра России, днем в четверг воздух сможет прогреться до 23 градусов тепла.

    «Ночью температура в Москве семь-девять градусов, местами до четырех градусов, по области четыре-девять градусов, местами заморозки до минус одного градуса, ветер слабый», – рассказали синоптики.

    В дневные часы в столице столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов. На территории Подмосковья температурный фон составит от 18 до 23 градусов тепла.

    В понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о вероятности ночных заморозков на почве в столичном регионе.

    Позже представители Гидрометцентра распространили экстренное предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

    Весной метеорологи повсеместно фиксировали отрицательные температуры на всей территории Центральной России.

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    16 сентября 2026, 13:27 • Новости дня
    Синоптики предупредили о первых осенних заморозках в Московском регионе

    Гидрометцентр сообщил о первых заморозках в Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 17 сентября температура воздуха в ряде районов Московской области опустится до отрицательных значений, достигнув отметки минус один градус.

    «Предстоящей ночью и утром в четверг, 17 сентября, в отдельных районах Московской области ожидаются заморозки от нуля до минус одного градуса», – сообщил представитель Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

    Синоптики распространили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Опасность ночных холодов актуальна не только для столичного региона, но и для соседних областей.

    В частности, предупреждение касается Владимирской, Рязанской и Тульской областей. В Ивановской области температура может опуститься до минус двух градусов, а в Костромской – до минус трех градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за похолодания.

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    16 сентября 2026, 11:37 • Новости дня
    ООН: Озоновая дыра над Антарктикой сократилась до рекордного минимума

    ООН спрогнозировала восстановление озонового слоя за несколько десятилетий

    Tекст: Мария Иванова

    Истончение озонового слоя над Южным полюсом достигло 20-летнего минимума, что позволяет рассчитывать на полное восстановление защитного экрана Земли в ближайшие десятилетия, отметили ученые.

    Размеры озоновой дыры над Антарктикой в прошлом году приблизились к минимальным значениям более чем за двадцать лет, передает ТАСС.

    Специалисты Всемирной метеорологической организации, входящей в структуру ООН, ожидают полного восстановления слоя через несколько десятилетий.

    «Глубина и общая протяженность озоновой дыры в антарктической зоне в 2025 году были значительно меньше, чем в среднем в период с 1990 по 2010 год. Разрушение озонового слоя в 2025 году было одним из самых минимальных более чем за два десятилетия, озоновая дыра в 2025 году стала четвертой-пятой по размерам с 1992 года, когда было зафиксировано значительное истощение [озонового слоя]», – указано в докладе.

    Максимальный размер дыры в прошлом году зафиксировали в конце сентября, тогда он составил лишь четверть от средних показателей 1990–2010 годов. Эксперты ВМО подчеркнули, что подобная тенденция сохраняется уже два года подряд. В организации отметили резкий контраст с огромными озоновыми дырами в период с 2020 по 2023 год, объяснив их естественными колебаниями.

    Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло назвала происходящее историей успеха в политике защиты окружающей среды. По ее словам, процесс восстановления продолжается с 2000 года, и в ближайшие десятилетия озоновый слой может стать прежним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Всемирной метеорологической организации заявили о постепенном восстановлении озонового слоя.

    Американские экологи потребовали от властей США приостановить проекты космических дата-центров из-за угрозы разрушения стратосферы.

    Российские физики предупредили о риске потери четверти защитного экрана Земли во время сильных геомагнитных бурь.

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    16 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Синоптик Тишковец спрогнозировал теплую и дождливую зиму в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Зима в зоне СВО будет теплой и с большим количеством дождей, из-за чего на земле будет наблюдаться сильнейшая грязевая распутица, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Климатические условия на территории Новороссии в предстоящем сезоне будут отличаться высокой влажностью. По словам Тишковца, территория Новороссии будет находиться в зоне аномального тепла, в феврале температура может быть на три-пять градусов выше нормы.
    «Плюс огромное количество осадков», – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос», передает РИА «Новости».

    Из-за постоянных оттепелей и ледяных дождей образуется сильнейшая слякоть. По словам специалиста, погодный фактор существенно снизит интенсивность передвижения войск и техники, сократив скорость транспорта до 20% от возможной. Кроме того, плохая видимость из-за туманов и низкой облачности затруднит работу беспилотной авиации и космической разведки.

    Метеоролог подчеркнул, что западная бронетехника, включая британские танки Challenger и американские Abrams, неизбежно увязнет в глубокой грязи. При этом российские боевые машины демонстрируют в подобных неблагоприятных условиях гораздо большую надежность.

    Ранее метеорологи спрогнозировали аномально теплую зиму на большей части территории страны.

    Полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил уязвимость западной бронетехники перед суровыми погодными условиями.

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    16 сентября 2026, 20:20 • Новости дня
    Баканов рассказал о задачах «Теледроида» на МКС

    Баканов: Робот «Теледроид» на МКС возьмет на себя опасные задачи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что новый антропоморфный робот «Теледроид» возьмет на себя выполнение опасных задач на Международной космической станции.

    Антропоморфный робот «Теледроид», который будет доставлен на Международную космическую станцию осенью 2026 года, возьмет на себя выполнение опасных и рискованных операций, рассказал Баканов по случаю запуска корабля «Прогресс МС-35», передает ТАСС.

    «Вы знаете, что в рамках Совета по технологическому развитию и инновациям «Единой России» у нас ряд проектов предусмотрен в космической отрасли и в робототехнике. Сегодня для одного из робототехнических комплексов был направлен экзоскелет на Международную космическую станцию, а в ноябре мы непосредственно сам этот робототехнический комплекс доставим, и можно будет особо опасные и рискованные операции проводить им, чтобы не рисковать жизнями наших ребят, космонавтов», – поделился глава Роскосмоса.

    «Теледроид» представляет собой антропоморфную систему торсового типа без ног, оснащенную техническим зрением. Аппарат сможет выполнять команды в копирующем режиме, повторяя действия космонавта в экзоскелете, а также решать часть задач автономно.

    Эксперимент разделен на три этапа: управление виртуальной моделью, работа внутри герметичного отсека и операции на внешней стороне станции. Для последнего этапа снаружи МКС смонтируют специальный стол и камеру наблюдения. После этого космонавты будут управлять роботом изнутри станции, отрабатывая автономное выполнение задач с оборудованием, включая электроразъем, карабин, ручной инструмент и фал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-35» с оборудованием для эксперимента «Теледроид».

    Этот аппарат впервые в мировой практике объединит оператора внутри станции и робота в открытом космосе в единую управляемую систему. Между тем космонавты Петр Дубров и Анна Кикина еще в феврале начали тренировки по управлению данной антропоморфной машиной.

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    16 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии назвала число жертв аномальной жары в Европе

    Урсула фон дер Ляйен заявила о 35 тыс. жертв европейской жары

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшим летом аномальные температуры в Европе стали причиной гибели около 35 тыс. человек сверх средних статистических показателей.

    Европа столкнулась с серьезными последствиями аномальных температурных рекордов, передает РИА «Новости».

    Выступая в Европарламенте в Страсбурге, глава Европейской комиссии привела тревожные данные о влиянии климатических изменений на континент.

    «35 тыс. смертей во время волн жары. Дома престарелых и больницы опасно перегревались, и все это лишь предвестие того, что нас ожидает», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

    Политик также обратила внимание на то, что европейский регион нагревается в два раза быстрее, чем остальной мир. В связи с этим она подтвердила намерение Европейского союза строго придерживаться ранее установленных климатических целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

    Британская газета Guardian оценила число избыточных смертей в Германии, Франции и Испании в 25 тысяч. В одной только Испании аномальная жара унесла жизни более 5 тыс. человек.

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    17 сентября 2026, 06:40 • Новости дня
    НАСА указало срок запуска Crew-13 с космонавтом Тетерятниковым

    НАСА: Старт Crew-13 с Тетерятниковым перенесли на начало октября

    Tекст: Катерина Туманова

    Запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции (МКС) перенесли на начало октября из-за обнаруженной утечки в двигательной системе корабля Dragon, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

    Старт космического корабля с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым отложен до октября, передает РИА «Новости». Изначально запуск планировался на середину сентября, однако 29 августа специалисты обнаружили утечку окислителя в двигательной системе Dragon.

    «НАСА и SpaceX теперь ориентируются на начало октября для запуска миссии Crew-13, чтобы завершить предполетные мероприятия, проверку готовности и согласование операций на космической станции», – сказано в сообщении НАСА в соцсети Х.

    Проблема была решена путем замены клапана окислителя в двигательной установке корабля. В состав экипажа миссии Crew-13 вошли четыре человека: астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников.

    Программа перекрестных полетов между «Роскосмосом» и НАСА реализуется с 2022 года и предполагает полеты российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и астронавтов НАСА на российских «Союзах». Это обеспечивает постоянное присутствие представителей обеих стран на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале межведомственная комиссия включила  Тетерятникова в основной экипаж миссии Crew-13. Космонавт Тетерятников рассказал о необычном багаже для полета на МКС. Роскосмос в августе сообщил о готовности двух космонавтов к миссии Crew-13.

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    17 сентября 2026, 07:22 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова сообщила о продолжении бабьего лета в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столичного региона ожидает теплая погода без осадков с повышением температуры до 23 градусов тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Жителей и гостей столицы ожидает переменная облачность без осадков и комфортная температура, сказала Позднякова РИА «Новости».

    «Дневная температура в городе составит плюс 21 – плюс 23 градуса, по региону – плюс 22 – плюс 23 градуса. Так что температура воздуха будет выше климатической нормы. В общем, бабье лето продолжается», – заявила она.

    Синоптик также добавила, что в городе ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. При этом атмосферное давление сохранится в пределах нормы на уровне 746 миллиметров ртутного столба.

    В начале недели синоптик Евгений Тишковец сообщил об установлении демоверсии бабьего лета в столице.

    В конце августа Татьяна Позднякова прогнозировала потепление до плюс 20 градусов при высоком атмосферном давлении.

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    17 сентября 2026, 08:04 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали самый теплый день недели в Москве

    Эксперт Леус спрогнозировал повышение температурной нормы в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг в Москве установится по-летнему теплая и сухая погода, а дневная температура воздуха превысит климатическую норму на шесть градусов.

    В четверг столичный регион окажется под влиянием североатлантического циклона, передает Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла, а по области температура достигнет 24 градусов.

    Дневная норма для 17 сентября составляет 16 градусов, однако текущие показатели превысят ее на пять или шесть градусов.

    Подобное тепло в этот день фиксируется третий год подряд, хотя обычно температура выше 20 градусов наблюдается лишь один раз в три или четыре года.

    Скорость юго-западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится и зафиксируется на отметке 745 миллиметров ртутного столба. В пятницу ожидаются кратковременные дожди и похолодание до 19 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны.

    В конце августа метеоролог спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

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    17 сентября 2026, 09:55 • Новости дня
    SpaceX запустила секретный груз для космических сил США

    Ракета Falcon 9 стартовала с засекреченной миссией USSF-259

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с засекреченным аппаратом в интересах космических сил США.

    Старт состоялся с космодрома на базе Ванденберг в Калифорнии в рамках миссии USSF-259. Информация о характере полезной нагрузки традиционно не раскрывается, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что этот полет стал 13-м по счету в интересах космических сил. Предыдущий запуск подобного рода также носил закрытый характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе компания SpaceX провела запуск ракеты в рамках секретной миссии для американских военных.

    В прошлом году носитель Falcon 9 отправил на орбиту аппараты в интересах национальной разведки.

    Весной прошлого года также состоялся успешный старт со спутниками для американских разведчиков.

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