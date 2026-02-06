Полковник Матвийчук перечислил главные сложности ведения боевых действий зимой

Tекст: Алексей Дегтярёв

Холодное время года требует дополнительного утепления личного состава, что увеличивает габариты военнослужащих и затрудняет их передвижение, пояснил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

Объемная экипировка превращает бойцов в удобные мишени для снайперов противника.

Особое внимание зимой уделяется инженерному оборудованию позиций и пунктам обогрева. Использование обычных дровяных печей демаскирует укрытия дымом, поэтому необходимо применять специальные устройства для его поглощения, чтобы избежать ударов по блиндажам.

Эксперт подчеркнул, что российские войска используют незамерзающее арктическое топливо и спецсмазки, тогда как иностранные машины часто не выдерживают морозов.

«Были случаи, когда западные кураторы Киева поставляли танки, в том числе Abrams, которые замерзали, не могли двигаться, стрелять и превращались в неподвижную цель», – отметил он.

Помимо технических проблем, низкие температуры оказывают сильное давление на психику военных. Длительное нахождение в засадах или на наблюдательных пунктах на морозе становится тяжелым испытанием для человеческого организма.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в ходе СВО, а также почему украинские формирования оказались наиболее уязвимы к холодам.