  • Новость часаВ Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции
    Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Власти Эстонии поругались из-за России
    ЕС решил восстановить партнерство с Турцией ради Украины
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    5 комментариев
    6 февраля 2026, 10:29 • Новости дня

    Полковник Матвийчук перечислил главные сложности ведения боевых действий зимой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суровые погодные условия осложняют маскировку бойцов и выводят из строя западную бронетехнику из-за замерзания технических жидкостей, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Холодное время года требует дополнительного утепления личного состава, что увеличивает габариты военнослужащих и затрудняет их передвижение, пояснил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

    Объемная экипировка превращает бойцов в удобные мишени для снайперов противника.

    Особое внимание зимой уделяется инженерному оборудованию позиций и пунктам обогрева. Использование обычных дровяных печей демаскирует укрытия дымом, поэтому необходимо применять специальные устройства для его поглощения, чтобы избежать ударов по блиндажам.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска используют незамерзающее арктическое топливо и спецсмазки, тогда как иностранные машины часто не выдерживают морозов.

    «Были случаи, когда западные кураторы Киева поставляли танки, в том числе Abrams, которые замерзали, не могли двигаться, стрелять и превращались в неподвижную цель», – отметил он.

    Помимо технических проблем, низкие температуры оказывают сильное давление на психику военных. Длительное нахождение в засадах или на наблюдательных пунктах на морозе становится тяжелым испытанием для человеческого организма.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в ходе СВО, а также почему украинские формирования оказались наиболее уязвимы к холодам.

    6 февраля 2026, 08:51 • Новости дня
    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области

    ВСУ нанесли удар с применением HIMARS и БПЛА по энергообъектам Брянской области

    ВСУ нанесли комбинированный удар по Брянской области
    @ Staff Sgt. Oscar Gollaz/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате комбинированной атаки с использованием HIMARS и беспилотников несколько населенных пунктов Клинцовского района Брянской области временно остались без электричества, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, сообщил в Telegram-канале Богомаз.

    По его словам, украинские военные нанесли комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников самолетного типа.

    В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района временно остались без электроснабжения. Губернатор отметил, что аварийные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли быстро восстановить подачу электроэнергии.

    «Спасибо нашим защитникам! Благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ, бойцам бригады «БАРС – Брянск» мощная атака на наш регион была отражена, все цели уничтожены!» – заявил Богомаз.

    В среду вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с применением HIMARS, беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун».

    В результате целенаправленного удара дрона по автомобилю в Брянской области пострадали две учительницы.

    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 04:50 • Новости дня
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    Киев захотел гарантий безопасности для Одессы в рамках мирного договора
    @ SEDAT SUNA/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Близкий к переговорам в Абу-Даби источник заявил о стремлении Украины в ходе мирных переговоров получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», – сообщил источник ТАСС.

    Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности состоялся 23–24 января в Абу-Даби. Переговорную группу России возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины прошёл в столице ОАЭ с 4 по 5 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал эти переговоры конструктивными. Глава Минфина США Бессент назвал итог переговоров по Украине условием новых санкций против России.


    Комментарии (18)
    5 февраля 2026, 14:50 • Видео
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 09:27 • Новости дня
    Над Орловской областью уничтожены две ракеты

    Губернатор Клычков сообщил об уничтожении двух ракет над Орловской областью

    Над Орловской областью уничтожены две ракеты
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, повреждения получили окна в нескольких домах и газопровод низкого давления, сообщил губернатор Андрей Клычков.

    Две вражеские ракеты были уничтожены ночью над территорией Орловской области, сообщил губернатор региона Клычков в своем Telegram-канале.

    По словам Клычкова, в результате падения обломков было повреждено остекление нескольких частных домов, но никто не пострадал.

    Кроме того, незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. Власти отмечают, что благодаря оперативной работе коммунальных служб газоснабжение уже восстановлено.

    На местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    Ранее силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников над Брянской областью.

    Минобороны заявило, что всего было перехвачено и уничтожено 38 украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    Комбинированная атака с использованием HIMARS и дронов привела к временному отключению электричества в нескольких населенных пунктах Клинцовского района Брянской области.

    Вооруженные силы Украины участили атаки на крупные энергетические объекты в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 06:56 • Новости дня
    Штурмовики «Востока» взяли в плен группу бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовики российской группировки «Восток» взяли в плен группу украинских военнослужащих в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    Штурмовые подразделения российской группировки «Восток» захватили в плен группу военнослужащих Вооруженных сил Украины в Запорожской области, передает РИА «Новости». В официальном сообщении Минобороны России говорится, что бойцы выбили украинские силы из укрепленного опорного пункта, а часть военных с Украины сложила оружие и сдалась.

    Один из штурмовиков с позывным «Лёлик» рассказал: «Взяли в плен. Мы им предложили альтернативу – сдаться без боя, без раненых, без смертей. Они согласились, потому что единственный выход там был через открытое поле и поле было заминировано. Мы предложили им альтернативный выход, они согласились».

    Штурмовик с позывным «Прожектор» уточнил, что до укрепленного пункта пришлось преодолеть около 300-400 метров по открытому участку, затем пройти по лесополосе. Российские бойцы незаметно подошли к позициям противника и закидали их гранатами, после чего завязалась короткая перестрелка.

    Один из пленных украинцев рассказал, что ранее работал строителем в Москве, был мобилизован насильно, получил короткую подготовку и оказался на передовой без чётких указаний. По его словам, они не хотели воевать, сразу обратились к российским военным с просьбой не стрелять и были хорошо приняты: им дали покурить, накормили и напоили водой. Он передал привет своей семье и поблагодарил российских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Симиновку в Харьковской области.

    Военные России освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:14 • Новости дня
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 18:19 • Новости дня
    Врач погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

    Врач Краснояружской ЦРБ Белгородской области погиб при ударе БПЛА по машине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа погиб врач-рентгенолог местной центральной районной больницы, сообщили власти Белгородской области

    В Белгородской области врач-рентгенолог погиб поздно вечером 4 февраля в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа. Трагедия произошла, когда БПЛА ВСУ поразил движущийся автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    Губернатор Гладков сообщил: «От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня».

    По данным региональных властей, погибший был сотрудником Краснояружской центральной районной больницы. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы.

    «Мы всегда будем чтить мужество наших медицинских работников. И персонал Краснояружской ЦРБ – это один из примеров. Они трудятся в крайне тяжелой оперативной обстановке, спасают жизни людей, несмотря на все трудности», – подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг днем системы ПВО в Белгороде и Белгородском округе уничтожили вражеские ракеты, никто не пострадал.

    До этого жертвы от атак ВСУ в регионе случились 2 февраля. Тогда двое человек погибли при атаке украинского беспилотника на частный дом в Старом Осколе.

    А 29 января водитель больницы скончался от ранений после удара дрона по медицинскому автомобилю в Грайвороне.


    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена

    Кадыров: После обмена пленными с Украиной домой вернулись 20 чеченцев

    Кадыров сообщил о возвращении 20 чеченцев из украинского плена
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Вера Басилая

    В результате обмена пленными между Россией и Украиной в Чечню вернулись 20 военнослужащих, которые ранее находились в украинском плену, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в рамках очередного этапа обмена пленными Министерство обороны России вернуло домой 157 российских военных, среди которых 20 уроженцев Чечни.

    По словам Кадырова, его команда давно занималась вопросом возвращения чеченских военнослужащих из украинского плена. Он отметил, что недавно в Москве анонсировал очередной этап освобождения российских бойцов и обсуждал этот вопрос с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Зайедом Аль Нахайяном, выразив благодарность за его участие.

    Кадыров подчеркнул, что мероприятия по возвращению пленных ведутся на постоянной и системной основе. Он отметил значимую работу Регионального оперативного штаба по проведению СВО под руководством Магомеда Даудова, а также активное участие депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, который с начала СВО взаимодействует с профильными структурами и ведомствами.

    По словам Кадырова, команда Чечни намерена продолжить работу по возвращению российских военнослужащих, используя все доступные механизмы. Он подчеркнул, что забота о защитниках Отечества и их семьях остается приоритетом.

    Ранее Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    В рамках этой же операции домой вернули троих российских гражданских лиц, которые уже прибыли в Курск.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:00 • Новости дня
    Участники переговоров по Украине в Абу-Даби начали покидать место переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Участники консультаций по украинской проблематике в Абу-Даби завершили двухдневные переговоры и покидают место встречи, передает РИА «Новости».

    Информацию об окончании консультаций подтвердил источник, близкий к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными. Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 16:27 • Новости дня
    Жительница Львова обстреляла микроавтобус военкомата

    Жительница Львова открыла огонь по микроавтобусу военкомата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Шевченковском районе Львова женщина с травматическим пистолетом атаковала микроавтобус с сотрудниками военкомата и полиции, сообщили в местной прокуратуре.

    В Шевченковском районе Львова 44-летняя жительница города, заметив микроавтобус, в котором находились двое полицейских и военнослужащие Галицко-Франковского военкомата, сначала ударила по стеклу автомобиля травматическим пистолетом, а затем выстрелила по транспортному средству, когда оно начало движение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Львовской областной прокуратуры

    В момент происшествия сотрудники военкомата и полиции проводили мероприятия по оповещению населения о мобилизации.  Информации о возможных пострадавших не приводится. Также не уточняется, была ли знакома женщина с сотрудниками военкомата или предшествовал ли инциденту какой-либо конфликт. Действия жительницы классифицированы по статье о хулиганстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Житомирской области сотрудник ТЦК открыл огонь по гражданским. Ранее в том же Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб во время задержания мужчины. А в декабре житель Львова ранил ножом сотрудника военкомата, остановившего его на улице.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Лавров обозначил приоритеты России на Украине

    Лавров: Россия не раз объясняла США главные проблемы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что в украинском вопросе Москва ставит на первый план защиту населения русскоязычных регионов, а не спор о границах.

    Россия не раз разъясняла США, что для Москвы в вопросе урегулирования на Украине главное – не территория, а судьбы людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT. По его словам, для России важны те, кто веками жил на этих землях, говорил и воспитывал детей на русском языке, а не сам факт контроля над территориями, отмечает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что после событий 2014 года к власти на Украине пришли люди, которые назвали жителей Крыма, Донбасса и Новороссии «нелюдями». Министр напомнил, что тогдашний президент Петр Порошенко публично заявлял этим людям, что их дети будут «гнить в подвалах», в отличие от детей украинцев.

    По словам Лаврова, украинский лидер Владимир Зеленский в 2021 году также разделял людей по принципу отношения к русской культуре, советуя тем, кто считает себя частью русского мира, уехать в Россию.

    Глава МИД РФ отметил, что нынешняя власть на Украине с 2019 года, при Зеленском, приняла около дюжины законов, запрещающих русское образование, культуру, СМИ и каноническую Украинскую православную церковь. Лавров добавил, что эти инициативы включают «легализацию теории и практики нацизма» и установку памятников лицам, осужденным на Нюрнбергском трибунале.

    Он также напомнил, что администрация Дональда Трампа проявляла интерес к причинам конфликта на Украине. По словам Лаврова, в России есть люди, которые с надеждой относятся к действиям команды Трампа в сфере российско-украинских отношений, несмотря на неоднозначность их политики.

    Ранее Лавров заявил, что совесть и Владимир Зеленский «плохо сочетаются». Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа пытается вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, считая, что Дональд Трамп якобы больше заинтересован в России, чем в европейских странах.

    До этого Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 15:24 • Новости дня
    ПВО сбила вражеские ракеты над Белгородом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгороде и Белгородском округе системы ПВО уничтожили вражеские ракеты, при этом по предварительным данным никто не пострадал, сообщают местные власти.

    Системы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты над городом Белгород и Белгородским округом. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел днем, а воздушная тревога была объявлена в 14.10 по московскому времени и отменена через 16 минут.

    «Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты. Предварительно, пострадавших нет», – заявил Гладков в своем Telegram-канале.

    На текущий момент, по его словам, информация о возможных последствиях падения обломков или иных происшествиях не поступала. Оперативные службы продолжают отслеживать ситуацию и проверяют территорию на наличие повреждений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу 3 февраля.

    После этого медицинские учреждения и социальные объекты подключили к резервной генерации. А Гладков подтвердил серьезные повреждения инфраструктуры после ракетного удара.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Источник: Гарантии Киеву могут включать реагирование международных сил

    Запад предложил в качесте гарантий для Украины реагирование международных сил

    Tекст: Вера Басилая

    Многонациональные силы быстрого реагирования могут стать альтернативой миротворцам в гарантиях безопасности для Украины, сообщил западный источник в Абу-Даби.

    Гарантии безопасности Киеву могут предусматривать не ввод миротворцев, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил, передает ТАСС.

    Источник агентства в Абу-Даби уточнил, что такой вариант сейчас обсуждается на международном уровне.

    По словам собеседника, вариант с миротворцами поддерживают не все участники переговоров. Он пояснил: «Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил».

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ  Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Трое жителей Курской области вернулись из плена на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Три жителя Курской области, которых удерживали на Украине с начала 2024 года, вернулись домой после обмена, прошедшего по стамбульским договоренностям, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Трое жителей Курской области, которых Украина удерживала в заложниках, вернулись в Россию, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он уточнил: «Вернулись трое гражданских из Курской области, которых вэсэушники еще в 2024-м фактически взяли в заложники».

    Также, по словам Мединского, состоялся очередной обмен военнопленными в рамках стамбульских договоренностей. На этот раз обмен прошел по формуле 152 на 152 – столько же российских военных вернулись домой, столько же передано Киеву.

    Мединский добавил, что с украинской стороны пленных набирали из той тысячи человек, которых Украина ранее не хотела принимать. Кроме того, каждая из сторон передала по пять раненых военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной. В результате обмена освободили 157 российских военнослужащих. В рамках этой же операции вернули домой троих российских гражданских лиц.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Российский спецборт покинул Абу-Даби после переговоров по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Лайнер Ил-62 специального летного отряда вылетел из частного аэропорта Абу-Даби вечером после завершения переговоров, длившихся два дня.

    Российский специальный авиаборт вылетел из Абу-Даби после завершения двухдневных переговоров по украинской тематике, передает РИА «Новости». Переговоры проходили в Объединенных Арабских Эмиратах, и российскую сторону представляла официальная делегация.

    Самолет Ил-62, принадлежащий специальному летному отряду «Россия», покинул частный аэропорт столицы ОАЭ примерно в 18:57 по московскому времени. Подробности состоявшихся встреч и итоги переговоров не уточняются.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными.

    Комментарии (0)
    5 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Ольга Иванова

    На подмосковном аэродроме совершил посадку самолет с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена.

    Самолет с 157 российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в одном из аэропортов Подмосковья, передает РИА «Новости». Военных сначала доставили в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь.

    После прилета в Россию военнослужащих разместят в медицинских учреждениях Министерства обороны для дальнейшего лечения и реабилитации. По данным агентства, процесс возвращения прошел при посреднической поддержке ОАЭ и США, которые оказали содействие в гуманитарном аспекте обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России провело обмен пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.


    Комментарии (0)
    Главное
    Bloomberg: Танкеры с российской нефтью направились в Восточную Азию
    Австралия и Индонезия договорились о защите от Китая
    TWZ рассказало о применении Украиной самолетов Ан-28 для борьбы с российскими дронами
    Нетаньяху пообещал предотвратить наращивание военной мощи Египтом
    Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера
    Оренбургских воспитательниц решили премировать за спасение детей
    Казахский комик Сабуров пытался отмыть заработанные в России деньги

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации