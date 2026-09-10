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Лето 2026 года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений
Завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым в истории метеонаблюдений, превысив температурные рекорды аномально жаркого сезона 2003 года, сообщила служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.
Прошедшее лето признано самым жарким для Западной Европы за весь период метеорологических наблюдений, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.
Температурные показатели августа совпали с рекордными значениями июля 2023 года.
«Средняя температура воздуха у поверхности Земли в августе 2026 года составила 16,96 градуса Цельсия, что на 0,85 градуса больше среднего показателя для периода с 1991 по 2020 год, что делает завершившийся месяц самым жарким августом», – отмечается в отчете службы Copernicus.
Средние температуры с июня по август в мире повторили рекорд 2024 года. Эксперты подчеркивают, что прошедшее лето в Западной Европе оказалось даже жарче аномального сезона 2003 года.
Температура поверхности Мирового океана также приблизилась к историческим максимумам. В августе средние значения нагрева морской воды достигли рекорда, ранее установленного в марте 2024 года.
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