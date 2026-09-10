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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты то, что ты ешь» – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    0 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

    15 комментариев
    10 сентября 2026, 08:54 • Новости дня

    Лето 2026 года в Европе стало самым жарким за всю историю наблюдений

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завершившееся лето в Западной Европе стало самым теплым в истории метеонаблюдений, превысив температурные рекорды аномально жаркого сезона 2003 года, сообщила служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

    Прошедшее лето признано самым жарким для Западной Европы за весь период метеорологических наблюдений, передает ТАСС со ссылкой на сообщение службы.

    Температурные показатели августа совпали с рекордными значениями июля 2023 года.

    «Средняя температура воздуха у поверхности Земли в августе 2026 года составила 16,96 градуса Цельсия, что на 0,85 градуса больше среднего показателя для периода с 1991 по 2020 год, что делает завершившийся месяц самым жарким августом», – отмечается в отчете службы Copernicus.

    Средние температуры с июня по август в мире повторили рекорд 2024 года. Эксперты подчеркивают, что прошедшее лето в Западной Европе оказалось даже жарче аномального сезона 2003 года.

    Температура поверхности Мирового океана также приблизилась к историческим максимумам. В августе средние значения нагрева морской воды достигли рекорда, ранее установленного в марте 2024 года.

    Первые два месяца лета превысили климатическую норму в Западной Европе почти на три градуса.

    Четыре аномальные волны жары привели к массовому росту смертности на континенте.

    Нидерландский банк Triodos оценил возможный экономический ущерб Евросоюза от засухи в 180 млрд евро.

    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    8 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник днем биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, поднимаясь на 2,7% и превышая 904 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF, представляющему крупнейший в Европе распределительный центр в Нидерландах, открыли торги у отметки в 878,9 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». К 9.02 мск показатель вырос до 886,1 доллара, прибавив 0,6%.

    Позднее, к 14.49 мск, стоимость газа достигла 904,4 доллара, увеличившись на 2,7%. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 880,7 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, 1 сентября биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов.

    В четверг котировки октябрьских фьючерсов на нидерландском хабе TTF снизились до 876 долларов.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    8 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румынские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на территории нескольких уездов страны.

    Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало гражданина России, который якобы тайно фотографировал боевую технику союзных войск, передает ТАСС. «Российский гражданин задержан по подозрению в сборе информации военного характера», – говорится в сообщении управления.

    Следователи считают, что 40-летний мужчина тайно снимал передвижения техники на базах в Клуже, Констанце, Кэлэраше, Илфове и Бухаресте.

    Румынская служба безопасности в свою очередь обвинила гражданина России в подготовке диверсии. Подозреваемый находился под пристальным наблюдением спецслужб с февраля 2026 года в рамках масштабного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы Румынии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России в мае 2024 года. В свою очередь годом позже российские силовики поймали в Сочи собиравшего данные для Украины румынского шпиона.

    В июле суд признал иностранца виновным в шпионаже и назначил ему 15 лет лишения свободы, отбывать которые придется в исправительной колонии строгого режима.

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    7 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Синоптик предупредила о надвигающихся на Сибирь штормах и заморозках

    Синоптик Паршина: На Сибирь и ДФО надвигаются штормы и заморозки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила жителей восточных регионов России о грядущих сильных ливнях, ураганном ветре и ночных заморозках до минус пяти градусов.

    Опасные погодные аномалии затронут сразу несколько федеральных округов, передает РИА «Новости». Во вторник на юге Таймыра пройдут обильные осадки со шквалами до 23 метров в секунду. При этом в южных районах Восточной Сибири еще на сутки задержатся холода.

    «Это центральные и южные округа Красноярского края минус два, Хакасия минус три, Тыва минус пять, в Иркутской области до минус трех градусов», – рассказала метеоролог.

    Специалист добавила, что девятого и десятого сентября северо-восток Иркутской области накроют грозы с порывами воздуха до 20 метров в секунду. Восьмого сентября стихия обрушится на южное побережье Приморского края и юг Курильских островов, где скорость ветра достигнет 22 метров в секунду.

    С седьмого по десятое сентября в Магаданской области прогнозируются затяжные дожди, местами переходящие в снег. В этот же период непогода доберется до Камчатского края и Чукотского автономного округа, принеся с собой штормовые порывы до 23 метров в секунду.

    В начале осени Гидрометцентр спрогнозировал похолодание в ряде сибирских и дальневосточных регионов.

    В конце августа синоптики предупредили о ночных заморозках в Магаданской и Иркутской областях.

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил выпадение первого снега в сентябре на обширных территориях Дальнего Востока и Сибири.

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    8 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лавров сравнил появление европейцев на встрече в Киеве с роялем в кустах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Уиткофф и Кушнер после визита в Москву отправились на Украину, где встретились с Зеленским, передает РИА «Новости». Вскоре к ним присоединились делегаты из Франции, Британии и Германии.

    «У нас говорят – рояль в кустах», – сказал министр в эфире Первого канала, оценивая внезапное появление европейских представителей. Глава МИД России также подчеркнул, что Европа упустила все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, начиная с 2013 года, и вернуть доверие будет крайне сложно.

    По словам Лаврова, европейский план заключается в сохранении агрессивного неонацистского режима на Украине. Он отметил, что российский народ не сможет принять подобную развязку, так как консолидация таких «европейских ценностей», как нацизм и русофобия, недопустима.

    В Кремле высоко оценили итоги московской встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США.

    Американские СМИ сообщили о планах Вашингтона завершить украинский конфликт до наступления зимы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

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    9 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    Посольство России обвинило Нидерланды в устранении конкурентов в спорте

    Дипломаты РФ рассказали, как Нидерланды устраняют конкурентов в спорте

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки властей Нидерландов ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях направлены на устранение сильных конкурентов до старта турниров, заявили в российском посольстве в Гааге.

    «Визы, запреты и иные препятствия, по сути, преследуют вполне очевидную цель – устранить сильных российских конкурентов еще до начала соревнований», – заявили в диппредставительстве ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные действия направлены на административное воспрепятствование решениям спортивных организаций.

    В посольстве напомнили, что международные спортивные организации постепенно отказываются от ограничений в отношении россиян. После восстановления статуса Олимпийского комитета России растет число федераций, допускающих российских спортсменов без препятствий.

    Практика Гааги противоречит принципам Олимпийского движения и европейским ценностям.

    Ранее министр спорта Нидерландов Мирьям Стерк заявила, что правительство планирует добиваться недопуска атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальными флагами, отметив возможность визовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Тарабрин заявил о лидерстве Нидерландов в антироссийских усилиях ЕС. Глава МИД Нидерландов Том Берендсен вызвал посла РФ из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, так как Гаага бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту.

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    7 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировала возвращение бабьего лета в Москву

    Синоптик Паршина: Бабье лето придет в Москву во второй половине сентября

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина допустила вероятность возвращения бабьего лета в столицу после середины сентября.

    Потепление придет в Московский регион во второй половине первого осеннего месяца, передает РИА «Новости». «Во второй половине месяца ожидается повышение температуры, но будут ли дожди – это вопрос, поэтому не исключено, что бабье лето вернется», – сказала Паршина.

    До этого эксперт отмечала, что небольшое потепление порадует москвичей во вторник, среду и четверг. В предстоящие выходные дни в городе сохранится теплая, но облачная погода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец предрек москвичам потепление до 26 градусов тепла в середине предстоящей рабочей недели.

    Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала наступление бабьего лета в Москве и Подмосковье 8 и 9 сентября.

    До этого директор Гидрометцентра России Юрий Симонов сообщил о приходе долгожданного потепления в столичный регион после августовского похолодания.

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    8 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Арест судна «Профессор Молчанов» не повлиял на научную работу РГО

    Арест «Профессора Молчанова» не повлиял на работу РГО

    Tекст: Катерина Туманова

    Задержание научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии не помешало экспедиции Русского географического общества (РГО) полностью выполнить запланированные работы на Шпицбергене, рассказал руководитель экспедиции РГО на архипелаг Павел Филин.

    Арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» не отразился на планах экспедиции Русского географического общества. Руководитель экспедиции на Шпицберген Павел Филин пояснил, что участники прибыли на архипелаг предыдущим рейсом и наблюдали за происходящим со стороны, передает РИА «Новости».

    «Мы со стороны наблюдали всю разворачивавшуюся ситуацию. Мы прекрасно отработали, посетили все поселки, которые связаны с российской деятельностью на Шпицбергене», – рассказал Филин.

    Он добавил, что специалисты успешно завершили описание объектов историко-культурного наследия.

    Напомним, судно «Профессор Молчанов» задержали в норвежском порту Баренцбург по иску украинской компании «Нафтогаз». Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о намерении адвокатов обжаловать арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шпицбергена сообщили о возвращении в Россию 69 граждан России с арестованного судна. Вечером их встретил в Мурманске глава региона Андрей Чибис.

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    9 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Гол Мбаппе помог «Реалу» победить «Интер» в Лиге чемпионов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мадридский «Реал» победил миланский «Интер» на старте основного этапа Лиги чемпионов.

    Испанский футбольный клуб «Реал» одолел соперников из итальянского «Интера» благодаря точным ударам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде в первом тайме.

    Встреча прошла на стадионе в Мадриде в рамках первого тура турнира, передает РИА «Новости». Хозяева поля одержали победу над миланской командой с итоговым результатом 2:1.

    Счет в матче открыл нападающий Килиан Мбаппе, поразив ворота на 14-й минуте. Вскоре преимущество мадридцев удвоил Федерико Вальверде, забивший на 23-й минуте игры.

    Единственный мяч в составе итальянской команды оформил Карлос Аугусто в конце второго тайма.

    В следующем туре европейских соревнований испанцам предстоит выездная встреча с римской «Ромой», которая состоится 14 октября. Миланцы на домашней арене 13 октября сыграют против бельгийского клуба «Брюгге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов. А также определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.

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    9 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

    ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС
    @ Valeria Ferraro/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала наличие острого жилищного кризиса в городах Европейского союза, который снижает общую конкурентоспособность объединения.

    ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

    Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

    Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

    В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

    В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.

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    9 сентября 2026, 08:24 • Новости дня
    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за осень

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Прошедшая ночь в российской столице оказалась рекордно холодной с начала календарной осени, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до 5,1 градуса.

    Минимальная температура на главной столичной метеостанции ВДНХ составила 5,1 градуса, передает ТАСС. До этого самый низкий показатель осени фиксировался в ночь на 8 сентября, когда столбики термометров опустились до 7,8 градуса. В начале месяца температура держалась на уровне 11,6 градуса.

    Прогнозируемые ранее заморозки в Московском регионе пока не наступили. В центре города, у гостиницы «Балчуг», воздух остыл до 8,4 градуса, а в Тушино – до 4,9 градуса. Наиболее холодным районом Новой Москвы оказалось поселение Михайловское с показателем 1,2 градуса.

    Самая низкая температура в Подмосковье минувшей ночью была отмечена в Павловском Посаде, где похолодало до 1,1 градуса. Днем в столице ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до 20-22 градусов. В области термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о самой холодной ночи в столице с начала мая.

    Климатолог Николай Терешонок рассказал об увеличении средней осенней температуры в Москве на три градуса за последние 35 лет.

    В середине августа температура воздуха на главной столичной метеостанции ВДНХ опустилась до 9,7 градуса.

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    8 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Макрон обратился к главе ЕК фон дер Ляйен с инициативой запретить детям соцсети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с инициативой запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет на уровне ЕС.

    Глава государства призвал главу Еврокомиссии принять «общеевропейский законодательный акт» для защиты всех детей в Евросоюзе. В своем обращении Макрон подчеркнул необходимость оперативных действий профильных служб для подготовки документа, передает France24 со ссылкой на AFP.

    Французский закон об аналогичном запрете был отклонен Конституционным советом Франции в августе – судьи посчитали его несоразмерным ограничением свободы выражения мнений подростков. Тем не менее Макрон намерен осенью представить пересмотренный национальный законопроект, который учтет европейское право и Конституцию Франции, и попросил Еврокомиссию оперативно подключить экспертов к его рассмотрению.

    «Сегодня становится необходимым пойти дальше и гармонизировать новым европейским актом запрет доступа к платформам социальных сетей для лиц младше 15 лет», – написал Макрон в письме. Он также отметил, что проверка возраста должна строиться на надежных национальных и европейских решениях с соблюдением норм защиты частной жизни.

    Макрон предложил, чтобы будущий документ ограничивал функции, вызывающие зависимость, и вводил стандарты безопасности по умолчанию, включая лимиты на время использования соцсетей.

    Ранее, в июле, фон дер Ляйен обещала представить предложения «после лета» и говорила о постепенном доступе к соцсетям для разных возрастных групп – эта позиция ближе к рекомендации экспертного комитета ЕС о запрете для детей младше 13 лет и более мягких ограничениях для подростков 13–18 лет.

    Макрон, сделавший эту инициативу одним из главных приоритетов второго президентского срока, надеется, что запрет заработает во Франции до его ухода с поста весной. Ему предстоит убедить Конституционный совет, что новые ограничения будут «лучше определены и урегулированы», чем отклоненная ранее версия закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французские парламентарии одобрили закон об ограничении доступа к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет.

    В 2025 году Испания, Франция и Греция призвали Еврокомиссию ввести минимальный возраст для пользователей соцсетей на уровне всего Евросоюза.

    Издание Euractiv сообщило о планах Еврокомиссии объявить о мерах по ограничению доступа несовершеннолетних к соцсетям во время выступления фон дер Ляйен в сентябре.

    Макрон еще в декабре 2025 года заявлял о намерении добиться запрета соцсетей для подростков до 15-16 лет до конца своего президентского срока.

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    8 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Синоптики предупредили о заморозках в Московском регионе

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Московском регионе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на среду температура воздуха в Подмосковье может опуститься до отрицательных значений, создавая угрозу возникновения опасных метеорологических явлений, сообщили в Гидрометцентре.

    Ухудшение метеорологических условий ожидается в столичном регионе в ближайшие часы. Специалисты Гидрометцентра прогнозируют резкое похолодание. «Предстоящей ночью и утром в среду, 9 сентября, в Подмосковье местами ожидаются заморозки до минус одного градуса, в связи с чем объявлен оранжевый погодный уровень», – рассказал собеседник ТАСС.

    Представители Гидрометцентра пояснили, что этот уровень опасности является предпоследним в колористической шкале предупреждений. Он указывает на неблагоприятные погодные условия с риском стихийных бедствий и вероятного ущерба. Предупреждение будет действовать с полуночи до восьми часов утра среды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая синоптики прогнозировали в столичном регионе заморозки до минус двух градусов.

    Ранее власти повышали уровень погодной опасности в Подмосковье до оранжевого из-за мокрого снега. До этого аналогичный уровень опасности вводился в Москве на фоне аномального похолодания.

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    8 сентября 2026, 07:29 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о ливнях и граде на юге России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В южных регионах европейской части России ожидается ухудшение погодных условий, сопровождающееся шквалистым ветром до 25 метров в секунду, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «8 сентября осадки прогнозируются в Дагестане, Ингушетии, Чеченской Республике. Ночью, утром сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер 20-25 м/с, в Северной Осетии ночью сильный дождь, грозой, ветер 20 м/с», – рассказала Макарова ТАСС.

    Днем метеорологическая обстановка в республиках стабилизируется. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночная температура составит 6-11 градусов тепла, в горных районах возможно похолодание до минус одного градуса. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, в горах – до 11-16 градусов.

    В августе синоптики предупредили о надвигающихся на юг России мощных грозах.

    В июле Макарова прогнозировала обильные осадки в южных регионах страны.

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    9 сентября 2026, 07:49 • Новости дня
    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с мая

    Синоптик Леус сообщил о самой холодной ночи в Москве с мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая, температурный минимум в городе составил плюс 1,2 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала мая, передает РИА «Новости». Температурный минимум в городе составил плюс 1,2 градуса.

    «По данным базовой метеостанции города ВДНХ, минимум составил плюс 5,1 градуса – это самая низкая температура в столице с начала мая», – отметил синоптик.

    На других метеостанциях мегаполиса температура колебалась от плюс 8,4 градуса на Балчуге до плюс 3,4 градуса в Бутово. В Новой Москве, в Михайловском, ночной минимум опустился до плюс 1,2 градуса. В Подмосковье самыми холодными точками оказались Павловский Посад и Мелихово, где температура составила плюс 1,1 градуса.

    Предстоящая ночь, по словам метеоролога, ожидается более теплой, и угроза заморозков миновала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа синоптик Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе до осенних значений. Неделей ранее специалист сообщил об отрицательных температурах на севере европейской части страны. В мае прошлого года минимальные показатели температуры в Новой Москве достигли минус 1,8 градуса.

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