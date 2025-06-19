Автодор предложил штрафовать водителей за просмотр фильмов за рулем

Петушенко заявил о планах штрафовать отвлекающихся на гаджеты водителей

Tекст: Денис Тельманов

О новой инициативе «Автодора» по борьбе с отвлечением водителей сообщают «Известия», передает РЕН ТВ. Председатель госкомпании Вячеслав Петушенко заявил, что одной из самых острых проблем на дорогах является использование смартфонов и просмотр фильмов за рулем. По его словам, отвлекшиеся водители, особенно грузовиков, часто становятся причиной крупных задержек и убытков.

«Тяжесть неоспоримая. Когда грузовик »разложится« на всю дорогу, мы теряем часы. И когда смотрим, почему это происходит – в гаджетах сидят, кино смотрят», – отметил Петушенко.

Он добавил, что для выявления нарушителей планируется использовать камеры наблюдения, которые позволяют фиксировать случаи отвлечения.

Глава «Автодора» подчеркнул, что перевозчики также заинтересованы в таких мерах, поскольку нарушение водителями режима приводит к поломкам, простоям и убыткам компаний.

Петушенко сообщил, что с перевозчиками обсуждается вопрос установки дополнительных камер в салонах грузовиков для контроля соблюдения режима труда и отдыха.

Он уверен, что внесение подобных норм в законодательство поможет снизить число ДТП по вине невнимательных водителей и уменьшить экономический ущерб для бизнеса и государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении максимального штрафа до 10 тыс. рублей за отказ водителя остановиться по требованию полиции. За повторный отказ вводится лишение прав сроком до полугода.

Петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов городским властям Москвы и Петербурга. Совфед утвердил повышение штрафа для грузовиков в десять раз за проезд под знаком «Движение грузовых автомобилей запрещено» для крупных городов и регионов.