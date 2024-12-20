Эксперт объяснила необходимость существенного повышения штрафов для грузовиков

Эксперт: Повышение штрафов для грузовиков особенно важно для больших городов

Tекст: Татьяна Косолапова

В Совете Федерации одобрили закон, согласно которому ужесточается административная ответственность за нарушения на дорогах. В частности, предусмотрено десятикратное увеличение штрафов за движение грузовиков под запрещающие знаки. За повторное правонарушение водителей будут штрафовать на 10 тыс. рублей. Изменения вступят в силу уже с 1 января следующего года.



«Это такая регулятивная мера, чтобы стимулировать придерживаться определенных часов въезда, выезда в город для грузового транспорта, потому что он занимает объективно больше места, чем легковые автомобили. В результате это может затормаживать перемещение горожан даже просто по городу, особенно в часы пик, когда люди едут на работу, с работы, в другие места», – говорит Овденко. В особенности это важно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, чтобы города «не вставали» и была хоть какая-то транспортная разгрузка.

Также существует проблема несоблюдение фурами весового режима. «У грузовиков из-за этого увеличивается давление на дорожное полотно, пирог асфальтового покрытия быстрее изнашивается. Соответственно, ремонтные работы вынуждены делать быстрее и чаще. А делается все это за счет средств города, либо федеральных, если про крупные магистрали», – объясняет эксперт.

У таких городов как Москва и Санкт-Петербург, продолжает собеседница, есть еще один дополнительный стимул, почему необходимо придерживаться режима въезда и выезда грузовиков. Дело в том, что с 2022 года началось тестирование беспилотных грузовых транспортных средств: уже появились логистические коридоры, по которым ездят машины вместе с операторами. Для дальнейшего развития беспилотного грузового транспорта необходимо создавать условия для его регулирования.

«Учитывая логистические коридоры, нововведение особенно нужно не только Москве и Питеру, но и южным регионам: Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани и другим подобным крупным логистическим центрам. А на Дальнем Востоке и в северных городах более специфичная ситуация из-за того, что условия для прокладывания дорог более сложные, поэтому им просто необходимо соблюдение правил», – заключила Овденко.

Ранее глава общественной организации «Дорожная этика» Сергей Аксенов высказался в поддержку десятикратного увеличения штрафов для грузовиков, поскольку наказание в 500 рублей нарушителей уже давно не пугает.