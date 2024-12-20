Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.6 комментариев
Эксперт объяснила необходимость существенного повышения штрафов для грузовиков
Эксперт: Повышение штрафов для грузовиков особенно важно для больших городов
Поднятие штрафов для грузовиков в десять раз за проезд под знаком «движение грузовых автомобилей запрещено» необходимо для Москвы, Санкт-Петербурга, Дальнего востока, северных городов, а также южных регионов, сказала газете ВЗГЛЯД преподаватель Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Елена Овденко, комментируя утверждение Совфедом соответствующего закона.
В Совете Федерации одобрили закон, согласно которому ужесточается административная ответственность за нарушения на дорогах. В частности, предусмотрено десятикратное увеличение штрафов за движение грузовиков под запрещающие знаки. За повторное правонарушение водителей будут штрафовать на 10 тыс. рублей. Изменения вступят в силу уже с 1 января следующего года.
«Это такая регулятивная мера, чтобы стимулировать придерживаться определенных часов въезда, выезда в город для грузового транспорта, потому что он занимает объективно больше места, чем легковые автомобили. В результате это может затормаживать перемещение горожан даже просто по городу, особенно в часы пик, когда люди едут на работу, с работы, в другие места», – говорит Овденко. В особенности это важно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, чтобы города «не вставали» и была хоть какая-то транспортная разгрузка.
Также существует проблема несоблюдение фурами весового режима. «У грузовиков из-за этого увеличивается давление на дорожное полотно, пирог асфальтового покрытия быстрее изнашивается. Соответственно, ремонтные работы вынуждены делать быстрее и чаще. А делается все это за счет средств города, либо федеральных, если про крупные магистрали», – объясняет эксперт.
У таких городов как Москва и Санкт-Петербург, продолжает собеседница, есть еще один дополнительный стимул, почему необходимо придерживаться режима въезда и выезда грузовиков. Дело в том, что с 2022 года началось тестирование беспилотных грузовых транспортных средств: уже появились логистические коридоры, по которым ездят машины вместе с операторами. Для дальнейшего развития беспилотного грузового транспорта необходимо создавать условия для его регулирования.
«Учитывая логистические коридоры, нововведение особенно нужно не только Москве и Питеру, но и южным регионам: Ростову-на-Дону, Нижнему Новгороду, Казани и другим подобным крупным логистическим центрам. А на Дальнем Востоке и в северных городах более специфичная ситуация из-за того, что условия для прокладывания дорог более сложные, поэтому им просто необходимо соблюдение правил», – заключила Овденко.
Ранее глава общественной организации «Дорожная этика» Сергей Аксенов высказался в поддержку десятикратного увеличения штрафов для грузовиков, поскольку наказание в 500 рублей нарушителей уже давно не пугает.