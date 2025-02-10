Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.7 комментариев
У ГАИ предложили отобрать право штрафовать за парковку на местах для инвалидов
Депутаты предложили наделить власти Москвы и Петербурга правом штрафовать за парковку на местах для инвалидов
Петербургские депутаты предложили передать полномочия по штрафам за парковку на местах для инвалидов от ГИБДД городским властям Москвы и Петербурга для усиления контроля.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили передать полномочия по штрафованию водителей за парковку на местах для инвалидов от ГИБДД к городским властям Петербурга и Москвы, сообщает РИА «Новости».
Инициативу поддержала постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, отметил ее руководитель Алексей Цивилев.
С введением платной парковки число нарушителей увеличилось, и необходимо усилить контроль. По статистике, около 30% парковочных мест для инвалидов в зонах платной парковки занимают автомобили, не принадлежащие инвалидам, пояснил Цивилев.
По его словам, представители ГИБДД предварительно одобрили это предложение. Ведомство готово осуществлять дополнительные полномочия по привлечению нарушителей к ответственности.
С 1 июля 2024 года стоимость парковки на некоторых улицах в центре Москвы увеличилась до 600 руб. в час.