Повышен тариф на ряд парковок в центре Москвы

Тариф на ряд парковок в центре Москвы повысили до 600 рублей

Tекст: Кристина Цыцура

В период с 08.00 до 21.00 часов цена парковки составит 600 руб. в час, вместо текущих 480 руб., а в другое время дня – 200 руб. в час. Эти изменения затронут улицы и переулки в районах Басманный, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской и Арбат, передает ТАСС.

На сайте поясняется, что повышение максимальной почасовой ставки в дневное время коснется лишь 31 улицы, где даже текущие высокие тарифы не обеспечивают наличие свободных парковочных мест для местных жителей. Это около 1% самых загруженных платных парковок в центре города, таких как улицы Ильинка, Петровка, Солянка, Неглинная.



