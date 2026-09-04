В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Путин восхитился героизмом советских солдат в Курильской десантной операции
Президент России Владимир Путин назвал Курильскую десантную операцию последних дней Второй мировой войны героической историей, о которой пока мало знают в стране.
Глава государства обратил внимание на недостаточную осведомленность граждан о событиях на Дальнем Востоке в конце Второй мировой войны, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе подведения итогов очередного заседания оргкомитета «Победа».
«Вот сейчас мы говорили про Дальний Восток, про последнюю операцию десантную. Мало кто знает в стране, что там происходило. Это очень интересная героическая история последних дней Великой Отечественной войны, где люди уже после окончания войны в европейской части, после того, как сокрушили нацизм германский, жертвовали своей жизнью, амбразуру закрывали своим телом для того, чтобы обеспечить успех операции и так далее», – сказал президент.
Путин подчеркнул исключительный героизм советских солдат. Бойцы отдавали жизни ради успеха операции даже после окончательного разгрома нацистской Германии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны опубликовало исторические снимки Курильской десантной операции.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил президенту о строительстве памятного комплекса на острове Шумшу.
В прошлом году глава государства направил поздравление по случаю восьмидесятилетия этого сражения.