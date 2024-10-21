Песков призвал Санду доказать вмешательство «криминальных группировок» в выборы

Песков потребовал от Санду доказательства вмешательства «криминальных группировок» в выборы

Tекст: Вера Басилая

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что некие «криминальные группировки» пытались отнять у нее голоса на выборах. Песков в ответ на слова Санду заявил, что непонятно о каких группировках идет речь, и призвал ее предоставить соответствующие доказательства, передает ТАСС.

«Это достаточно серьезные обвинения этих «преступных группировок», и общественности должны быть представлены какие-то доказательства», – отметил пресс-секретарь президента России

Песков также обратил внимание на аномальный прирост голосов за Санду и поддержку евроинтеграции по итогам голосования в Молдавии. По его словам, текущие показатели и динамика изменений вызывают много вопросов.

«Мы видим механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и сторонников Евросоюза», – заявил Песков.

Он добавил, что даже наблюдатель, минимально разбирающийся в политических процессах, может заметить эти аномалии.

Ранее на референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%.

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября.

