Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.3 комментария
Песков призвал Санду доказать вмешательство «криминальных группировок» в выборы
Песков потребовал от Санду доказательства вмешательства «криминальных группировок» в выборы
Президент Молдавии Майя Санду должна предоставить доказательства вмешательства «неких криминальных группировок» в выборы в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что некие «криминальные группировки» пытались отнять у нее голоса на выборах. Песков в ответ на слова Санду заявил, что непонятно о каких группировках идет речь, и призвал ее предоставить соответствующие доказательства, передает ТАСС.
«Это достаточно серьезные обвинения этих «преступных группировок», и общественности должны быть представлены какие-то доказательства», – отметил пресс-секретарь президента России
Песков также обратил внимание на аномальный прирост голосов за Санду и поддержку евроинтеграции по итогам голосования в Молдавии. По его словам, текущие показатели и динамика изменений вызывают много вопросов.
«Мы видим механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и сторонников Евросоюза», – заявил Песков.
Он добавил, что даже наблюдатель, минимально разбирающийся в политических процессах, может заметить эти аномалии.
Ранее на референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%.
Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.
ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября.