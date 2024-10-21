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    Россия одерживает моральную победу над США
    Кремль отреагировал на заявление Трампа об угрозе Путину ударом по Москве
    Санду отменила «победный» брифинг
    Китайцев призвали жениться на россиянках
    Спецназ «Ахмат» взял в плен разведчиков ВСУ в Курской области
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников
    Большинство молдаван высказалось за вступление страны в ЕС
    Лавров обвинил Байдена в обмане по переговорам о ядерном оружии
    «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» запланировали передать «Ростеху»
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Когда российский фондовый рынок станет здоровым

    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    21 октября 2024, 12:10 • Новости дня

    Песков призвал Санду доказать вмешательство «криминальных группировок» в выборы

    Песков потребовал от Санду доказательства вмешательства «криминальных группировок» в выборы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Молдавии Майя Санду должна предоставить доказательства вмешательства «неких криминальных группировок» в выборы в Молдавии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила, что некие «криминальные группировки» пытались отнять у нее голоса на выборах. Песков в ответ на слова Санду заявил, что непонятно о каких группировках идет речь, и призвал ее предоставить соответствующие доказательства, передает ТАСС.

    «Это достаточно серьезные обвинения этих «преступных группировок», и общественности должны быть представлены какие-то доказательства», – отметил пресс-секретарь президента России

    Песков также обратил внимание на аномальный прирост голосов за Санду и поддержку евроинтеграции по итогам голосования в Молдавии. По его словам, текущие показатели и динамика изменений вызывают много вопросов.

    «Мы видим механические, труднообъяснимые темпы прироста голосов в пользу Санду и сторонников Евросоюза», – заявил Песков.

    Он добавил, что даже наблюдатель, минимально разбирающийся в политических процессах, может заметить эти аномалии.

    Ранее на референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%.

    Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

    ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября.

    20 октября 2024, 20:09 • Новости дня
    Президент Бразилии отказался лететь на саммит БРИКС из-за травмы головы

    Президент Бразилии Лула да Силва решил пропустить саммит БРИКС из-за травмы затылка

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не сможет присутствовать на саммите БРИКС в Казани из-за травмы затылка, он примет участие в мероприятии по видеоконференции, следуя медицинским рекомендациям, сообщила пресс-служба главы государства.

    Сообщается, что Лула да Силва получил травму затылка в результате инцидента дома. Медики заявили, что травма не представляет опасности для здоровья, но рекомендовали ему избегать дальних перелетов, сообщает РИА «Новости»

    Новостной портал G1 уточнил, что из-за инцидента Лула да Силва не может временно летать на дальние расстояния. Ранее сообщалось, что планировалась очная встреча президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС, о чем заявил российский посол Алексей Лабецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая подтвердило, что Си Цзиньпин посетит саммит БРИКС в Казани, Россия поддержала позицию Казахстана по вступлению в БРИКС, а также стало известно, что Шри-Ланка планирует подать заявку на вступление в БРИКС.

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    21 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

    Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии

    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.

    Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг, который должен был пройти на фоне предварительных итогов президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз, сообщает ТАСС.

    Ожидалось, что Санду выступит перед прессой, однако ее выход был трижды перенесен, после чего анонс события удалили совсем.

    На прошедших в воскресенье в Молдавии президентских выборах Майя Санду получила 36% голосов, в то время как ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 29% голосов. Согласно избирательной системе страны, чтобы быть признанным победителем президентских выборов, кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигает этой планки, назначается второй тур, который будет проведен 3 ноября и в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Коментарии (11)
    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    The Times: Британия и Германия заключат историческую военную сделку

    The Times: Британия подпишет с Германией историческое соглашение о совместных военных учениях

    The Times: Британия и Германия заключат историческую военную сделку
    @ Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Британия и Германия планируют подписать крупное военное соглашение, которое откроет возможности для совместных учений и закупок оружия на восточной границе НАТО, сообщает газета The Times со ссылкой на министра обороны Великобритании Джона Хили.

    Это соглашение позволит обеим странам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО, включая Эстонию и Литву. Также будет предусмотрено более тесное сотрудничество в области закупок и разработки нового поколения вооружений, передает РИА «Новости».

    Джон Хили отметил, что это соглашение станет наиболее значимым для Британии после военной сделки с Францией в 2010 году. Хили подчеркнул, что соглашение с Берлином открывает путь к более глубокому военному сотрудничеству с Евросоюзом. По словам источника, более детальные переговоры с Брюсселем Британия планирует начать в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявлял, что НАТО фактически воюет с Россией на Украине, используя украинских солдат как инструмент ведения войны.

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    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

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    20 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин

    Актер и танцовщик Анатолий Гридин умер на 95-м году жизни в Петербурге

    Умер заслуженный артист России Анатолий Гридин
    @ mariinsky.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Актер и танцовщик Мариинского театра Анатолий Гридин ушел из жизни в субботу, 19 октября, на 95-м году жизни, о чем сообщил коллектив театра, выразив соболезнования родным и близким.

    Как сообщает Lenta.Ru, Коллектив Мариинского театра выразил искренние соболезнования в связи с утратой. В их заявлении говорится: «Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам». Причина смерти Гридина не была озвучена.

    Анатолий Гридин начал свою карьеру в Кировском (Мариинском) театре в 1952 году и посвящал себя искусству вплоть до 1982 года. Его дебютом на сцене стала партия Гренгуара в опере «Эсмеральда», также он запомнился ролью генерала в спектакле «Женитьба Бальзаминова».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известный актер Ринат Тазетдинов, лауреат Государственной премии СССР и обладатель «Золотой маски», умер в возрасте 86 лет. Тазетдинов оставил после себя более 100 ролей в театре и кино, играл на сценах различных театров, включая Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И. Качалова.

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    20 октября 2024, 20:38 • Новости дня
    Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»
    Президент ОАЭ проехал по улицам Москвы на «Аурусе»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом, по столице он передвигался на черном «Аурусе».

    Кортеж Аль Нахайяна сопровождала мотоколонна, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево принял президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

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    20 октября 2024, 19:47 • Новости дня
    Reuters: Власти Кубы не смогли восстановить энергосистему с третьей попытки

    Reuters: Куба с третьей попытки не восстановила электроснабжение

    Tекст: Ольга Иванова

    Куба столкнулась с очередным провалом в восстановлении энергосистемы после трех попыток, что усугубляет существующий дефицит продовольствия и топлива, сообщает Reuters.

    Это уже третья неудачная попытка восстановить электроснабжение на острове. Агентство подчеркивает, что сбои в подаче энергии происходят на фоне серьезных проблем с продовольствием, медикаментами и топливом, что вызывает еще большую обеспокоенность населения, сообщает Lenta.Ru.

    В то же время кубинская национальная компания Havana Electric ранее объявила в Telegram, что электроснабжение было частично восстановлено в некоторых районах Гаваны. Однако позже этот пост был удален, что подтверждает серьезность проблемы и отсутствие стабильного решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате поломки на кубинской теплоэлектростанции имени Антонио Гутьереса в пятницу вечером произошло полное отключение электроэнергии по всей стране. Российское посольство на Кубе призвало граждан России сохранять спокойствие и следовать указаниям местных властей на фоне масштабного отключения электричества. Масштабный сбой в энергосистеме Нигерии оставил жителей страны без электричества в третий раз за неделю.

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    20 октября 2024, 15:53 • Новости дня
    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации Черноморского флота из-за атак дронов ВСУ

    Рогозин сообщил о передислокации ЧФ из-за атак дронов ВСУ
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Черноморский флот России был вынужден изменить место базирования из-за частых атак беспилотников Вооруженных сил Украины, о чем сообщил сенатор Дмитрий Рогозин. По его словам корабли флота могли стать мишенью для безэкипажных катеров (БЭК).

    «...Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника», – отметил Рогозин в интервью «Московскому комсомольцу».

    Сенатор отметил, что такие изменения связаны с обеспечением безопасности флота. Он подчеркнул, что в условиях СВО российские оборонные системы требуют адаптации к новым угрозам, среди которых особенное внимание уделяется беспилотным технологиям.

    По словам сенатора, изменения в стратегии применения оружия связаны с увеличением количества и частоты атак дронов, что требует корректировки тактических решений.

    Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о якобы переходе многих кораблей Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.

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    21 октября 2024, 08:45 • Новости дня
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%, сообщили в ЦИК Молдавии.

    После обработки 98,33% протоколов число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03%, против проголосовали 49,97%, передает ТАСС.

    Общий разрыв между сторонниками и противниками курса на интеграцию с ЕС составил менее 800 голосов. В абсолютных числах за вступление в Евросоюз проголосовали 730 832 человека, против – 730 088.

    В Молдавии также проходят выборы главы государства. После обработки 98,29% протоколов нынешний президент Майя Санду лидирует в первом туре с 41,92% голосов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%.

    В случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур пройдет 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Ранее Майя Санду отменила брифинг из-за результатов референдума, где на тот момент 55% проголосовали против вступления в ЕС, а также президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

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    20 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

    МВФ сообщил о завершении конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года

    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором оценивает завершение вооруженного конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года. В прогнозе отмечается, что эта ситуация негативно скажется на экономике Украины и создаст необходимость в постоянных международных финансовых вливаниях, передает Lenta.ru.

    Эксперты фонда считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

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    20 октября 2024, 15:38 • Новости дня
    Стало известно об ожидании климатической зимы в Москве в начале декабря

    Тишковец: Климатическая зима в Москве наступит в начале декабря

    Стало известно об ожидании климатической зимы в Москве в начале декабря
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Климатическая зима в Москве начнется на двадцать дней позже обычного, что связано с глобальным изменением климата и удлинением осеннего периода, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, климатическая зима в Москве в этом году ожидается на двадцать дней позже обычного, сообщает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Тишковец заявил, что вместо привычного 13 ноября, зима придет лишь в начале декабря. Это явление он связывает с тенденцией глобального изменения климата, из-за которой осенний период удлинился на двадцать дней, «подъедая» зимние месяцы.

    Тишковец объяснил, что переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений и установление постоянного снежного покрова ожидаются только в начале декабря. Он также добавил, что подобная ситуация, по всей видимости, повторится и в 2024 году. Это изменение в климатических сезонах является частью глобальных климатических изменений, влияющих на длительность сезонов в последние десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве и Московской области ожидается значительное похолодание, температура может достигнуть минус шести градусов, также сообщалось, что в Москве образовался радиационный туман.

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    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    20 октября 2024, 17:35 • Новости дня
    Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 млн долларов ежедневно
    Илон Маск пообещал разыгрывать по 1 млн долларов ежедневно
    @ IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск намерен ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, Маск объявил, что собирается ежедневно разыгрывать по миллиону долларов среди тех, кто подпишет его онлайн-петицию в поддержку Конституции США. Это решение связано с желанием поддержать избирательную кампанию бывшего президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Первый розыгрыш уже состоялся на мероприятии в Пенсильвании, где победителем стал Джон Дреер. Маск вручил ему чек на миллион долларов. «Похоже, Джон такого не ожидал, но, в любом случае, пожалуйста», – цитирует агентство слова Маска.

    Акция продлится вплоть до выборов президента США, запланированных на 5 ноября.

    Ранее Илон Маск выделил более 75 млн долларов на поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа через собственный политический комитет. Также сообщалось, что Маск назвал Камалу Харрис недалекой после ее утверждения о законодательстве США, касающемся гендерного неравенства. Бизнесмен Илон Маск заявил, что не выдержит, если Камала Харрис станет президентом США, назвав это «жестоким наказанием».

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    20 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    @ REUTERS/Anton Shynkarenko

    Tекст: Олег Исайченко

    МВФ фактически описал последствия для Украины в случае продолжения конфликта до 2026 года. При этом предпосылок для улучшения прогнозов нет. Если же ВСУ потеряют Красноармейск (Покровск), ситуация для Киева станет еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта в конце 2025 году.

    «Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

    По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

    «Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

    Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

    Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 16:29 • Новости дня
    Bloomberg: Киев не имеет шансов на победу в конфликте с Россией

    Bloomberg: США не видят победного сценария для Киева, несмотря на 175 млрд помощи

    Bloomberg: Киев не имеет шансов на победу в конфликте с Россией
    @ Nina Liashonok/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не видит сценария победы Киева в конфликте с Россией, несмотря на военную помощь в 175 млрд долларов, а внимание Запада все больше сосредотачивается на Ближнем Востоке, что затрудняет поддержку Украины, пишет колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс.

    По его словам, даже если Камала Харрис станет президентом США, она, вероятно, будет стремиться к соглашению о прекращении конфликта. Вашингтон сомневается в возможности победы Украины, несмотря на внушительную военную поддержку, сообщает РИА «Новости».

    Гастингс также отмечает, что в условиях войн на Ближнем Востоке внимание западных стран все больше сосредоточено на противостоянии Израиля и Ирана. В этом контексте Киеву стало сложнее убеждать союзников в необходимости дальнейшей поддержки, так как Запад, по словам колумниста, уже устал от проблем Украины.

    Кроме того, Гастингс считает, что принятие Украины в НАТО остается маловероятным. США опасаются делать такие шаги, и Германия, наряду с другими европейскими странами, возможно, наложит вето на любые подобные соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

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