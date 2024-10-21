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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев ЕС испытал в Молдавии модель будущих выборов на Украине

    Идея «евровыбора» после 2014 года не только утратила привлекательность, но и с грохотом провалилась в Молдавии, несмотря на адский административный ресурс, сосредоточенный в руках Санду. Однако становится понятен подход Запада к организации будущих выборов на Украине, если такие состоятся.

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    Дать населению заработать на вкладах и не пустить по миру банки. Способствовать росту фондового рынка, но не дать ему превратиться в один большой пузырь, который обогатит лишь часть населения, сделав богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Решение всех этих противоречивых задач требует тонкой настройки со стороны правительства и Центробанка.

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    21 октября 2024, 14:24 • Новости дня

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию

    Политолог Скачко: Запад использовал на выборах в Молдавии опыт Украины

    Эксперт: Безумие Украины ничему не научило Молдавию
    @ Sergiy Anishchenko/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В 2019 году Украина решила не открывать избирательные участки в России во время выборов президента страны. Спустя пять лет почти то же самое делает Молдавия. Кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» политический класс республики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. В воскресенье в Молдавии прошел референдум по вступлению в ЕС и выборы президента.

    «Безумие Украины, некогда выбравшей западный курс, ничему не научило Молдавию. Об этом свидетельствуют результаты президентских выборов и референдума по евроинтеграции в стране», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Аналитик добавил, что прошедшая кампания продемонстрировала, насколько системно и нагло Запад «пропахивает» население и политический класс республики.

    «У власти находится нужный им человек. И были задействованы все технологии – манипуляции, спекуляции и обман, чтобы Майя Санду сохранила свой пост», – отметил собеседник. В этом контексте молдавские выборы стали очередной тренировкой Запада по жульничеству, считает Скачко.

    «И на Украине, и в Молдавии разыгрывается одна и та же схема – взращиваются политики, которые в дальнейшем приводятся к власти, после чего «демократическими методами» за ними сохраняется важный пост. Причем эти люди необходимы западным представителям ровно до тех пор, пока они не исполнят поставленные перед ними задачи», – уточнил эксперт.

    Политолог добавил, что подобный метод опробован Западом также в Киргизии, Армении и Грузии. «Но Тбилиси пытается изменить парадигму собственного развития, стремится отстаивать национальные интересы. На этом фоне предпринимаются новые попытки разжигания цветной революции в республике и народных волнений», – напомнил он. По мнению аналитика, то же самое ждет Молдавию, если во втором туре победу одержит оппозиционный представитель.

    Однако, по его прогнозам, в Кишиневе в президентском кресле все же будет сидеть «румынская молдаванка» Санду, а в Грузии – «французская грузинка» Саломе Зурабившвили. И на Украине, где, по сообщениям СМИ, выборы президента могут состояться в 2025 году, пост займет тот, кого Запад посчитает наиболее удобным. Причем расклад сил в стране не будет отражать реальные настроения. «Как видим на примере Молдавии, система обкатана», – акцентировал политолог.

    На этом фоне собеседник напомнил, что в 2019 году Запад поддержал решение Украины не открывать избирательные участки в России. Схожая ситуация произошла с Молдавией, которая открыла лишь два участка, провел параллели эксперт. «Таким образом, на опыте других стран Запад вырабатывает единую модель, которую можно было бы применять для манипуляции выборами», – заключил Скачко.

    В воскресенье в Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции. По данным ЦИК республики, после подсчета 98,56% протоколов за вступление в ЕС проголосовало 50,16% избирателей. Негативно высказались 49,84% граждан. При этом общий разрыв между сторонниками и противниками составил менее 800 голосов.

    Что касается выборов президента, по итогам обработки 98,29% бюллетеней лидером оказалась действующий глава республики Майя Санду с результатом в 41,92%. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. Его поддержали 26,35% граждан.

    Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении второго тура, который назначен на 3 ноября. При этом лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор уже заявил, что Майя Санду должна признать свое поражение и покинуть пост главы государства.

    Он также обвинил президента в фальсификации результатов выборов, подчеркнув, что она «натягивает проценты» в свою пользу. Напомним, за десять дней до голосования власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа», ряда НКО и СМИ. Представители фракции также отправили открытое письмо в международные организации, в котором перечислили найденные нарушения в ходе голосования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД прогнозировала, что в Молдавии состоится второй тур выборов президента. Эксперты отмечали, что его результаты будут зависеть от способности оппозиции действовать единым фронтом ради получения результата.

    21 октября 2024, 01:17 • Новости дня
    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии

    Майя Санду отменила запланированный брифинг после предварительных итогов голосования в Молдавии

    Санду отменила брифинг о результатах выборов и референдума в Молдавии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума, по которым 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, победитель которых не был определен в первом туре.

    Президент Молдавии Майя Санду отменила запланированный брифинг, который должен был пройти на фоне предварительных итогов президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз, сообщает ТАСС.

    Ожидалось, что Санду выступит перед прессой, однако ее выход был трижды перенесен, после чего анонс события удалили совсем.

    На прошедших в воскресенье в Молдавии президентских выборах Майя Санду получила 36% голосов, в то время как ее основной соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, набрал 29% голосов. Согласно избирательной системе страны, чтобы быть признанным победителем президентских выборов, кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если ни один из кандидатов не достигает этой планки, назначается второй тур, который будет проведен 3 ноября и в котором примут участие два лидера по итогам первого тура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Коментарии (12)
    21 октября 2024, 00:38 • Новости дня
    По предварительным данным, в Молдавии высказались против вступления в ЕС

    После подсчета 77,5% протоколов больше половины граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что по предварительным данным, после обработки 77,51% протоколов, 55,13% граждан проголосовали против вступления страны в Евросоюз.

    ЦИК Молдавии сообщил, что против вступления страны в Евросоюз высказались 55,13% граждан, за проголосовали 44,87%, передает ТАСС. Данные основаны на обработке 77,51% протоколов.

    Особенно выделяются результаты в Гагаузской автономии, где 94,95% жителей высказались против вступления в ЕС. После обработки 88,24% протоколов на территории региона в поддержку евровектора проголосовали лишь 5,05% граждан.

    Гагаузию возглавляет Евгения Гуцул, сторонница укрепления связей с Россией, входит в руководство оппозиционного блока «Победа». Гуцул и ее партия последовательно выступают против евроатлантической интеграции Молдавии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Спикер МИД Мария Захарова заявляла, что Запад планирует включить Молдавию в состав Румынии, что обсуждается на саммитах и заседаниях Евросоюза.

    Коментарии (17)
    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

    Коментарии (0)
    21 октября 2024, 08:45 • Новости дня
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    ЦИК Молдавии: Большинство проголосовавших выступило за вступление в ЕС
    @ dpa/picture-alliance/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На референдуме в Молдавии за присоединение к Евросоюзу высказалось 50,03% участников, что превысило количество проголосовавших против, составившее 49,97%, сообщили в ЦИК Молдавии.

    После обработки 98,33% протоколов число проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Европейский союз составило 50,03%, против проголосовали 49,97%, передает ТАСС.

    Общий разрыв между сторонниками и противниками курса на интеграцию с ЕС составил менее 800 голосов. В абсолютных числах за вступление в Евросоюз проголосовали 730 832 человека, против – 730 088.

    В Молдавии также проходят выборы главы государства. После обработки 98,29% протоколов нынешний президент Майя Санду лидирует в первом туре с 41,92% голосов. На втором месте находится отстраненный от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 26,35%.

    В случае, если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов в первом туре, второй тур пройдет 3 ноября, передает РИА «Новости».

    Ранее Майя Санду отменила брифинг из-за результатов референдума, где на тот момент 55% проголосовали против вступления в ЕС, а также президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

    Группа депутатов и общественных деятелей из оппозиционного блока «Победа» направила открытое письмо в международные организации, заявив о нарушениях на выборах и референдуме в Молдавии.

    Коментарии (42)
    21 октября 2024, 06:51 • Новости дня
    В Курскую область перебросили 14 бригад ВСУ и наемников

    Командир отряда спецназа сообщил о переброске ВСУ и наемников в Курскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области против России воюют 14 бригад ВСУ и западные наемники, сообщил командир спецназа «Ахмат».

    На Курскую область переброшены 14 бригад Вооруженных сил Украины и подразделения наемников, включая западные частные военные компании, сообщает ТАСС.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил: «Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный и грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group».

    По его словам, все боеспособные подразделения противника были переброшены в этот российский регион, включая 47-ю бригаду, которая ранее использовалась на фронте для «затыкания дыр».

    Массированная атака со стороны ВСУ началась 6 августа. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а жителей приграничных районов эвакуируют.

    По данным Минобороны России, с начала боевых действий на курском направлении Киев потерял более 25 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи вертолетов Ка-52М российской армии успешно предотвратили ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, нанеся удары по противнику.

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро были взяты в плен, включая командира взвода.

    Украинская военнослужащая, брошенная сослуживцами на поле боя в Херсонской области, была спасена российскими военными и включена в списки обмена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

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    20 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

    МВФ сообщил о завершении конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года

    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором оценивает завершение вооруженного конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года. В прогнозе отмечается, что эта ситуация негативно скажется на экономике Украины и создаст необходимость в постоянных международных финансовых вливаниях, передает Lenta.ru.

    Эксперты фонда считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

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    20 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    @ REUTERS/Anton Shynkarenko

    Tекст: Олег Исайченко

    МВФ фактически описал последствия для Украины в случае продолжения конфликта до 2026 года. При этом предпосылок для улучшения прогнозов нет. Если же ВСУ потеряют Красноармейск (Покровск), ситуация для Киева станет еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта в конце 2025 году.

    «Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

    По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

    «Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

    Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

    Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Коментарии (3)
    21 октября 2024, 06:57 • Новости дня
    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде

    Симоньян заявила, что Россия не атакует Верховную раду из-за культурного наследия

    Симоньян объяснила отсутствие удара России по Верховной раде
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит удары по Верховной раде, так как считает ее частью культурного наследия, созданного советским архитектором Владимиром Заболотным.

    Маргарита Симоньян, главный редактор RT и международной медиагруппы «Россия сегодня», заявила, что Россия до сих пор не бомбит Верховную раду Украины из-за того, что это здание представляет собой культурное наследие. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Симоньян отметила, что здание Верховной рады Украины, изначально построенное как Верховный совет Украинской ССР, было создано советским архитектором Владимиром Заболотным, который за свою работу получил Сталинскую премию.

    Симоньян подчеркнула, что у «нормального человека не поднимается рука» на разрушение объектов, связанных с его историей и культурой. Она также добавила, что не понимает, почему на Украине ожидают таких действий от России, учитывая общую историю и культурные связи.

    Симоньян сравнила Верховную раду с дачей, куда в детстве ездят с семьей, подчеркивая, что никто не станет разрушать то, что считает своим. По ее мнению, разрушение культурных памятников из-за текущих политических конфликтов было бы «смешно» и нецелесообразно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банковая осталась «целой и невредимой» после вторжения ВСУ в Курскую область, так как противники ударов имеют свои аргументы. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия при нападении Украины на Белоруссию.

    Коментарии (24)
    21 октября 2024, 08:30 • Новости дня
    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово

    Группировка ВСУ в Селидово оказалась под огневым контролем российских войск

    Российские войска блокировали группировку ВСУ в Селидово
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ в Селидово на Красноармейском направлении заблокирована российскими войсками, которые полностью контролируют все дороги из города, исключая безопасный выход для противника.

    Группировки ВСУ в Селидово оказались в блокаде, все дороги из города находятся под огневым контролем российских войск, сообщает ТАСС. Это существенно ограничивает возможности украинских военных для безопасного выхода из окружения.

    Представитель силовых структур подчеркнул, что ситуация в Селидово складывается не в пользу ВСУ, так как «клещи вокруг города продолжают смыкаться».

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении в ДНР. Российские военные взяли в клещи подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 18:45 • Новости дня
    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
    Эксперт: Организация выборов президента Молдавии делает их антиконституционными
    @ REUTERS/Vladislav Culiomza

    Tекст: Олег Исайченко

    На молдавских выборах из 231 избирательного участка за рубежом, в России действуют всего два. Оправдание этого в виде ссылки на некие «соображения безопасности» звучит абсурдно. Майя Санду фактически отстранила молдавскую диаспору в России от выборов президента и определения геополитического курса страны, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Мария Прокофьева.

    «В России проживает молдавская диаспора – около 500 тыс. человек, большинство из которых по закону обладает избирательным правом. При этом из 231 избирательного участка за рубежом, открытого для осуществления гражданами своего волеизъявления, в России действуют всего два. Для сравнения: в Италии открыто 60 участков, чуть меньше – в Германии, Франции, США и Румынии», – сказала Мария Прокофьева, соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества».

    «Оправдание молдавских властей в виде ссылки на некие «соображения безопасности» с учетом абсолютно спокойной обстановки в подавляющем большинстве регионов России звучит абсурдно. В результате сотни тысяч молдаван, проживающие за пределами Москвы, решением Санду и ее правительства оказываются лишены одного из основных конституционных прав», – подчеркивает аналитик.

    «Даже в Москве возникают проблемы с огромными очередями и количеством напечатанных бюллетеней – всего 10 тысяч, что несопоставимо с количеством желающих проголосовать», – продолжает эксперт.

    «Таким образом, молдавскую диаспору, проживающую в России, практически полностью отстранили от участия в определении не только президента, но и дальнейшего геополитического курса страны. Проходящие сегодня президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС являются по существу антиконституционными», – считает политолог.

    «Молдаване, проживающие в России, традиционно больше поддерживают оппозиционных по отношению к Санду социалистов и видят будущее своей страны в ЕАЭС, а не ЕС. Текущее молдавское правительство, которое последовательно уничтожает любые пророссийские настроения в стране, закрывает СМИ и заводит политические уголовные дела за сотрудничество с Россией, не хочет слышать голоса этих граждан. Санду фактически нарушает конституцию, гарантом которой должна являться», – добавляет собеседница.

    «С подобной организацией назвать проходящие выборы легитимными и демократичными невозможно. Хотя Европа закроет на это глаза, как закрывала их и раньше на многочисленные нарушения свободы слова», – заключила Прокофьева.

    Напомним, 20 октября в Молдавии проходят выборы президента и референдум о вступлении страны в ЕС. Еще до закрытия участков стали поступать сообщения о нарушениях при голосовании. Так, Василий Тарлев, кандидат в президенты Молдавии, сообщил о массовом сборе бюллетеней медицинским персоналом в клиниках, что, по его мнению, может свидетельствовать о возможных фальсификациях.

    Тарлев также отметил, что накануне голосования в СМИ появилась информация о его исключении из президентской гонки. Экс-премьер считает, что это было сделано с целью дезинформации.

    Кроме того, группа депутатов парламента Молдавии и муниципального совета Кишинева, входящих в оппозиционный блок «Победа», а также общественные деятели отправили открытое письмо в международные организации, такие как ООН, Совет Европы, ОБСЕ и Европарламент из-за возможных нарушений.

    По словам вице-председателя блока «Победа» Марины Таубер, власти отказали всем наблюдателям из европейских организаций в мониторинге хода голосования и подсчета бюллетеней. «Вопреки демократическим нормам и традициям, выборы в Молдове намереваются провести без внешнего контроля», – подчеркнула она. Оппозиция требует от международных структур принять срочные меры для предотвращения нарушений.

    Между тем на участке, открывшемся в Москве, с самого утра образовалась огромная очередь. Глава молдавской диаспоры в Москве сказал, что никогда не видел такого желания проголосовать на выборах. Вскоре пришедшие начали петь «Катюшу» в ожидании своей очереди пройти на участок и скандировать «Долой Майю Санду».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в Молдавии могут пройти в два тура. Причем у одного из представителей оппозиции есть теоретические шансы на победу в случае схватки с Санду один на один.

    Коментарии (11)
    21 октября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    ВС России поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ
    @ Кадр из видео

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, и инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того поражены цеха производства и склады хранения ударных беспилотников, пункт временной дисклокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты три американских реактивных снаряда HIMARS и 52 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 018 беспилотников, 582 ЗРК, 18 743 танка и других бронемашин, 1478 боевых машин РСЗО, 16 480 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 443 единицы спецтехники, перечислили в Минобороны.

    На прошлой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение аэродромам ВСУ и объектам ТЭК.

    За прошедшую неделю российские освободили пять населенных пунктов.

    Коментарии (2)
    20 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Камера GoPro показала предсмертное видео латиноамериканского наемника ВСУ

    RT показал кадры с камеры GoPro ликвидированного под Часовым Яром наемника

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские СМИ показали видео с нательной камеры латиноамериканского наемника ВСУ, уничтоженного в районе Часового Яра на Донбассе.

    Видео с камеры GoPro наемника, ликвидированного в районе Часова Яра, показал RT. На как попавшие под обстрел военные с синими лентами, указывающими на принадлежность к подразделениям ВСУ, пытаются эвакуироваться с поля боя. Наемник на испанском языке рассказывает на камеру, упавшая рядом граната, могла бы «превратить его в дерьмо», но оказались задеты только рука и нога.

    Также появилась информация, что российские войска в районе Часового Яра ликвидировали колумбийского наемника Галиндеса Гуамангу Джеймса Арбея. Как сообщает РИА «Новости», Арбея идентифицировали по найденным при нем документам, включая паспорт и украинский военный билет.

    Отмечается, что Киев привлек наемников из Латинской Америки для обороны стратегически важного города Часов Яр. Радиопереговоры этих наемников были перехвачены российскими войсками, что позволило подтвердить информацию о присутствии иностранных бойцов на стороне ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино была шокирована, когда его тело вернули с Украины без внутренних органов.

    МИД Колумбии предпринимает меры для прекращения вербовки граждан в конфликт на Украине и в других странах.

    Двое колумбийских наемников, которые были задержаны Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, как сообщила Politico.

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    21 октября 2024, 04:25 • Новости дня
    Госдума предложила снизить срок владения квартирой для освобождения от НДФЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдума разработала законопроект, предусматривающий снижение минимального срока владения квартирой для освобождения от НДФЛ с пяти до трех лет, с целью повышения мобильности населения.

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, с пяти до трех лет. Об этом сообщает ТАСС.

    В случае, если недвижимость получена в наследство или по договору дарения от члена семьи, срок будет составлять один год вместо трех.

    Законопроект предполагает изменения в Налоговый кодекс. В ряде случаев Нилов предлагает уменьшить минимальный срок владения до двух лет, если недвижимость получена от личного фонда, в результате приватизации или передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

    По мнению Нилова, действующие нормы налогового законодательства, касающиеся минимальных сроков владения недвижимостью, сдерживают мобильность населения. Он подчеркнул, что переезд в другой регион становится сложной задачей, если продать недвижимость без ущерба для бюджета возможно только через пять лет после покупки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов заявил, что до конца 2024 года в России может произойти снижение цен на новостройки до 10%.

    Юрист по недвижимости Ирина Нигматуллина предупредила о хищениях квартир через «Госуслуги» с помощью электронных цифровых подписей, полученных мошенниками обманным путем.

    Центробанк увидел признаки охлаждения рынка ипотеки в России, что снижает риски финансового пузыря, однако эксперты объясняли, почему ждать снижения цен пока не стоит.

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    21 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС

    Балицкий допустил подрыв Киевской ГЭС Западом для обвинения России

    Балицкий заявил о возможной диверсии Запада на Киевской ГЭС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предположил, что западные страны могут организовать подрыв Киевской ГЭС и обвинить в этом Россию, что приведет к серьезным последствиям для Киева.

    По его словам, западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Киев и его западные партнеры могут использовать любые средства для достижения своих целей.

    Балицкий отметил, что в случае подрыва плотины будут серьезные последствия, включая затопление части Киева и гибель тысяч людей. Он выразил обеспокоенность возможными действиями Запада в контексте текущих геополитических напряженностей.

    По мнению Балицкого, такие действия могли бы быть направлены на дискредитацию России на международной арене. Он подчеркнул важность восприятия подобных угроз всерьез и необходимость подготовки к возможным провокациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авторы канала «Война с фейками» опровергли статью The New York Times о «подрыве» Каховской ГЭС, а также сообщалось, что в Киеве обсуждали идею взорвать все мосты в столице через Днепр в начале российской спецоперации, но этого не допустил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, и Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС.

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    20 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Военные власти Польши показали истинное отношение к украинцам

    Министр обороны Польши выразил недовольство поведением украинских беженцев в стране

    Польша выразила недовольство поведением украинцев, избегающих участия в конфликте и ведущих роскошный образ жизни. Поведение граждан Украины вызывает недовольство среди польских граждан. Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев, пишет газета «Взгляд».

    По словам министра, польское общество шокировано тем, что молодые украинцы передвигаются на дорогих автомобилях и проводят время в пятизвездочных отелях. Это вызывает чувство несправедливости среди поляков, которые несут расходы на здравоохранение, образование и социальные пособия для украинцев, а также предоставляют военную и другую помощь, пишет газета «Взгляд».

    Министр отметил, что многие украинские мужчины, спасаясь от мобилизации, остаются в Польше, вместо того чтобы участвовать в боевых действиях.

    Отмечается, что власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не может и дальше поддерживать украинцев, если те не желают активно участвовать в защите своей страны. Такое заявление со стороны польского министра стало одним из первых открытых критических высказываний в адрес украинских беженцев со стороны представителей европейских властей. Это связано с изменением подхода Польши к сотрудничеству с Украиной после прихода к власти нового правительства, ориентированного на Брюссель, но учитывающего национальные интересы Польши.

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    21 октября 2024, 10:40 • Новости дня
    Назначена дата второго тура выборов в Молдавии

    ЦИК Молдавии назначил второй тур выборов президента на 3 ноября

    Назначена дата второго тура выборов в Молдавии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральная избирательная комиссия Молдавии проведет второй тур президентских выборов 3 ноября, так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

    Центральная избирательная комиссия Молдавии объявила, что второй тур президентских выборов состоится 3 ноября, из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, передает ТАСС.

    Караман заявила, что ЦИК направит информацию о нарушениях, выявленных в ходе первого тура выборов и референдума о вступлении в ЕС, в Конституционный суд.

    По ее словам, полиция и наблюдатели активно сообщали о нарушениях в день голосования. В частности, была зафиксирована попытка выноса избирательного бюллетеня с участка и случаи организованной доставки избирателей на участки.

    Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор обвинил Майю Санду в фальсификации выборов.

    Сообщалось, что Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 41,92% голосов после обработки 98,29% протоколов, вторым идет бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, он набрал 26,35% голосов.

    Между тем Санду отменила брифинг из-за результатов референдума о вступлении Молдавии в ЕС и президентских выборов, в которых не определился победитель в первом туре.

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