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Митинг в поддержку Палестины начался у здания редакции The New York Times
Активисты обвинили The New York Times в соучастии в геноциде палестинцев
Более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.
Более ста активистов в Нью-Йорке провели демонстрацию у здания редакции газеты The New York Times, сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие выступили в поддержку Палестины с лозунгами «свободу Палестине» и «нет геноциду». Они также обвинили газету в «соучастии в геноциде» палестинцев. Некоторые демонстранты принесли плакаты, критикующие политику США.
Акция собрала также ортодоксальных евреев, которые выступили против действий израильского правительства. Порядок на месте обеспечивали несколько десятков полицейских. Оцепление здания было осуществлено с использованием железных ограждений. Ситуация оставалась спокойной, полиция не вмешивалась.
Напомним, что 15 января было объявлено о соглашении между Израилем и движением ХАМАС, достигнутом благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. В рамках договора ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что это соглашение поможет стабилизировать обстановку в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. В другой демонстрации в Лондоне, полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции в поддержку Палестины. Во время пропалестинской демонстрации у Белого дома мужчина поджег себя, однако его травмы не угрожают жизни.