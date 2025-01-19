  • Новость часаМитинг в поддержку Палестины начался у здания редакции The New York Times
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Государству не обязательно играть в компьютерные игры

    Вы понимаете, что самая жестокая из компьютерных игр – Doom – является самой влиятельной и значительной игрой в истории этой индустрии? И с этим ничего не поделаешь. Свои игры производить надо, а не бегать с лейкой вдоль горящего Сансет-Бульвара.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    17 комментариев
    19 января 2025, 00:51 • Новости дня

    Митинг в поддержку Палестины начался у здания редакции The New York Times

    Активисты обвинили The New York Times в соучастии в геноциде палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Более ста активистов в Нью-Йорке провели демонстрацию у здания редакции газеты The New York Times, сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие выступили в поддержку Палестины с лозунгами «свободу Палестине» и «нет геноциду». Они также обвинили газету в «соучастии в геноциде» палестинцев. Некоторые демонстранты принесли плакаты, критикующие политику США.

    Акция собрала также ортодоксальных евреев, которые выступили против действий израильского правительства. Порядок на месте обеспечивали несколько десятков полицейских. Оцепление здания было осуществлено с использованием железных ограждений. Ситуация оставалась спокойной, полиция не вмешивалась.

    Напомним, что 15 января было объявлено о соглашении между Израилем и движением ХАМАС, достигнутом благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. В рамках договора ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что это соглашение поможет стабилизировать обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. В другой демонстрации в Лондоне, полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции в поддержку Палестины. Во время пропалестинской демонстрации у Белого дома мужчина поджег себя, однако его травмы не угрожают жизни.

    18 января 2025, 19:20 • Новости дня
    Сирия запретила импорт из России, Ирана и Израиля

    Al Araby: Сирийское правительство запретило ввоз товаров и въезд граждан из Ирана и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Сирия ввела запрет на импорт товаров из России, Ирана и Израиля, а также ограничила въезд граждан последних двух стран, с возможной конфискацией таких товаров на контролируемых пунктах, сообщили в сирийских Минфине, Главном управлении сухопутных и морских портов и аэропортах.

    Сирия запретила ввоз товаров из России, Ирана и Израиля, а также въезд граждан из Ирана и Израиля. Министерство финансов страны объявило о новых полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов, запрещающих израильтянам и иранцам въезжать в Сирию, передает Ura.Ru.

    Издание Al Araby уточняет, что товары из перечисленных стран подлежат конфискации. Запрет на импорт израильских товаров действовал в Сирии уже много лет, и теперь он расширен на два других государства. Эта мера предпринята для усиления контроля над экономическим взаимодействием с данными странами.

    Сирийские власти также отметили важность соблюдения новых правил как частью более широкой стратегии экономической безопасности. При этом запрет на ввоз товаров из России является новым шагом, о котором ранее не сообщалось в таких масштабах.

    Ранее глава МИД переходного правительства Сирии Асаад Хасан аш-Шибани выразил надежду на возвращение страны в Лигу арабских государств.

    Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о возможном ослаблении позиций России в Африке из-за ситуации в Сирии.

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    18 января 2025, 00:11 • Новости дня
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе

    Мухаммед Аль Тани назвал прошедшие 13 месяцев переговоров по Газе бессмысленными

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    В интервью телеканалу Sky News премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани сообщил, что соглашение о прекращении огня в Газе могло быть заключено еще в декабре 2023 года. По словам политика, потраченные 13 месяцев были бессмысленными, и за это время единственным результатом стало увеличение числа жертв, передает ТАСС.

    Аль Тани подчеркнул, что заключенное соглашение стало последним шансом для Газы на мирное существование. «Надежда на мир будет сохраняться всегда, но думаю, что достигнутая сделка станет последним шансом для Газы, последним шансом спастись от этой войны», – заявил он. Премьер добавил, что Катар предпримет все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня в случае его нарушения.

    Кроме того, Аль Тани подчеркнул необходимость создания палестинского государства для достижения полноценного мира. Он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Соглашение, достигнутое при посредничестве Дохи, Каира и Вашингтона, начнет действовать с 19 января. На первом этапе, продляющемся 42 дня, ХАМАС отпустит 33 заложника в обмен на освобождение палестинских заключенных в Израиле. Израиль опубликовал список 95 палестинских заключенных, которые будут освобождены на этом этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство утвердить его; имя россиянина Александра Труфанова значится в списке заложников, которых освободят на первом этапе; хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

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    18 января 2025, 12:00 • Видео
    Зачем Трамп взял на работу Сталлоне и Гибсона

    Избранный президент Дональд Трамп заявил, что его спецпредставителями в Голливуде станут знаменитые актеры Сильвестр Сталлоне, Мел Гибсон и Джон Войт. Все вместе они якобы вернут Голливуд в «золотой век». Это очень странное заявление. Судя по всему, такая команда «крутых парней» нужна Трампу для весьма нескромных и даже стыдных целей.

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    16 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей

    Канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе ХАМАС от соглашений по Газе

    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС создало кризис, отказавшись от уже достигнутых договоренностей по сектору Газа, что препятствует подписанию соглашения, сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении говорится, что движение ХАМАС отказалось от ранее достигнутых договоренностей, создавая кризисную ситуацию, которая мешает заключению соглашения по сектору Газа. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что ХАМАС, отказываясь от соглашений, подрывает усилия по стабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения о возможном нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

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    16 января 2025, 21:57 • Новости дня
    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС. Документ включает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных, указали источники канала. По данным собеседников, документ был дополнительно откорректирован перед подписанием.

    «Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», – сообщил источник телеканала.

    Ранее премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

    Россия не принимала участия в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    17 января 2025, 16:32 • Новости дня
    Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о перемирии

    Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, предусматривающее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, с учетом политических и гуманитарных аспектов.

    Военно-политический кабинет Израиля одобрил заключение соглашения с палестинским движением ХАМАС. Как передает «РИА Новости», данное соглашение направлено на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила этот шаг, пояснив, что сделка учитывает политические и гуманитарные аспекты.

    Окончательное утверждение данного соглашения правительством Израиля ожидается на заседании, которое планируется провести позднее в пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке, а ХАМАС объявило о разрешении разногласий с Израилем.

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    18 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран показал подземную базу для военных кораблей

    КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.

    Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».

    База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.

    По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.

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    18 января 2025, 15:41 • Новости дня
    Россия и ОАЭ парафировали соглашение об избежании двойного налогообложения

    Россия и ОАЭ завершили переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, документ был парафирован в Дубае делегациями обеих стран для создания благоприятной налоговой базы, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты завершили финальный раунд переговоров по соглашению об избежании двойного налогообложения доходов и капитала, передает ТАСС.

    Проект документа был парафирован в Дубае заместителем министра финансов России Алексеем Сазановым и его эмиратским коллегой Юнисом Хаджи аль-Хури.

    Данное соглашение направлено на создание благоприятной налоговой базы для инвестиций и устранение налоговых барьеров, препятствующих деятельности инвесторов.

    Аль-Хури отметил, что переговоры – часть усилий по улучшению инвестиционного климата и по устранению налоговых препятствий для физических и юридических лиц в обеих странах.

    Эмиратский чиновник подчеркнул, что соглашение обеспечит «четкую и стабильную правовую базу», которая будет поддерживать инвесторов и стимулировать торговый обмен. Оно обещает привлечение как иностранных, так и внутренних инвестиций, способствуя экономическому росту и открывая новые возможности для сотрудничества в различных областях.

    Россия и ОАЭ  заключили соглашение о налогообложении дохода от инвестиций в 2011 году. В 2022 году Россия предложила пересмотреть налоговые соглашения с дружественными странами, включая ОАЭ, на фоне планов по введению налога на прибыль организаций в Эмиратах.

    Соглашение об избежании двойного налогообложения станет актуальным в свете изменений в налоговой политике ОАЭ. 1 июня 2023 года страна ввела федеральный корпоративный налог на прибыль в размере девяти процентов для среднего и крупного бизнеса. Однако компании с годовой выручкой, не превышающей 375 тыс. дирхамов (около 102 тыс. долларов), по-прежнему освобождены от налогообложения. Эти изменения не затрагивают благотворительные организации, инвестиционные фонды, госкорпорации и предприятия, занимающиеся добычей природных ресурсов.

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    18 января 2025, 02:17 • Новости дня
    Гутерриш заявил о необходимости укрепления армии Ливана

    Гутерриш призвал предоставить Ливану боевую технику для защиты страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Антониу Гутерриш в ходе визита в Бейрут отметил важность укрепления ливанской армии для защиты южных районов страны и подчеркнул необходимость обеспечения военных боевой техникой.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, сообщает ТАСС. В ходе встречи он заявил о необходимости международного содействия в укреплении ливанских вооруженных сил, подчеркнув важность обеспечения армии боевой техникой для защиты населения. Гутерриш отметил, что армия должна быть способна защитить страну, особенно в южных районах, где она дислоцирована.

    Генсек ООН также поделился впечатлениями от визита в Рас-эн-Накуру, где находится штаб-квартира Временных сил ООН в Ливане. Он выразил гордость за миротворцев, выполняющих свои обязанности в сложных условиях. «Я посетил один из объектов ооновских наблюдателей, поврежденный при обстреле во время последней войны», – отметил Гутерриш, добавив, что миротворцы продолжают свою миссию по поддержанию мира между Ливаном и Израилем.

    Ранее Гутерриш раскритиковал действия Израиля, который несмотря на соглашение о перемирии, продолжает военные операции на ливанской территории. Он подчеркнул, что это является нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и требует их прекращения. В результате израильских ударов погибли 49 человек, однако местные власти не уточнили, есть ли среди них мирные граждане.

    Соглашение о перемирии, вступившее в силу 27 ноября 2024 года, предусматривает размещение ливанской армии вдоль южной границы и отвод формирований «Хезболлах» за реку Литани, а Израиль должен вывести свои войска в течение 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о деградации обстановки на Ближнем Востоке и высоких рисках региональной войны, отметив гуманитарную катастрофу в секторе Газа, ливанская армия начала развертывание сил в поселении Шамаа на границе с Израилем, а командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования в парламенте, получив поддержку 99 депутатов.

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    18 января 2025, 17:19 • Новости дня
    Хуситы атаковали здание Минобороны Израиля

    Хуситы нанесли ракетный удар по Минобороны Израиля в Тель-Авиве

    Tекст: Евгения Караваева

    Хуситы заявили, что поразили здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, используя баллистическую ракету «Зульфикар».

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» в Йемене заявили, что нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа отметил, что для атаки использовалась баллистическая ракета «Зульфикар».

    Сариа уточнил, что удар был нацелен на министерство обороны в «оккупированном районе Яффо». Свое заявление он сделал в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. На данный момент нет подтверждений или опровержений этой информации со стороны израильских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  ранее хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно.

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    16 января 2025, 04:17 • Новости дня
    Байден сообщил о плане прекращения огня и освобождения заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации рассказал о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации сообщил о разработанном плане сделки, касающейся прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА «Новости». Он отметил, что его команда завершила разработку и согласование данного плана, подчеркнув, что его реализация в значительной степени будет осуществляться новой администрацией.

    «Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией», – подчеркнул Байден, выступая в Белом доме.

    До этого американский лидер заявил, что что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

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    17 января 2025, 19:32 • Новости дня
    Хуситы заявили о новых атаках на Израиль

    Хуситы объявили об атаках на юг и центр Израиля после перемирия в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Хуситы провели ракетные и беспилотные атаки на израильские объекты после перемирия в Газе.

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о проведении массированных атак на Израиль после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси подчеркнул, что атаки будут продолжаться до полного прекращения военных действий Израилем в Газе. В случае нарушения перемирия атаки возобновятся.

    «Мы провели военную операцию, нацеленную на жизненно важные объекты израильского врага в районе Умм ар-Рашраш», – сообщается в заявлении вооруженных сил хуситов.

    В этой атаке использовали четыре крылатых ракеты, которые достигли своих целей. Дополнительно хуситы сообщили о двух операциях йеменских ВВС. Первая проведена с помощью трех беспилотников и была нацелена на объекты в районе Тель-Авива. Вторая операция направлена на важную израильскую цель в районе Ашкелона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, Израиль заявил, что не позволит ХАМАС сохранить власть в секторе Газа после завершения боевых действий. А движение ХАМАС сообщило, что разногласия с Израилем по прекращению огня в секторе Газа разрешены, и скоро будут опубликованы списки освобождаемых палестинских заключенных.

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    18 января 2025, 11:35 • Новости дня
    В МИД Катара сказали, когда в секторе Газа начнет действовать перемирие

    МИД Катара: Перемирие в секторе Газа начнется в 9.30 мск 19 января

    Tекст: Александра Юдина

    Режим прекращения огня в секторе Газа начнет действовать 19 января в 9.30 мск, что было согласовано сторонами конфликта и посредниками, сообщил МИД Катара.

    Режим прекращения огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени 19 января, что соответствует 9.30 по московскому времени, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил этот факт. По его словам, договоренность была достигнута по согласованию сторон соглашения и посредников.

    Накануне военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, и президент страны Ицхак Герцог поддержал это решение и призвал правительство его утвердить.

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    17 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

    Соглашение об освобождении заложников и прекращении огня подписали в Дохе

    Tекст: Максим Попов

    Представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, официально подписав документ, который предусматривает освобождение заложников и прекращение огня, сообщило Axion.

    По информации издания, вечером 16 января в Дохе представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    Как отметили источники, на заключение сделки значительное влияние оказали спецпосланник  Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и координатор Совета нацбезопасности США Бретт Макгерк. В переговорах также участвовали посредники от Катара и Египта.

    До этого сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа. При этом российский МИД выразил надежду, что соглашение позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц на родину.


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