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Ципис: Охрана сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне была очень слабой
Израильский эксперт Ципис указал на слабую охрану сотрудников посольства в Вашингтоне
Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при убитых дипломатах либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее двух сотрудников посольства Израиля застрелили в Вашингтоне. Дональд Трамп заявил, что «основанные на антисемитизме» убийства должны прекратиться.
«Дипломаты за рубежом – это всегда уязвимая цель для радикалов и экстремистов. Предотвратить покушение на сотрудников посольства очень непросто», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
На этом фоне собеседник напомнил об убийстве в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова: это произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Нынешнее нападение на дипломатов Израиля в Вашингтоне вызывает ряд вопросов.
«Израильские спецслужбы не занимаются защитой диппредставительств. По всей видимости, охрана при сотрудниках посольства либо была очень слабой, либо отсутствовала вовсе. При этом выследить дипломата – не самая сложная задача для преступника», – допустил эксперт.
«Более того, правоохранители «держат на карандаше» далеко не всех радикалов. Например, на Евровидении в этом году многотысячная толпа скандировала лозунги против Израиля. Как проконтролировать каждого из них?», – задался он вопросом.
На фоне трагических событий в Вашингтоне Биньямин Нетаньяху уже объявил, что Тель-Авив введет дополнительные меры в своих посольствах по всему миру. «Безопасность израильских дипломатических представительств традиционно находится на очень высоком уровне из-за постоянных угроз», – указал спикер.
«Заявление премьера может предусматривать, что в посольства и консульства направят сотрудников охранных организаций. Кроме того, возможно, дипломаты ограничат свое появление на публичных мероприятиях», – допустил политолог.
Впрочем, эксперт сомневается, что произошедшее скажется на отношениях США и еврейского государства. «Между лидерами назрел разлад, который не имеет непосредственного отношения к нападению на дипломатов. Дело в том, что Нетаньяху проводит политику в абсолютном разрезе с курсом Трампа. А глава Белого дома этим недоволен», – заключил Ципис.
Напомним, в среду вечером двое сотрудников посольства Израиля – мужчина и женщина – были убиты в Вашингтоне, округ Колумбия, когда покидали Столичный еврейский музей после приема молодых дипломатов.
30-летний Элиас Родригес из Чикаго расстрелял пару из пистолета почти в упор у входа в музей. Убийство произошло в центре города недалеко от Капитолия, а также штаб-квартир министерства юстиции и ФБР, сообщает Sky News.
Йони Калин и Кэти Калишер, находившиеся в тот момент в музее, рассказали, что после стрельбы внутрь вошел мужчина, выглядевший расстроенным. Люди пришли ему на помощь и принесли воды, думая, что он пострадавший.
Стрелок не пытался скрыться. Почти сразу его задержала служба безопасности. «Когда прибыла полиция, он вытащил красную куфию и несколько раз закричал: «Освободите Палестину!», – рассказал Калин.
Посол Израиля Йехиэль Лейтер заявил, что двое убитых были парой, готовившейся к помолвке, передает The New York Times. Амихай Шикли, министр по делам диаспор Израиля, сообщил, что одной из жертв является 28-летний Ярон Лищинский, работавший в политическом отделе посольства. Он получил степень магистра в Университете Райхмана и бакалавра в Еврейском университете, сообщает Times of Israel.
Вторая жертва – Сара Милгрим, американка еврейского происхождения, работавшая в отделе публичной дипломатии посольства. Она имела степени магистра Американского университета и Университета мира ООН.
Президент США Дональд Трамп осудил убийство, заявив, что оно было совершено на почве антисемитизма. «Ненависти и радикализму нет места в США», – написал он в соцсети Truth Social.
«Это отвратительный акт ненависти и антисемитизма. Америка и Израиль будут едины в защите нашего народа и наших общих ценностей. Террор и ненависть не сломят нас», – сказал президент Израиля Ицхак Герцог. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в посольствах Израиля по всему миру будут усилены меры безопасности.