Власти США начали проверку Северо-Западного университета из-за дискриминации евреев

Tекст: Мария Иванова

Министерство здравоохранения и социальных служб США начало проверку в отношении Северо-Западного университета (Northwestern University) на предмет возможных нарушений гражданских прав студентов-евреев, передает Bloomberg.

Причиной расследования стала жалоба, поданная одной из правозащитных организаций. Представитель Northwestern подтвердил получение запроса ведомства и сообщил, что университет начал внутреннюю проверку.

В заявлении университета отмечается: «Антисемитизму нет места в Northwestern, и предпринятые нами за последний год меры значительно повысили безопасность наших студентов-евреев». В вузе также внедрили обязательное обучение по вопросам антисемитизма для всех сотрудников и студентов, что, по словам представителей, позволило добиться заметного снижения числа жалоб на дискриминацию и домогательства.

Министерство и администрация Трампа ранее обвиняли ведущие американские вузы, включая Гарвард, Принстон, Колумбийский и Северо-Западный университеты, в ненадлежащей защите студентов-евреев после протестов, начавшихся после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и ответных действий Израиля в Газе. Особенно пристальное внимание последний из перечисленных привлек после соглашения с пропалестинскими протестующими о демонтаже палаточного лагеря в обмен на уступки.

В прошлом месяце университет сообщил, что более 100 научных проектов оказались заморожены из-за приостановки федерального финансирования на сумму 790 млн долларов в связи с возможными нарушениями гражданских прав.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство образования США приостановило финансирование Гарварда на 2,2 млрд долларов из-за отказа университета защищать студентов еврейского происхождения от антисемитизма.

Между тем австрийский министр Ева-Мария Хольцляйтнер объявила о запуске программы с 50 стипендиями для американских студентов и ученых, которые подвергаются политическому давлению в США.