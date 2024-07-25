Маск назвал демократическую партию США антисемитами

Tекст: Кристина Цыцура

Это заявление он сделал в социальной сети X в ответ на пост конгрессвумен Александры Окасио-Кортес, которая указала, что Нетаньяху «потерял многих», поэтому лишь часть членов Конгресса присутствовала на его выступлении. В ответ на это Маск написал: «Демократическая партия стала открыто антисемитской», передает РИА «Новости».

Ранее портал Axios сообщил, что примерно половина демократов в Конгрессе не пришли на выступление Нетаньяху в среду.

В число отсутствующих вошли такие фигуры, как бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и Окасио-Кортес. Портал отметил, что бойкот премьер-министра Израиля в этот раз был «значительно более масштабным», чем во время его выступления в Конгрессе в 2015 году, когда речь пропустили 58 демократов.



