Politico: Часть демократов заподозрили Харрис в антисемитизме при выборе напарника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил демократ Дэвид Гринфилд, с позиции демократов еврейского происхождения непросто осознать тот факт, что Шапиро проиграл в гонке за место напарника Харрис на выборах, хотя он был лучшим кандидатом. По его словам, представители крайне левых в США «развернули беспрецедентную кампанию» против Шапиро с целью «очернить его на основании того, что он является глубоко верующим иудеем», передает ТАСС.



Другой член Демпартии Марк Левин также заявил, что выбор продиктован происхождением губернатора.

Как поясняет Politico, пропалестинские демократы убедили Харрис в необходимости выбрать другого кандидата, чтобы не оттолкнуть избирателей из арабских стран и других граждан, выступающих против поддержки Израиля Вашингтоном. Как пишет издание, позиция евреев важна, так как они активно голосуют и могут повлиять на исход выборов президента в ноябре, в том числе в «колеблющихся» штатах.

В публикации отмечается, что эта часть избирателей обычно голосовала за Демократическую партию, но в последнее время многие из них перешли к поддержке республиканцев, обвиняя политиков левого толка в антисемитизме.

Ранее британская газета The Daily Mail сообщала, что предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ликовал, когда конкурирующая с ними представитель Демпартии, вице-президент США Камала Харрис выбрала в качестве кандидата в вице-президенты от демократов «малоизвестного» губернатора Миннесоты Тима Уолца.