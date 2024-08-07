Daily Mail: Штаб Трампа ликовал, когда Харрис выбрала напарником Уолца

Daily Mail: Штаб Трампа ликовал, когда Харрис выбрала напарником лишенного харизмы Уолца

Tекст: Дмитрий Зубарев

По информации источников, в штабе Трампа «не могли поверить в свою удачу», когда Харрис выбрала своим напарником Уолца, поскольку республиканцы опасались, что кандидатом в вице-президенты от Демпартии может стать харизматичный губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, который известен умеренными взглядами и возглавляет важный колеблющийся штат, передает ТАСС.

По словам одного из источников, Уолц «не дает никаких преимуществ» демократам в президентской гонке.

Ранее вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства от Демократической партии, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США.