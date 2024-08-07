Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Daily Mail: Штаб Трампа ликовал, когда Харрис выбрала напарником Уолца
Daily Mail: Штаб Трампа ликовал, когда Харрис выбрала напарником лишенного харизмы Уолца
Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ликовал, когда конкурирующая с ними представитель Демпартии, вице-президент США Камала Харрис выбрала в качестве кандидата в вице-президенты от демократов «малоизвестного» губернатора Миннесоты Тима Уолца, сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на неназванные источники, близкие к Трампу.
По информации источников, в штабе Трампа «не могли поверить в свою удачу», когда Харрис выбрала своим напарником Уолца, поскольку республиканцы опасались, что кандидатом в вице-президенты от Демпартии может стать харизматичный губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, который известен умеренными взглядами и возглавляет важный колеблющийся штат, передает ТАСС.
По словам одного из источников, Уолц «не дает никаких преимуществ» демократам в президентской гонке.
Ранее вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост главы государства от Демократической партии, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты США.