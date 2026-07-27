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Эксперты предрекли падение иены из-за рейтингов премьера Японии
Bloomberg: Падение рейтингов Такаити вызовет рост госрасходов и ослабит иену
Снижение общественной поддержки Санаэ Такаити может спровоцировать резкий рост государственных расходов, что грозит масштабным оттоком инвесторов из японской валюты и гособлигаций.
Падение рейтингов одобрения главы японского правительства Санаэ Такаити способно подтолкнуть власти к более мягкой налогово-бюджетной политике, что отпугнет инвесторов от японской иены и гособлигаций, сообщает Bloomberg.
Показатели поддержки премьера опустились до минимальных значений с момента ее вступления в должность, хотя и остаются выше 50%.
В понедельник Такаити заявила в парламенте, что пока не анализировала конкретные причины падения рейтингов. «Я приму результаты опросов во внимание как отражение общественных настроений», – подчеркнула она.
Главный стратег Nomura Securities Нака Мацудзава отметил, что при дальнейшем ухудшении показателей правительство, вероятно, усилит акцент на текущих мерах, что ударит по облигациям и иене. Эксперт добавил, что активизация усилий по стимулированию экономики создаст угрозу для глобального долгового рынка и японских акций.
В настоящее время премьер отстает в выполнении предвыборного обещания снизить потребительский налог на продукты питания. Правительство планирует окончательно сформировать эту политику к началу августа. Старший стратег SMBC Nikko Securities Ринто Маруяма согласился с оценками коллег, указав, что недовольство граждан вызвано неспособностью властей справиться с ростом цен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до 55,8%.
Министры финансов Японии и США обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.
Ранее глава японского Минфина Сацуки Катаяма пригрозила решительными мерами из-за падения курса иены.