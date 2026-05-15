Мэра Львова Андрея Садового облили неизвестной жидкостью
В центре Львова произошло нападение на главу города Андрея Садового, которого местный житель облил неустановленной жидкостью.
Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого в нападении на главу города, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в пятницу утром.
«Во Львове полицейские установили личность злоумышленника, который облил мэра города неустановленной жидкостью… Им оказался 46-летний житель Львова», – сообщили в областном управлении полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. За совершенное правонарушение мужчине грозит крупный штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет. Мотивы нападавшего в настоящее время устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале мэр Львова Андрей Садовой сообщил о теракте в центре города.
Осенью прошлого года правоохранители нашли прослушивающее устройство в кабинете градоначальника. В конце зимы другой местный житель распылил перцовый баллончик на сотрудников военкомата.