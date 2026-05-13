    Киев придумал «аэропортовое перемирие» для F-16
    Умер автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики
    Австрия подняла истребители из-за вторжения военных самолетов США
    Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    МИД: Российская АЭС способна закрыть энергопотребности Армении на века
    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты
    Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    13 мая 2026, 03:40 • Новости дня

    Бизнесмен Стерлигова захотел продать слободу в Подмосковье

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский предприниматель намерен реализовать свою подмосковную слободу ради создания множества новых крестьянских хозяйств для молодых семей, заявил он

    «Мы хотим, чтобы вместо одной нашей слободы братьев Стерлиговых появилось множество крестьянских хозяйств – несколько десятков. И так решили сыновья, это не мое решение. Так решили братья Сергий и Михей. И я очень горячо поддерживаю это решение», – сказал предприниматель РИА «Новости».

    По словам Стерлигова, главная цель инициативы в том, чтобы у молодых крестьян появились собственные дома, куда они смогут привезти жен и где будут растить детей. Похоже это будет на село с разбросанными недалеко друг от друга домами по образцу XV века.

    «Для того, чтобы это сделать, в современных условиях нужны деньги. Раньше люди это делали без денег. Потому что было много мужиков, во-первых, которые все умели, а во-вторых, был лес в распоряжении у людей», – объяснил он.

    Стерлигов подчеркнул, что жить в поселении будут «проверены годами» люди, чьи имена у бизнесмена есть в специальном списке, поэтому конкурсов объявлять не будут, а о цене поговорят с теми, кто будет готов приобретать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, супруга Германа Стерлигова в 2024 году опровергла его заявление о разводе.

    12 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Учительница Путина заявила, что гордится своим учеником
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила, что гордится своим знаменитым учеником, который заслуживает того, чтобы руководить Россией.

    По ее словам, она считает, что «он заслуживает того, чтобы руководить таким великим государством, как Россия», передают «Вести». Педагог вспомнила, что еще в юности президент проявлял любознательность и постоянный интерес к событиям в мире и стране.

    Ранее Гуревич рассказала, что Путин уже в 11 лет демонстрировал развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью.

    Напомним, Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    12 мая 2026, 14:50 • Новости дня
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение самолета ДРЛО Saab 340 доказало эффективность Су-57

    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если информация о потере Украиной самолета-разведчика Saab 340 подтвердится, то это приведет к сокращению возможностей противника в координации украинской ПВО, а также к затруднению наведения ударов авиабомбами JDAM, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Сообщения о том, что Су-57 сбил один из двух украинских самолетов ДРЛО Saab 340, заслуживают внимания. Если информация подтвердится, то это станет плохой новостью для Украины. С потерей борта-разведчика противнику будет сложнее обнаруживать российскую авиацию в зоне СВО», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, это снизит возможности координации украинской ПВО при массированных авиаударах России, а также затруднит наведение и нанесение ударов авиабомбами JDAM, применение которых малоэффективно без летающего командного пункта. В данном случае его функции выполнял Saab 340», – добавил собеседник.

    Он обратил внимание на то, что противник начал применять «шведов» только в марте текущего года, а ВС России, по сведениям военкоров, уже смогли уничтожить самолет. «Дело в том, что Saab 340 не только принимает, но и отправляет сигналы, а значит является «яркой» целью для захвата и наведения ракеты», – пояснил эксперт.

    По его оценкам, сбитие самолета ДРЛО покажет, что шведская машина не смогла обнаружить российский истребитель на расстоянии нескольких сотен километров. «Это говорит об эффективности технологий Су-57, обеспечивающих его малую заметность», – добавил Кнутов.

    «На Су-57 установлена фазированная антенная решетка большой дальности, позволяющая обнаруживать такие воздушные цели. Наземные РЛС тоже «видят» Saab 340 и идентифицируют его как самолет–разведчик», – пояснил он. Спикер отметил, что инцидент также подтвердит высокие поражающие качества российской дальнобойной ракеты Р-37 класса «воздух–воздух».

    Аналитик уверен: украинская сторона будет еще осторожнее использовать оставшийся самолет ДРЛО, в частности применять его на большей дальности от линии боевого соприкосновения. «Для российской армии он должен стать еще одной важной целью», – подчеркнул Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. Он напомнил, что ракета большой дальности Р-37М разработана еще в советское время специально для борьбы с американскими AWACS. «Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет ракете идти к цели без «подсветки» с борта-носителя (выстрелил-забыл), а дальность в 300 километров дает возможность убивать «глаза» авиации врага в глубине его боевых порядков. Р-37М является штатным средством воздушного поражения в боекомплекте Су-57», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    «Тихоходный и достаточно крупный «швед» для таких ракет – идеальная цель. Если информация подтвердится, то уничтожение самолета ДРЛОиУ типа Saab 340 станет очень болезненным ударом по возможностям украинской стороны вести воздушную разведку и координировать действия авиации. Такие машины играют ключевую роль в построении оперативной картины поля боя, обеспечивая раннее предупреждение о приближении противника и целеуказание для собственных сил», – заключил военкор.

    Ранее стало известно, что российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, который был передан Киеву. Об этом сообщают авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официально информация не подтверждена.

    По информации военкоров, для перехвата цели была применена авиационная ракета большой дальности Р-37М класса «воздух-воздух». Самолет был сбит над восточной частью Украины. Напомним, Швеция передала украинским военно-воздушным силам всего два самолета Saab 340. В марте 2026 года появились сообщения о начале их боевого применения.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты.

    После анонса передачи Saab 340 AEW&C Украине указывалось, что в первую очередь эти самолеты будут использоваться для обнаружения воздушных целей, в том числе крылатых ракет и БПЛА. Газета ВЗГЛЯД писала об особенностях данной машины и о том, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    12 мая 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Сбитый самолет SAAB 340 использовался для наведения ударов по России

    Военный эксперт Джерелиевский: Уничтожение украинского Saab 340 – большой успех

    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что украинский самолет-разведчик Saab 340 сбит в воздушном пространстве восточной Украины, позволяет сделать предположение: машина использовалась противником для наведения террористических ударов по территории России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее сообщалось, что переданный украинским войскам Швецией самолет был поражен ракетой «воздух-воздух» Р-37М.

    «Если информация о сбитии переданного Украине самолета дальней радиолокационной разведки Saab 340 подтвердится, то это окажется большим успехом российской армии», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский. Собеседник напомнил, что в составе украинской авиации было всего две такие машины, и они представляли колоссальную ценность для украинской армии.

    Аналитик объясняет: ДРЛО среди прочего предназначены для дальнего обнаружения объектов, наведения на них средств поражения. «Так, патрульные самолеты стран НАТО, которые совершают полеты над нейтральными водами Черного моря, корректируют и оценивают результаты ударов по Крыму и по черноморскому побережью Краснодарского края. А те, что летают над территорией Польши, выполняют задачу по предварительному обнаружению ракетных пусков ВС России по военным объектам на территории Украины», – детализировал Джерелиевский.

    При этом самолеты Североатлантического альянса опасаются заходить в украинское воздушное пространство, понимая, что они могут быть уничтожены российскими ракетами. Поэтому Киеву были переданы Saab 340. «По сведениям военкоров, один из них был сбит в воздушном пространстве восточной Украины. Скорее всего, он использовался для наведения ударов по территории России. То есть ВСУ пытались решить террористические задачи, за что и поплатились «шведом», – рассуждает эксперт.

    Собеседник допускает, что экипаж сбитой машины мог состоять из шведских специалистов. Поэтому, возможно, противник не комментирует информацию о «судьбе» Saab 340. Как бы то ни было, сбить самолет удалось благодаря разведке: радиотехнической, космической и агентурной, считает Джерелиевский. «Кроме того, велось наблюдение. Я думаю, что сбитие – закономерный итог. Это должно было произойти», – добавил аналитик.

    Противник не сможет быстро восполнить потерю – даже при помощи европейских стран, подчеркнул спикер. Дело в том, что на фоне операции США против Ирана, в рамках которой несколько американских разведчиков были выведены из строя, западный блок начнет испытывать дефицит этих машин. «Поэтому я не думаю, что Киеву та же Швеция передаст новые самолеты, – сказал эксперт. – Более того, не исключаю, что ВС России рано или поздно уничтожат оставшийся у Украины Saab 340. Возможности подловить его и нанести удар у нас есть».

    12 мая 2026, 04:45 • Новости дня
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы

    Песков: Посредником в диалоге России и Европы может быть кто угодно

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Посредником в диалоге между Россией и Европой может быть кто угодно, имена можно перебирать долго, главное – возобновить этот диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное – чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ узнали, что правительство Германии отклонило предложение российского лидера, но довольно скоро нашли замену Шредеру в роли переговорщика.

    А позднее и глава евродипломатии Кая Каллас заявила о готовности вести переговоры с Россией вместо Шредера. Ранее она высказалась о том, что бывший канцлер Германии не сможет представлять интересы европейских стран в диалоге с Москвой из-за своих тесных связей с российским бизнесом.


    12 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи заслушал доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса «Сармат».

    Во время доклада Каракаев доложил о проведенных испытаниях новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, передает РИА «Новости». Путин в ответ поздравил российских военных с успешным завершением испытаний.

    «Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов», – сказал глава государства.

    «Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога. Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года «Сармат» действительно будет поставлен на боевое дежурство», – заявил Путин.

    РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой, разработанный для замены советских МБР Р-36М2 «Воевода». Комплекс использует модернизированную версию двигателя РД-264 и ориентирован не на максимальное количество боеголовок, а на повышение способности преодолевать системы противоракетной обороны за счет нестандартных траекторий полета, включая возможность суборбитального удара через Южный полюс. В составе комплекса могут применяться гиперзвуковые управляемые боевые блоки «Авангард», которые, как заявляется, способны поражать цели с высокой скоростью и маневренностью, в том числе в рамках концепции неядерного «глобального удара».

    В октябре Путин заявил о скорой постановке ракеты «Сармат» на боевое дежурство.

    12 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Москалькова: Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из украинского плена возвращены на родину более 3,7 тыс. российских военнослужащих, говорится в документах, подготовленных ко встрече уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой с президентом России Владимиром Путиным.

    Кроме того, установлена судьба 9 083 военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее Путин поблагодарил Москалькову за работу на посту омбудсмена.

    В ходе встречи Москалькова сообщила о передаче Украиной семи детей в Россию, а также рассказала о пребывании 22 тыс. человек в ПВР в России. Кроме того, омбудсмен сообщила о сохранении жилья 20 тыс. семей валютных ипотечников.

    12 мая 2026, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Прорывные проекты позволят России выйти на двузначные темпы роста экономики

    Экономист Селезнев: Нынешнее замедление экономики можно расценивать как паузу перед рывком

    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Масштабные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не на планируемые 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3–7%, и даже на двузначные показатели роста, заявил газете ВЗГЛЯД Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ. Так он оценил консервативные прогнозы роста экономики, представленные вице-премьером Александром Новаком.

    «Драйверами развития нашей экономики исторически являются мегапроекты-вызовы. Например, таким проектом-вызовом в советское время была отправка человека в космос. Из более близких примеров – это Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году, строительство космодрома Восточный, высокоскоростных магистралей, отечественных самолетов и прочее. Любой мегапроект позволяет аккумулировать ресурс и по цепочке  подтягивает все остальное», – говорит Селезнев.

    По словам экономиста, это проекты, связанные с технологическим лидерством, они сформулированы президентом и зафиксированы в документах стратегического характера. «Такие прорывные глобальные проекты при правильно сделанной работе правительства и ЦБ позволят России выйти не просто на 2,4% роста ВВП к 2029 году, а на 3-7%, и даже на двузначные показатели роста», – считает эксперт.

    Напомним, оценку роста экономики в диапазоне от 0,4% в 2026 году до 2,4% в 2029 году дал вице-премьер Александр Новак в интервью газете «Ведомости». Он также заявил, что у экономики России большой запас прочности, а главной ее задачей он назвал рост производительности труда.

    «Правительство может давать умеренно-консервативные оценки, поскольку многое зависит от целого ряда факторов. Однако все находится в наших руках, – добавляет Селезнев. – Так, разговоры о дефиците ресурсов во многом надуманны: мы живем в самой богатой стране мира, и многие ручки потирают, чтобы прибрать к рукам наши Богом данные природные богатства. Кроме того, у нас люди с самым пытливым умом, те самые левши и кулибины. Важно создать правильную среду и систему взаимодействия, чтобы эти таланты работали в интересах и на благо страны».

    Он напоминает, что в 2022-2023 годах наши западные оппоненты «предрекали, что наша экономика будет разорвана в клочья, рухнет под гнетом санкций. Но этого не произошло». «Правительство реализовало в условиях беспрецедентных с исторической точки зрения санкций антикризисную программу. И наши оппоненты затем признали свое поражение, а Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира. В условиях экономической войны это выдающееся достижение», – подчеркивает экономист.

    По его мнению, нынешнее замедление можно расценивать как цикличность, паузу перед дальнейшим рывком. «Но дальнейший рост будет очень сильно зависеть от выбранной экономической модели развития. Важно и то, насколько будет слаженным взаимодействие между ключевыми участниками, ответственными за экономический рост, то есть между правительством и ЦБ», – предупреждает собеседник.

    Селезнев считает, что если деньги будут поступать сначала в реальный сектор экономики, в развитие направлений, которые отвечают за импортозамещение, технологический суверенитет и лидерство, а потом уже будет происходить их переток в сферу потребления, инфляции не будет.

    При этом он признает проблему с дефицитом трудовых ресурсов. «Почему сегодня такой акцент делается на колледжах и подготовке специалистов рабочих профессий? Потому что стране нужны квалифицированные кадры – слесари, сварщики, токари, монтажники. А у нас все или курьеры, или заняты в сфере услуг. Но правительство знает эту ситуацию и уже занимается ее решением», – подытожил экономист.

    12 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работа по модернизации гиперзвуковой ракеты воздушного базирования «Кинжал» активно продолжается, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.

    Основной упор делается на улучшение точностных характеристик оружия, передает РИА «Новости».

    «У нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года... Работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается», – заявил президент России.

    Ранее в российских силовых структурах сообщили, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» вызывают панику у украинской армии, так как системы Patriot оказываются бессильны против их скорости и маневренности.

    В феврале стало известно об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000.

    12 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Решетников доложил Путину об экономических показателях России

    Решетников: Экономика России выросла на 10% за последние три года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым.

    В ходе доклада глава ведомства сообщил, что за последние три года рост отечественной экономики составил 10%, передает РИА «Новости».

    Россия уверенно удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности. При этом доля импорта в валовом внутреннем продукте существенно снизилась. Государство теперь в большей степени опирается на собственные силы.

    Позитивная динамика наблюдается и в доходах населения: реальные зарплаты продолжают расти, увеличившись в марте на 8%. Текущая ситуация в экономике открывает возможности для смягчения кредитно-денежной политики Центрального банка.

    Ранее вице-премьер Александр Новак спрогнозировал экономический рост на уровне 0,4%.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о стабильности экономики России вопреки мировой волатильности.

    12 мая 2026, 18:07 • Новости дня
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию

    Финляндия решила ограничить экспорт медицинских товаров в Россию

    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия собирается остановить предоставление специальных разрешений на экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию с июля, ссылаясь на опасения использования в военных целях, сообщили в МИД страны.

    Финляндия планирует приостановить выдачу специальных разрешений на экспорт медицинских и фармацевтических товаров и технологий в Россию, сообщает местный телеканал Yle со ссылкой на заявление МИД страны.

    В сообщении говорится: «Финляндия хочет ограничить экспорт медицинской и фармацевтической продукции в Россию». По данным вещателя, соответствующее постановление вступит в силу в июле этого года.

    Глава санкционного отдела МИД Финляндии Элина Римппи отметила, что решение связано с подозрениями о возможном использовании экспортируемой медицинской продукции в военных целях. Yle уточняет, что не вся медицинская продукция подпадает под действие существующих санкций, и для ее экспорта не требуется специальное разрешение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сократил экспорт на российский рынок на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Страны ЕС понесли потери в 48 млрд евро за этот период.

    В частности, экспорт из Финляндии уменьшился на 91,7% – до 2,8 млрд евро. Ранее директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми подчеркнул высокую зависимость экономики страны от связей с Россией и негативное влияние их прекращения.

    12 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Петербуржец задержан за осквернение Вечного огня в День Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В День Победы на Марсовом поле в центре Петербурга пьяный мужчина осквернил мемориал «Борцам революции» и Вечный огонь, во вторник он был задержан, возбуждено дело, сообщили в городском главке СК России.

    Следственный комитет в Петербурге завел уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на Марсовом поле, сообщает пресс-служба городского главка СК России. Согласно материалам следствия, в ночь на 9 мая мужчина, будучи пьяным, совершил действия, которые были расценены как осквернение мемориального комплекса «Борцам революции» и находящегося там Вечного огня.

    Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. После задержания мужчине предъявили обвинение по части первой статьи 243.4 УК РФ, которая предусматривает ответственность за осквернение воинского захоронения и мемориального сооружения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    Ранее в феврале полиция Петербурга задержала другого мужчину, подозреваемого в попытке потушить Вечный огонь на Марсовом поле.

    До этого, в октябре 2025 года двое мужчин были задержаны за аналогичное преступление на том же месте. А в сентябре 2025 года жителю Петербурга назначили наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы и штрафа 700 тыс. рублей за порчу государственных символов накануне Дня Победы 2024 года.

    13 мая 2026, 00:40 • Новости дня
    Телеведущий Владимир Молчанов умер на 76-м году жизни
    @ Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Советский и российский телеведущий, автор программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, сообщил журналист и писатель Юрий Рост.

    «Горе! Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима» – написал Рост в Telegram-канале.

    Писатель добавил в комментарии ТАСС, что уход Молчанова не был неожиданностью. «Он болел довольно долго», – сказал он.

    Владимир Молчанов родился в Москве 7 октября 1950 года. С детства увлекался теннисом, стал чемпионом СССР среди юношей в парном разряде, а в составе юношеской сборной Москвы побеждал на Спартакиаде.

    В 1967 году поступил на философский факультет МГУ, в 1973-м защитил диплом. Работал в Агентстве печати «Новости» (АПН) с 1973 по 1986 годы, был собкором в Нидерландах, работал переводчиком-синхронистом у советских делегаций.

    Молчанов как журналист расследовал нацистские преступления, в начале 1980-х годов выпустил книгу «Возмездие должно свершиться», за которую был удостоен литературной премии Максима Горького как лучший молодой автор.

    Он работал в редакции программы «Время» комментатором международного отдела, а в марте 1987 года вышел в эфир первый выпуск ставшей культовой информационно-музыкальной программы «До и после полуночи».

    Одновременно с этой программой в течение четырех лет Молчанов вел программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года работал в холдинге ВГТРК.

    Владимир Молчанов награжден орденом Почета, был лауреатом премии ТЭФИ, премии Союза журналистов «Золотое перо России» и других.

    12 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Песков: Россия заранее уведомила США об испытании ракеты «Сармат»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия при испытании межконтинентальной ракеты «Сармат» направила необходимые уведомления США и другим странам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Разумеется», – сказал он в ответ на вопрос, уведомила ли Москва Вашингтон и другие столицы о пуске, передает ТАСС.

    Такие уведомления отправляются в соответствии с международными договоренностями о мерах доверия в ядерной сфере. Сообщения рассылаются по линии Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО), который обеспечивает обмен данными между государствами. Работа НЦУЯО выстроена в автоматическом режиме.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат».

    12 мая 2026, 17:46 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями о юных годах президента России.

    По ее словам, уже в 11 лет он демонстрировал не по годам развитое мышление, отличавшееся быстротой и конкретностью, передает Первый канал.

    «Я с ним разговаривала уже по-взрослому где-то, когда ему было 12-13 лет. Мы разговаривали с ним на разные темы», – рассказала педагог.

    Кроме того, учительница добавила, что всегда с большим уважением относилась к родителям главы государства.

    Напомним, президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на парад Победы 9 мая в Москве.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин тепло относится к своей учительнице Гуревич.

    12 мая 2026, 17:22 • Новости дня
    Минобороны опубликовало видео испытания комплекса «Сармат»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России представило видеозапись испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Сармат».

    На кадрах, опубликованных в канале ведомства в Max видно, как ракета стартует из шахты, а затем уходит в небо, оставляя яркий след.

    Во вторник президент России Владимир Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат». Он отметил, что мощность «Сармата» в четыре раза превосходит западные аналоги.

    Глава государства также объявил о завершающей стадии работ над «Посейдоном» и «Буревестником».

