Супруга Германа Стерлигова опровергла его заявление о разводе

Жена предпринимателя Стерлигова заявила о религиозных разногласиях в семье

Tекст: Ольга Никитина

Алена Стерлигова заявила «Газете.Ru», что они «как были женаты, так и женаты». «Герман увлекающийся человек, как обычно, горе от ума», – посетовала она.

Стерлигова рассказала, что супруг не поддерживает с ней контакта, а также не общается с дочерью Пелагеей и сыновьями Арсением и Пантелеимоном. «Когда есть спорный вопрос, тем более религиозный, общаться трудно», – отметила она.

Ранее Герман Стерлигов сообщил, что разошелся с «еретичкой» женой, а также лишил наследства своих детей–«еретиков» – сыновей Пантелеймона и Арсения.