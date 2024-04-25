Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).7 комментариев
Супруга Германа Стерлигова опровергла его заявление о разводе
Жена предпринимателя Стерлигова заявила о религиозных разногласиях в семье
Супруга российского предпринимателя Германа Стерлигова Алена сообщила, что все еще официально состоит в браке с бизнесменом, несмотря на его заявления о расставании с женой.
Алена Стерлигова заявила «Газете.Ru», что они «как были женаты, так и женаты». «Герман увлекающийся человек, как обычно, горе от ума», – посетовала она.
Стерлигова рассказала, что супруг не поддерживает с ней контакта, а также не общается с дочерью Пелагеей и сыновьями Арсением и Пантелеимоном. «Когда есть спорный вопрос, тем более религиозный, общаться трудно», – отметила она.
Ранее Герман Стерлигов сообщил, что разошелся с «еретичкой» женой, а также лишил наследства своих детей–«еретиков» – сыновей Пантелеймона и Арсения.