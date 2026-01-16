«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.7 комментариев
На Солнце появилась крупная корональная дыра необычной формы
На Солнце выявили корональную дыру необычной формы высотой 1 млн км
На поверхности Солнца зафиксировали появление новой корональной дыры необычной формы, высота которой составляет около 1 млн км, это может привести к увеличению числа магнитных бурь.
На Солнце обнаружена новая крупная корональная дыра, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам исследователей, дыра отличается необычной формой, напоминающей перевёрнутую цифру «1». Её высота составляет около 1 млн км.
Ученые отмечают, что процесс образования корональных дыр активизировался после пика солнечного цикла в октябре–декабре 2024 года. С этого момента наблюдается значительный рост магнитных бурь – их число увеличилось на 60% за прошлый год. Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы эта тенденция сохранится.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост геомагнитной активности вплоть до 2028 года, после чего ожидается спад солнечной активности и переход к минимуму на рубеже 2029-2030 годов. За это время, подчеркивают в лаборатории, условия для наблюдения северных сияний будут особенно благоприятными.
Напомним, накануне на Солнце произошла вторая с начала года мощная вспышка класса М.
Ученые спрогнозировали возможный рекорд по числу магнитных бурь в 2026 году.
